16letá Andrejevová dál září. Za hodinu deklasovala Jabeurovou a slaví první skalp TOP 10

Mirra Andrejevová (16) je jasnou kometou loňské sezony a zřejmě v letošním roce hodlá zazářit ještě více. Ruská teenagerka, která hrála na loňském Australian Open finále dvouhry dívek, deklasovala v Rod Laver Areně za necelou hodinu 6:0, 6:2 světovou šestku a trojnásobnou grandslamovou finalistku Ons Jabeurovou (29) a připsala si svůj premiérový skalp TOP 10. V profesionálním debutu na úvodním grandslamu roku bude pokračovat proti Diane Parryové (21).

Jabeurová – Andrejevová 0:6, 2:6

Progres Mirry Andrejevové za poslední rok je dechberoucí. Mladá Ruska se Australian Open zúčastnila i loni, ovšem coby juniorka a ve finále dívčí dvouhry prohrála bitvu se svou krajankou a vrstevnicí Alinou Kornějevovou. Zpět na profesionální tour naskočila v polovině dubna, ovládla obě antukové akce série W60 a získala svůj pátý a šestý titul z okruhu ITF. A to byl jen začátek...

Na "tisícovce" v Madridu absolvovala svou teprve druhou hlavní soutěž na nejvyšším okruhu, vyřadila grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou a členky TOP 20 Beatriz Haddadovou Maiaovou a Magdu Linetteovou a musela se sklonit až před Arynou Sabalenkovou v osmifinále. Okamžitě zjistila, že hrozbou může být i na nejvyšší úrovni, a to jen pár dní po 16. narozeninách. Následovalo třetí kolo na French Open, osmifinále Wimbledonu a ještě třeba postup mezi nejlepší šestnáctku v Pekingu.

January 2023: Loses heartbreaking girls' singles final

January 2024: Scores first Top win



What a difference 12 months has made for Mirra Andreeva!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/I5dH3py9T3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024

V letošním roce zřejmě hodlá ruská kometa zazářit ještě více, mnohem více. Na svém prvním turnaji v nové sezoně deklasovala v Brisbane Dianu Šnajderovou, Ljudmilu Samsonovovou a Arinu Rodionovovou a ve svém premiérovém čtvrtfinále na hlavní tour podlehla ve dvou těsných setech další z vycházejících hvězd Lindě Noskové.

Rok po zmíněném finále juniorky debutuje na profesionálním Australian Open. A premiéra je to jako hrom. Po relativně hladké výhře nad Bernardou Peraovou přišla demolice světové šestky Ons Jabeurové. Andrejevová vlastnila před startem utkání už pět skalpů TOP 20, na první vítězství nad někým z elitní desítky ale potřebovala pět pokusů.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Středeční šlágr trval pouhých 54 minut. Zatímco teenagerka Andrejevová znovu ukázala svůj obrovský talent a potenciál, zkušená trojnásobná grandslamová finalistka Jabeurová pokračuje po prohraném finále Wimbledonu s Markétou Vondroušovou v nepřesvědčivých výkonech a trápení.

Tunisanka vyhrála po prvním i druhém podání jen okolo 40% bodů, dostala se pouze k jednomu brejkbolu a na returnu dohromady získala 10 fiftýnů. Na vině je i vysoce negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb. Winnerů zahrála jen devět, minel spáchala 24. S takovým výkonem nemohla rozjeté teenagerce v žádném případě vzdorovat a znovu po roce končí v Melbourne Parku už ve druhém kole.

"Byla jsem před zápasem nervózní, protože Ons mě svou hrou inspirovala. V prvním setu jsem hrála úžasně. Upřímně jsem od sebe takový výkon nečekala. Chtěla jsem si prostě jen užít svůj druhý zápas na tomhle velkém kurtu. Loni mi bylo 15 let. Myslím si, že letos jsem se hodně změnila a na kurtu je to vidět," řekla Andrejevová v pozápasovém rozhovoru.

Andrejevová hraje svůj teprve čtvrtý grandslamový turnaj mezi ženami. Loni na French Open to dotáhla z kvalifikace do třetího kola, ve Wimbledonu si coby kvalifikantka zahrála osmifinále a minimálně mezi nejlepší dvaatřicítku by se možná podívala i na US Open, kdyby ve druhém kole nepotkala pozdější šampionku Coco Gauffovou.

O další osmifinálovou účast na podnicích velké čtyřky bude bojovat s Diane Parryovou z Francie. V osmifinále by mohla potkat nasazenou devítku Barboru Krejčíkovou.

Wozniacká – Timofejevová 6:1, 4:6, 1:6

Caroline Wozniacká odehrála svůj poslední zápas před nečekaným loňským obnovením kariéry v roce 2020 právě na Australian Open, kde před šesti lety slavila svůj jediný dosavadní grandslamový triumf. Bývalá světová jednička a nyní dvojnásobná maminka v loňské sezoně absolvovala tři turnaje a nejlépe si vedla na US Open.

Ve Flushing Meadows se podívala až do osmifinále a na další skvělý výsledek mohla dosáhnout na úvodním grandslamu roku v Melbourne Parku. Dánce v prvním kole vzdala loňská semifinalistka Magda Linetteová a ve druhém byla jasnou favoritkou proti kvalifikantce Marii Timofejevové.

Tuto roli zpočátku suverénně potvrzovala. V úvodním dějství povolila 20leté Rusce jeden game a za stavu 2:0 ve druhé sadě disponovala brejkbolem. Timofejevová ovšem hrozbu zlikvidovala a skóre vzápětí srovnala. Set sice nezvládla dopodávat, nicméně dalším brejkem ho ukončila a v závěrečném dějství získala šest her v řadě.

Timofejevová je třetí kvalifikantkou v open éře, která dokázala v Melbourne vyřadit bývalou šampionku Australian Open. V minulosti se to podařilo pouze Angelice Gavaldonové (proti Haně Mandlíkové v roce 1990) a Kláře Koukalové (proti Monice Selešové v ročníku 2003).

"V tuto chvíli nemám slov. Je pro mě čest, že jsem si mohla s Caroline zahrát. Před zápasem jsem neměla žádná očekávání. Chtěla jsem si jen ověřit, čeho jsem schopná. Užila jsem si každou vteřinu. Vyhrát takový zápas... víc jsem si přát nemohla," uvedla v rozhovoru na kurtu.

3 - Maria Timofeeva is the 3rd qualifier in the Open Era to defeat a former Women's Singles Australian Open champion's at this tournament after Angelica Gavaldon (v Mandlikova in 1990) and Klara Koukalova (v Seles in 2003). Comeback.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/jeQVGGGNio — OptaAce (@OptaAce) January 17, 2024

Coby hráčka z kvalifikace nešokuje poprvé. Loni se jako lucky loser dostala do hlavní fáze malého antukového podniku WTA 250 v Budapešti. Jednalo se o její debut v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, který senzačně přetavila v triumf.

Povedenou premiéru prožívá i při svém prvním startu v hlavním losu grandslamů. Na osmifinále bude útočit proti nasazené desítce Beatriz Haddadové Maiaové.

Dolehideová – Gauffová 6:7, 2:6

Coco Gauffová slavila loni v létě svůj první triumf na akcích WTA 500 i 1000 a také na grandslamech a na Australian Open bude chtít minimálně vylepšit své maximum, kterým je osmifinálová účast z let 2020 a 2023. Úřadující šampionka US Open se v Melbourne Parku řadí mezi největší favoritky a ani ve druhém zápase neztratila set.

Zatímco v úvodním kole deklasovala Annu Karolínu Schmiedlovou, ve středu měla nečekané potíže s Caroline Dolehideovou. Proti krajance zahodila náskok 4:1, a dokonce musela returnovat na setrvání v prvním setu. Americké derby s finalistkou loňské "tisícovky" v Guadalajaře vyhrála až po hodině a tři čtvrtě. V letošní sezoně je tak stále neporažena, před dvěma týdny obhájila titul v Aucklandu.

O vyrovnání svého nejlepšího výsledku v tomto dějišti bude bojovat s další krajankou Alyciou Parksovou. Až 82. hráčka pořadí překvapivě vyřadila nasazenou Leylah Fernandezovou a poprvé v kariéře postoupila do třetího kola grandslamových turnajů.



Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.