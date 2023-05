2. den v Paříži: V akci bude sedm Čechů. Kvitová se vrací po měsíční pauze, Plíškovou čeká Stephensová

Linda Fruhvirtová (59.) - Anastasia Pavljučenkovová (333.) | Court 9 (11:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová zahájí svůj debut v hlavní soutěži French Open proti Anastasii Pavljučenkovové, která si v Paříži předloni zahrála své jediné dosavadní grandslamové finále a podlehla v něm Barboře Krejčíkové. S bývalou světovou jedenáctkou vracející se po zdravotní pauze se potkává poprvé.

Fruhvirtová se v letošní sezoně trápí. V lednu sice byla jediný set od čtvrtfinále na Australian Open, jenže na žádném z dalších 10 turnajů nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Do Paříže navíc dorazila se sérií tří porážek a po nezdarech proti žebříčkově mnohem níže postaveným hráčkám. Na antuce se její forma ještě zhoršila. V Charlestonu prohrála s Caroline Dolehideovou, ve Stuttgartu vypadla v kvalifikaci, v Madridu schytala výprask od Jeleny Ostapenkové, v Římě uhrála jediný game s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v Rabatu nestačila na Caglu Büyükakcayovou.

Pavljučenkovová loni odehrála jen pět utkání a sezonu uzavřela už v květnu. Na kurty se vrátila na začátku letošního roku a zpočátku se jí vůbec nedařilo. V posledním měsíci se ale zvedla a nic na tom nemění ani výprask v podobě dvou kanárů od světové jedničky Igy Šwiatekové. V Madridu i Římě se dostala do druhého kola a na poslední generálce ve Štrasburku uhrála své první čtvrtfinále na této úrovni od konce sezony 2021. V něm nevyužila dva mečboly proti Lauren Davisové a na skalp Magdy Linetteové nenavázala.

Fruhvirtová figuruje v žebříčku o téměř 300 míst výše, ovšem Pavljučenkovová je i tak celkem jasnou favoritkou na postup. Rusce totiž sedí antukový povrch mnohem více a na posledních třech turnajích si vedla solidně. Starší z talentovaných sester se naopak od postupu do osmifinále lednového Australian Open ohromně trápí a prohrála šest z posledních osmi soubojů s hráčkami figurujícími mimo TOP 100 světového hodnocení.

Tip na vítězku: Anastasia Pavljučenkovová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 9:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na antuce: 3:5

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:6 (kariérní 56:32)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - French Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Stuttgart (Q), Madrid (2K), Řím (1K), Rabat (1K)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (ČF)

Bilance: 8:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 1:3 (kariérní 137:68)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anastasia Pavljučenkovová - French Open

Kariérní bilance: 24:14

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W80 Zaragoza (2K), Madrid (2K), Řím (2K), Štrasburk (ČF)



Karolína Plíšková (16.) - Sloane Stephensová (30.) | Court Philippe-Chatrier (11:45 SELČ)

Karolína Plíšková je nasazenou šestnáctkou a asi z losu pro první kolo radost neměla. Utká se v něm totiž s bývalou finalistkou Sloane Stephensovou, se kterou vyhrála jen jeden z předchozích pěti soubojů. Vítězce US Open 2017 se pokusí oplatit předloňskou porážku z tohoto dějiště.

Plíšková nezahájila sezonu dobře, na Australian Open se ovšem zlepšila a uhrála čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku se podívala také v Dubaji a ve Stuttgartu. Stále však čeká na svou první semifinálovou účast od srpna. Do antukového jara vstoupila solidně, ve Stuttgartu porazila Marii Sakkariovou i Donnu Vekičovou a ve čtvrtfinále sebrala set pozdější šampionce a světové jedničce Ize Šwiatekové. Kvůli problémům s kolenem však nehrála v Madridu a v Římě ztroskotala hned na Anně Bondárové.

Stephensová brala loni v únoru titul v Guadalajaře, ovšem od té doby pouze na šesti turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na French Open se jí přesto dařilo, prohrála až ve čtvrtfinále s Cori Gauffovou. Do Paříže ani tentokrát nepřijela ve zrovna oslnivé formě, ovšem v posledních týdnech se výrazně zlepšila. Po triumfu na 125k v Saint-Malu se dostala do semifinále v Rabatu. Tam odvrátila tři mečboly talentované krajanky Peyton Stearnsové a pak uhrála jen dva gamy s Luciou Bronzettiovou.

Plíšková se v posledních týdnech trápila zdravotně a přípravu na antukový vrchol sezony zakončila dvousetovou porážkou s Annou Bondárovou. Stephensová je už několik let v krizi, ovšem v posledních dnech se zvedla. Nic na tom nemění páteční výprask od Lucii Bronzettiové, Američanka nevypadala, že by toužila se v Rabatu zdržet o den déle. Obzvláště na grandslamy se umí Stephensová namotivovat a v Paříži se jí daří, pouze tři z 11 účastí nepřetavila v postup do druhého týdne. Plíšková takto daleko byla jen jednou, ačkoli na pařížské antuce startovala 12krát. Kurzy jsou vyrovnané, ale více se věří Stephensové.

Tip na vítězku: Sloane Stephensová

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 18:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 2:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 5:6 (kariérní 118:115)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 14:11

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (ČF)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (SF)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (SF)

Bilance: 14:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:4

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:2 (kariérní 41:70)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 32:11

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Madrid (1K), 125k Saint-Malo (T), Řím (2K), Rabat (SF)



Markéta Vondroušová (60.) - Alycia Parksová (45.) | Court 6 (13:00 SELČ)

Finalistka ročníku 2019 Markéta Vondroušová se v areálu Rolanda Garrose představí poprvé od předloňské osmifinálové účasti. Jedna z největších českých nadějí se v prvním kole utká s Alyciou Parksovou, která v hlavní fázi antukového majoru debutuje. Američance může oplatit porážku z konce předchozí sezony.

Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze, velmi rychle našla formu a vede si stabilně. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až letos a na sedmi z osmi turnajů posbírala minimálně dvě vítězství. Přípravu na druhý grandslam sezony měla solidní. V Madridu prošla kvalifikací a ve druhém kole prohrála bitvu s Magdou Linetteovou. V Římě přehrála Kaiu Kanepiovou, Biancu Andreescuovou a Marii Sakkariovou a skončila až v osmifinále na raketě pozdější šampionky Jeleny Rybakinové.

Parksová odstartovala svůj vzestup žebříčkem čtvrfinálovou účastí v ostravské hale. Pak na konci uplynulé sezony triumfovala na halových akcích 125k v Andoře a Angers a letos v únoru získala v lyonské hale svůj první titul z podniků WTA. Pak se ale začala trápit a nedaří se jí ani na antuce, vlastně kdekoli mimo halové betony. Na nejpomalejším povrchu vyhrála jen pět ze 12 duelů a na poslední generálce v Rabatu schytala výprask od Lucii Bronzettiové.

Vondroušová je zaslouženě jasnou favoritkou na postup. Po loňské zdravotní pauze hraje ve stabilní formě a Parksové sedí spíše rychlý povrch v hale než pomalá antuka, na které na posledních turnajích neuhrála set třeba s Tamarou Korpatschovou, Martinou Trevisanovou, Anett Kontaveitovou, Nao Hibinovou či Luciou Bronzettiovou. V těchto podmínkách by měla mít navrch rodačka ze Sokolova a podniknout úspěšnou odvetu za prosincovou prohru.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 21:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:5 (kariérní 59:47)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - French Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Alycia Parksová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (ČF)

Bilance: 12:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na antuce: 5:7

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:3 (kariérní 8:8)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Alycia Parksová - French Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (3K), Řím (1K), 125k Paříž (1K), Rabat (ČF)



Kateřina Siniaková (48.) - Peyton Stearnsová (69.) | Court 5 (14:30 SELČ)

Kateřinu Siniakovou čeká na French Open první soutěžní zápas po dvouměsíční zdravotní pauze. Při posledních pěti startech v tomto dějišti zvládla úvodní kolo a v této sérii se pokusí pokračovat proti debutantce Peyton Stearnsové. S talentovanou mladou Američankou změří síly poprvé.

Siniaková odehrála v letošní sezoně pouhých 15 zápasů s bilancí osmi výher a sedmi proher. V úvodních třech měsících neměla stabilní formu a na šesti ze sedmi turnajů ztroskotala v úvodních kolech hlavní soutěže či v kvalifikačních bojích. Jejím maximem v aktuálním roce je semifinálová účast v Méridě. Poslední soutěžní utkání absolvovala ve druhé půlce března v Miami. Proti Claire Liuové si zranila zápěstí a od té doby se žádného turnaje nezúčastnila. Na French Open tak dorazila bez přípravného duelu.

Stearnsová studovala univerzitu, do světa profesionálního tenisu naplno vstoupila až loni v dubnu a už je v nejlepší sedmdesátce žebříčku. Za poslední rok hrála osm finále a posbírala čtyři tituly. Velmi rychle se začala prosazovat i na nejvyšší tour, v březnu v Austinu si zahrála první čtvrtfinále na této úrovni a na antuce v Bogotě prohrála až ve finále, stejný osud ji potkal na ITF v Charlestonu. Na poslední generálce v Rabatu nevyužila ve čtvrtfinále tři mečboly proti Sloane Stephensové.

U Siniakové lze jen těžko odhadovat, v jaké formě nastoupí. Stearnsová je jednou z komet posledních 12 měsíců, na antuce letos hrála už tři finále včetně turnaje WTA v Bogotě a před pár dny v Rabatu, kde vyřadila Leylah Fernandezovou, nebyla daleko od dalšího semifinále na nejvyšším okruhu a skalpu úspěšnější krajanky Sloane Stephensové. Američanka je rozehraná a zaslouženě do utkání vstoupí jako favoritka. Sice ještě nikdy neporazila hráčku TOP 50 (0:4), ale třikrát k tomu měla velmi blízko.

Tip na vítězku: Peyton Stearnsová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 8:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na antuce: 0:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:4 (kariérní 88:66)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 10:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Peyton Stearnsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (F)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (F)

Bilance: 30:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 16:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 0:2 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (-)

Peyton Stearnsová - French Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W100 Charleston (F), Rabat (ČF)



Jiří Lehečka (41.) - Jan-Lennard Struff (28.) | Court 13 (14:30 SELČ)

Jiří Lehečka debutoval na French Open loni a vypadl hned v prvním kole. O vylepšení svého maxima na pařížské antuce bude usilovat proti nasazenému Janovi-Lennardovi Struffovi. S dvojnásobným osmifinalistou antukového vrcholu sezony změří síly poprvé.

Lehečka byl na začátku roku v životní formě. Na Australian Open slavil svá první vítězství v hlavní fázi majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. O měsíc později v Dauhá byl pětkrát jediný míček od prvního finále na ATP. Po nevyužitých mečbolech ale přišel propad formy, od té doby vyhrál jen sedm ze 16 duelů a do Paříže přijel se sérií čtyř porážek a po zranění pravé nohy. Po prvním osmifinále na Masters a čtvrtfinále v Banja Luce nestačil na Alexandera Ševčenka, Fábiána Marozsána ani Aleksandra Bajnina (skreč).

Struff vstupoval do sezony coby 150. hráč světa a teď je zpátky v nejlepší třicítce žebříčku. V aktuálním roce vyhrál 36 z 50 zápasů a po úspěších na challengerech začal excelovat i na nejvyšším okruhu. Na Masters v Monte Carlu se z kvalifikace dostal až do čtvrtfinále a na podniku stejné kategorie v Madridu dokonale využil druhé šance, jako lucky loser padl až ve finále ve třech setech s Carlosem Alcarazem. Před cestou do Paříže se představil ještě na challengeru v Bordeaux a uhrál semifinále.

Lehečka se v posledních týdnech, jak jsme se později dozvěděli, trápil se zraněním nohy. To by částečně vysvětlovalo jeho poslední tři nezdary: výprask s Alexanderem Ševčenkem, těsnou porážku s rozjetým Fábiánem Marozsánem a skreč proti Aleksandrovi Brajninovi. Jeho zdravotní stav i forma jsou tak otazníkem. To ovšem neplatí pro Struffa, který letos sbírá skvělé výsledky a je zaslouženě favoritem. Nejlepší Čech v žebříčku ovšem určitě není bez šance na postup, Němec má časté výpadky a je rozhodně k poražení.

Tip na vítěze: Jan-Lennard Struff

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 20:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na antuce: 4:5

Bilance proti hráčům TOP 30: 7:7 (kariérní 8:13)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - French Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Madrid (2K), Řím (2K), Turín challenger (Q)

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F)

Bilance: 36:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 50: 9:5 (kariérní 80:132)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jan-Lennard Struff - French Open

Kariérní bilance: 9:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Monte Carlo (ČF), Mnichov (1K), Madrid (F), Bordeaux challenger (SF)



Petra Kvitová (10.) - Elisabetta Cocciarettová (44.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Dvojnásobná semifinalistka Petra Kvitová odehraje svůj teprve druhý zápas po senzačním triumfu před necelými dvěma měsíci v Miami. Česká jednička bude v prvním kole French Open čelit Elisabettě Cocciarettové, která bude bojovat o své první vítězství v hlavní fázi antukového majoru. Hráčky se potkávají poprvé.

Kvitová má v probíhající sezoně vysoce pozitivní bilanci 17 výher a pouhých šesti porážek, na třech ze šesti turnajů na tvrdých površích došla minimálně do čtvrtfinále a v Miami získala svou první trofej z podniků WTA 1000 od Madridu 2018 a stala se první českou šampionkou floridské akce. Od začátku antukového jara se však trápí zdravotně a na antuce odehrála jediný duel. Po odhlášení se ze Stuttgartu ztroskotala v Madridu hned na trápící se Jule Niemeierové. Od té doby nehrála.

Cocciarettová si napříč letošní sezonou počíná celkem stabilně. V lednu v Hobartu vybojovala svou premiérovou finálovou účast na okruhu WTA, na Australian Open potrápila pozdější finalistku Jelenu Rybakinovou a v Méridě i Monterrey prošla do čtvrtfinále. Antukové jaro odstartovala na 125k v Mexiku a slavila triumf. V Madridu i Římě vypadla ve druhém kole, ovšem statečně vzdorovala Paule Badosaové i Anastasii Potapovové. Na antuce letos vyhrála sedm z devíti zápasů.

Forma Kvitové je velkým otazníkem, proto není favoritkou na postup. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu léčila po triumfu v Miami zranění pravé nohy, na generálkách odehrála jen jeden zápas a její start v Paříži nebyl ještě před pár dny vůbec jistý. Cocciarettová je navíc antukovou specialistkou a přípravu měla naopak solidní. Kvitové by mohlo k postupu pomoct to, že Italka má s hráčkami TOP 50 mizernou bilanci 8:19 a ještě nikdy neporazila nikoho figurujícího v nejlepší dvacítce pořadí. Česká lvice by neměla po dlouhé pauze postrádat motivaci, v prvním kole French Open má úspěšnost 12:1.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (T)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 17:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 0:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:5 (kariérní 310:181)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 30:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Elisabetta Cocciarettová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (2K)

Bilance: 15:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Elisabetta Cocciarettová - French Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Madrid (2K), Řím (2K)



Tereza Martincová (93.) - Jelena Ostapenková (17.) | Court 7 (16:30 SELČ)

Tereza Martincová bude usilovat o vyrovnání svého maxima na pařížské antuce proti šampionce ročníku 2017 Jeleně Ostapenkové. S aktuální světovou sedmnáctkou se dosud potkala jen předloni na trávě v Birminghamu a zvítězila ve třech setech.

Martincová letos pokračuje v loňském trápení a sotva se drží v TOP 100 žebříčku, do které se vrátila před měsícem. V aktuálním roce se zúčastnila 12 turnajů na nejvyšší tour a připsala si jediné vítězství v hlavních soutěžích, proti Tamaře Korpatschové v Miami. Do Paříže přijela s bilancí 13:14. Po finále na W80 v Zaragoze už žádné vítězství v hlavních soutěžích na antuce neslavila. V Madridu prohrála s Irene Burillovou, na 125k v Saint-Malu vzdala, v Římě nenavázala na zvládnutou kvalifikaci a ve Štrasburku uhrála jen pět gamů s Emmou Navarrovou.

Ostapenková se nemůže pochlubit stabilní formou ani v letošní sezoně, ve které dosáhla na pouhé dvě čtvrtfinálové účasti. Postupem mezi nejlepší osmičku na Australian Open zaregistrovala svůj nejlepší grandslamový výsledek od Wimbledonu 2018, nicméně na další čtvrtfinále čekala až do poslední akce v Římě. Zatímco na generálkách ve Stuttgartu i Madridu skončila v úvodních kolech, v Římě vyřadila Barboru Krejčíkovou, Darju Kasatkinovou a Paulu Badosaovou a uhrála své jediné letošní semifinále.

Martincová sice ve vzájemné bilanci vede, ovšem předloni byla v životní formě, kdežto letos pokračuje v loňské krizi. Pražská rodačka má navíc s hráčkami TOP 20 katastrofální bilanci 5:24 a z posledních 13 soubojů s nimi uspěla jen proti Anett Kontaveitové loni v Ostravě, která jí však vzdala. Ostapenková je zaslouženě jasnou favoritkou, nicméně pokud by měla svůj vyhazovací den, nemusela by být Češka bez šance.

Tip na vítězku: Jelena Ostapenková

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 13:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 6:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:3 (kariérní 5:24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Tereza Martincová - French Open

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W80 Zaragoza (F), Madrid (Q), 125k Saint-Malo (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (SF)

Bilance: 18:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 6:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:1 (kariérní 79:44)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - French Open

Kariérní bilance: 10:6

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K), Řím (SF)