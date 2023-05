3. den v Paříži: O postup zabojují Krejčíková, Bouzková a Nosková. Brenda Fruhvirtová vyzve Rybakinovou

• Češi v akci •

Marie Bouzková (33.) - Xinyu Wang (80.) | Court 11 (11:00 SELČ)

Marie Bouzková může hned po prvním zápase vyrovnat své maximum v areálu Rolanda Garrose. V úvodním kole letošního ročníku změří síly s Xinyu Wang, která v tomto dějišti při ani jednom z předchozích tří startů nepřešla přes první kolo hlavní soutěže. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Bouzková prožila loni nejlepší sezonu kariéry, ovšem v té aktuální se ohromně trápí. První vítěznou sérii v hlavních soutěžích zaregistrovala až před měsícem na ITF v Portugalsku a na nejvyšším okruhu před necelými dvěma týdny v Římě. Letos má negativní bilanci 11:13. V průběhu antukového jara se zlepšila. Po nezdaru v prvním kole v Charlestonu došla do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu, ve třetím kole v Madridu potrápila Jessicu Pegulaovou a v Římě si zahrála osmifinále.

Wang na tom není o moc lépe, i když má na kontě čtvrtfinále v Hobartu, semifinále v Hua Hinu a vyrovnanou zápasovou bilanci 14:14. Po celkem solidních vystoupeních v úvodních měsících sezony na tvrdých površích přišla na řadu antuka a také její trápení. V Madridu, na 125k v Reusu, v Římě i na poslední generálce ve Štrasburku ztroskotala hned v prvním kole, jmenovitě na Jule Niemeierové, Nurii Párrizasové, Jasmine Paoliniové a Kaie Kanepiové.

Bouzková stále nemá nejlepší formu a antuka je jejím nejslabším povrchem. Paradoxně ale právě v průběhu aktuálního antukového jara zaznamenala zlepšení a je celkem jasnou favoritkou na postup. Wang letos prohrála všechny čtyři zápasy na nejpomalejším povrchu, a to s papírově slabšími soupeřkami než je česká zástupkyně. Číňanka v probíhající sezoně vyhrála dva z pěti duelů s hráčkami TOP 50, ovšem celkově má s nimi hrozivou kariérní bilanci 3:19 a na antuce 0:2. S Češkami prohrála pět ze šesti utkání.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 11:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:5 (kariérní 33:30)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - French Open

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K), Řím (OF)

Xinyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 14:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na antuce: 0:4

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:3 (kariérní 3:19)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Xinyu Wang - French Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1K), 125k Reus (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)



Barbora Krejčíková (13.) - Lesja Curenková (66.) | Court 7 (13:00 SELČ)

Barbora Krejčíková získala předloni v Paříži svůj jediný dosavadní grandslamový titul ve dvouhře a v letošním ročníku antukového vrcholu sezony se řadí k největším favoritkám na triumf. Předloňská šampionka se pokusí napravit své loňské zaváhání v prvním kole, a to proti Lesje Curenkové. S bývalou osmifinalistkou, jež tady v posledních třech letech nepřekročila úvodní kolo hlavní fáze, se utká poprvé.

Krejčíková dosáhla v aktuální sezoně na jedinou čtvrtfinálovou účast, kterou v Dubaji přetavila v první triumf na podnicích WTA 1000. Letos měla na několika turnajích smůlu na los a ve většině případů ztroskotala až na někom z TOP 20. Generálky na antukový vrchol sezony se jí nepovedly. Ve Stuttgartu prohrála už ve druhém kole s Arynou Sabalenkovou, v osmifinále v Madridu s Petrou Martičovou a ve třetím kole v Římě s Jelenou Ostapenkovou. Zvládla tak jen čtyři ze sedmi duelů.

Curenková má letos výbornou bilanci 25:8, ovšem 14 z 25 vítězství posbírala v kvalifikacích či na nižším okruhu ITF a většinu skalpů proti slabším soupeřkám. Nehledě na to si vede v probíhající sezoně stabilně, a dokonce si v únoru v Hua Hinu zahrála své první finále na turnajích WTA po více než čtyřech letech. Solidně se prezentovala také na antuce, na každé ze tří akcí zvládla první kolo a v Charlestonu, Madridu i Římě ji zastavila až členka TOP 10.

Krejčíková nemá optimální formu, ale i tak je po Ize Šwiatekové, Aryně Sabalenkové a Jeleně Rybakinové největší adeptkou na titul. Curenková umí být se svou stabilní hrou nebezpečnou soupeřkou na jakémkoli povrchu, ovšem proti vysoko postaveným hráčkám moc úspěšná není. Konkrétně se zástupkyněmi TOP 20 jasně prohrála všechny tři letošní souboje, celkově má s nimi bilanci 20:48, a navíc proti nim neuspěla už 15krát v řadě (od ledna 2019). Krejčíková by konec této série připustit neměla.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 20:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 4:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:0 (kariérní 42:19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF), Řím (3K)

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (3K)

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 5:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:3 (kariérní 20:48)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lesja Curenková - French Open

Kariérní bilance: 7:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (3K), Řím (3K)



Linda Nosková (50.) - Danka Koviničová (68.) | Court 13 (13:00 SELČ)

Linda Nosková je předloňskou juniorskou šampionkou a debut na dospělém French Open si odbyla loni, kdy coby kvalifikantka vypadla v prvním kole. Své pařížské maximum tak může vylepšit už po premiérovém vzájemném souboji s Dankou Koviničovou. Černohorka tu loni poprvé prošla do třetího kola.

Nosková měla vynikající vstup do sezony, v Adelaide se probila z kvalifikace přes několik zvučných jmen až do svého premiérového finále na nejvyšším okruhu. Po čtvrtfinále v Lyonu však přišel propad, na další takovou účast dosáhla až o tři měsíce později a do areálu Rolanda Garrose nedorazila v dobré formě. Příprava na antukový vrchol sezony se jí vůbec nepovedla. Na W100 v Oeirasu vzdala první kolo, v Římě se dočkala jen jedné výhry a na 125k v Paříži vypadla po nepřesvědčivých výkonech ve čtvrtfinále s Diane Parryovou.

Koviničová dosáhla v úvodních měsících aktuální sezony na podobné výsledky, na generálce v Aucklandu uhrála semifinále a také ona prošla v lyonské hale mezi osmičku nejlepších. Následovala však série pěti prohraných duelů a další vítězství slavila až na oblíbené antuce. Po nevydařeném prvním turnaji ovládla podnik W100 v Oeirasu a na "tisícovkách" v Madridu i Římě (skreč) prohrála ve druhém kole vždy s Barborou Krejčíkovou. Letos má bilanci 13:10, na antuce 8:3.

Noskové se překvapivě na antukových dvorcích vůbec nedaří, první zápas vzdala a v Římě ani na 125k v Paříži nehrála v nejlepší formě. Koviničová si naopak v posledních týdnech na cihle vedla solidně a antuka je jejím nejlepším povrchem. Českou teenagerku tak nečeká nic jednoduchého, pokud se výrazně nezlepší. Podmínky v areálu Rolanda Garrose jí nicméně sedí, takže by mohla premiérový souboj s Koviničovou urvat na svou stranu a připsat si první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů.

Tip na vítězku: Linda Nosková

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 16:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 3:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:2 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - French Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W100 Oeiras (1K), Řím (2K), 125k Paříž (ČF)

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (2K)

Bilance: 13:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:3 (kariérní 17:55)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Danka Koviničová - French Open

Kariérní bilance: 4:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: W80 Zaragoza (2K), W100 Oeiras (T), Madrid (2K), Řím (2K)



Brenda Fruhvirtová (146.) - Jelena Rybakinová (4.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Brenda Fruhvirtová zvládla i při své druhé grandslamové účasti tříkolovou kvalifikaci, ale z postupujících z bojů o hlavní soutěž vyfasovala nejtěžší možnou soupeřku pro první kolo. Teprve 16letá Češka vyzve úřadující wimbledonskou šampionkou, finalistku lednového Australian Open a jednu z největších favoritek Jelenu Rybakinovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Fruhvirtová zářila v loňské sezoně na nejnižším okruhu ITF a letos startuje výhradně na hlavní tour. Teď bude mít další šanci dosáhnout na své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni. Letos podnikla jedinou zastávku na turnaje ITF a v Indii zvládla i své deváté profesionální finále a získala svůj největší titul. Na nejvyšším okruhu ale neuspěla v prvním kole na Australian Open, v Aucklandu, Miami ani Madridu. French Open je jejím druhým dospělým grandslamem a i tentokrát prošla tříkolovou kvalifikací.

Rybakinové dlouho trvalo, než se po loňském triumfu ve Wimbledonu vzpamatovala. Znovu ji nastartovalo až finále na Australian Open, následně ovládla Indian Wells a v Miami byla jediné vítězství od zkompletování Sunshine Doublu. Na začátku antukového jara se trápila, a to hlavně kvůli problémům se zády. Ve Stuttgartu vzdala druhé kolo a v Madridu vypadla hned s Annou Kalinskou. V Římě však formu zase našla a získala svou nejcennější antukovou trofej, i když s pomocí tří skrečí.

Fruhvirtová je na antuce nejsilnější, kdežto Rybakinová naopak nejslabší, ovšem nedostatek zkušeností, soubojů s nejlepšími hráčkami světa i zápasů v posledních měsících ji bude limitovat. Navíc bude čelit velmi agresivní hře a dělovému servisu. Bylo by obrovským překvapením, kdyby vítězku velké generálky v Římě porazila. Alespoň si však zahraje na velkém kurtu a poprvé si vyzkouší duel s někým z TOP 10.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Brenda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 11:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Brenda Fruhvirtová - French Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (1K)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T)

Bilance: 30:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:0 (kariérní 133:47)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - French Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K), Řím (T)



Iga Šwiateková (1.) - Cristina Bucsaová (70.) | Court Philippe-Chatrier (15:15 SELČ)

Dvojnásobná šampionka, světová jednička a největší favoritka Iga Šwiateková vykročí za obhajobou loňského triumfu proti Cristině Bucsaové, která bude bojovat o své první vítězství v hlavní fázi French Open. Na jediný předchozí souboj došlo ve třetím kole letošního Australian Open a Španělka uhrála jen jeden game.

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou.

Bucsaová zazářila postupem z kvalifikace do třetího kola Australian Open, nicméně na žádném z dalších 10 letošních turnajů nedokázala přejít přes druhé kolo. I to jí zatím stačí k tomu, aby v žebříčku figurovala v nejlepší sedmdesátce. Na antukových dvorcích začala skalpem trápící se Marie Bouzkové, ale do Paříže přijela se sérií čtyř porážek. Zatímco od Pauly Badosaové schytala výprask, s Rebekou Masárovou, Sofií Keninovou i Magdou Linetteovou padla až ve třech setech.

Šwiateková by měla bez jakýchkoli problémů potvrdit roli obrovské favoritky. Po vypuknutí pandemie je jasně nejúspěšnější hráčkou na antukových dvorcích a se soupeřkami figurujícími mimo TOP 50 žebříčku naposledy prohrála v Miami 2021 (Ana Konjuhová) a vyhrála posledních 47 soubojů. Na French Open se při všech čtyřech předchozích startech dostala do druhého týdne. Bucsaová jednoznačně neuspěla v ani jednom z předchozích dvou měření sil s členkami elitní desítky.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 28:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:0 (kariérní 50:7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 21:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cristina Bucsaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart, Charleston (2K)

Bilance: 12:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na antuce: 4:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Cristina Bucsaová - French Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)