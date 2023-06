6. den v Paříži: Poslední česká naděje Muchová jde do boje o osmifinále

Karolína Muchová (43.) - Irina Beguová (27.) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)

Karolína Muchová je poslední českou singlovou nadějí na letošním French Open. Olomoucká rodačka bude usilovat o svou první účast ve druhém týdnu antukového majoru, na ostatních grandslamech už byla minimálně v osmifinále. V cestě jí stojí Irina Beguová, která má na kontě tři grandslamová osmifinále a ve dvou případech do něj došla v Paříži. S Rumunkou prohrála oba předchozí souboje, před čtyřmi lety v tomto dějišti i nedávno na antuce v Madridu.

Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu a zatím se na své poměry celkem úspěšně vyhýbá zdravotním problémům. Sice stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, nicméně v aktuálním roce vyhrála 21 z 28 zápasů a už třikrát byla mezi nejlepší osmičkou. Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou. Na French Open začala skalpem Marie Sakkariové, kterou tady vyřadila i loni, pak si poradila s další bývalou semifinalistkou Nadiou Podoroskou.

Beguová prošla na svém prvním letošním turnaji v Adelaide až do semifinále, ale pak se několik měsíců trápila a na následujících pěti akcích slavila jen dvě výhry. Znovu se chytla až se startem antukového jara, v Charlestonu uhrála osmifinále a v Madridu se podívala i díky skalpu právě Muchové ještě o kolo dál. O to byla překvapivější její porážka v úvodním zápase v Římě s Xiyu Wang. Z té se ale velmi rychle oklepala a v areálu Rolanda Garrose nedala šanci Anně Bondárové ani bývalé finalistce a Saře Erraniové.

Muchová byla v posledním souboji před měsícem v Madridu favoritkou, ale prohrála ve dvou těsných setech. Na pomalejší antuce v Paříži to může mít se skálopevnou obranou soupeřky ještě mnohem těžší. Bývalá světová devatenáctka možná ve středu vyděsila několik českých příznivců, když si během zápasu zavolala fyzioterapeuta. Jednalo se však jen o potíže se suchem v krku a Češka by měla být fit. Za sebou má mnohem těžší cestu do třetího kola než Beguová a i to by mohlo hrát roli, protože s Rumunkou se očekává fyzicky náročnější duel.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 21:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 6:3 (kariérní 24:24)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-23)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: (8) Sakkariová (7:6, 7:5), Podoroská (6:3, 0:6, 6:3)

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 12:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:5 (kariérní 74:114)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - French Open

Kariérní bilance: 17:11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Madrid (ČF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Bondárová (6:4, 6:2), Erraniová (6:3, 6:0)