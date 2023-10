Alcaraz nemá nejlepší formu ani v Šanghaji, výhru nad Evansem vydřel po více než dvou hodinách

Carlos Alcaraz (20) nemá po wimbledonském triumfu ideální formu a stále čeká na další titul. Španělský supertalent to potvrdil ve třetím kole v Šanghaji, v němž až po dvou hodinách a 25 minutách udolal 7:6, 6:4 Daniela Evanse (33), proti němuž využil jen tři z 15 brejkbolů. Ve svém debutu na čínském podniku Masters bude pokračovat osmifinálovým soubojem s Grigorem Dimitrovem (32).

Carlos Alcaraz celkem senzačně ovládl letošní ročník Wimbledonu, když ve finále přemohl v pěti setech Novaka Djokoviče, který v All England Clubu v posledních letech dominoval. Po zisku druhé grandslamové trofeje však přišlo trápení v podobě slabší formy, problémů s využíváním brejkbolů a také absence titulu.

Vítěz šesti letošních turnajů vypadl v Torontu už ve čtvrtfinále, prohrál finále v Cincinnati, zakončil obhajobu na US Open v semifinále a ve stejné fázi ztroskotal i před týdnem v Pekingu, kde v souboji o postup do závěrečného kola uhrál jen sedm gamů s pozdějším šampionem Jannikem Sinnerem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V ideální formě zatím není ani při debutu na šanghajském Masters. V úvodním zápase si relativně snadno poradil s Grégoirem Barrérem, ale ve třetím kole se statečně vzdorujícím Danielem Evansem se na kurtu zdržel dvě hodiny a 25 minut. Navíc v obou setech likvidoval manko brejku a na returnu využil jen tři z 15 brejkbolových šancí.

Úvodní dějství mohl zahájit brejkem, avšak místo toho se dostal do manka 1:4. Skóre se mu podařilo srovnat a v tie-breaku měl i díky špatným rozhodnutím Evanse jasně navrch a soupeři povolil pouze jeden bod. Odpor zkušeného Brita nicméně nezlomil, ztrátu podání musel řešit i ve druhé sadě a za stavu 2:2 odvracel další čtyři brejkboly, tři v řadě. Duel plný kvalitních výměn zakončil brejkem v 10. hře po parádním bekhendovém returnu.

Alcaraz, který má pro zbytek sezony jasný cíl, a sice vrátit se na post světové jedničky, odehrál v letošním roce 14 turnajů a pouze na jednom se nepodíval alespoň do čtvrtfinále. V čínské metropoli bude o postup mezi nejlepší osmičku usilovat proti Grigorovi Dimitrovovi. S bývalou světovou trojkou vyhrál všechna tři předchozí střetnutí ve dvou setech, letos ho porazil už dvakrát.

"Byl to velmi těžký zápas. Jeden z nejtěžších, co jsem odehrál mimo grandslamy. Daniel je ošidným soupeřem, musím předvést to nejlepší, abych ho porazil. Myslím si, že jsme oba předvedli kvalitní tenis," řekl Alcaraz v pozápasovém rozhovoru.

Dimitrov zvládl už na čtvrtém podniku v řadě alespoň dva zápasy. Nejlepší Bulhar v žebříčku přehrál v souboji bývalých členů elitní desítky hodnocení 7:6, 6:4 Karena Chačanova, s nímž vyhrál i třetí měření sil. Ve středu může vyrovnat své osobní maximum v tomto dějišti.

Další osmifinálové dvojice v horní polovině pavouka tvoří Nicolás Jarry s Diegem Schwartzmanem a Tommy Paul s Andrejem Rubljovem. Dolní půlka má osmifinále na programu už v úterý, o čtvrtfinále se utkají Casper Ruud s Fábiánem Marozsánem, Hubert Hurkacz s Zhizhenem Zhangem, Jannik Sinner s Benem Sheltonem a Francisco Cerúndolo se Sebastianem Kordou.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.