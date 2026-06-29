Bartůňková zvládla šílenou bitvu! Ve Wimbledonu přežila zkrat a slaví vítězný debut

DNES, 20:19
Aktuality 18
WIMBLEDON - Nikola Bartůňková (20) při svém wimbledonském debutu zvládla obrovskou bitvu. Česká hráčka po vyhraném úvodním setu předvedla nečekaný zkrat, přesto se dokázala do zápasu vrátit a Američanku Peyton Stearnsovou (24) nakonec udolala po dvou a půl hodinách hry 6:4, 3:6, 7:5. Ve druhém kole může dojít na české derby s Kateřinou Siniakovou.
Profily hráčů
Stearns Peyton
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková ve Wimbledonu zvládla první kolo (@ CAMERON SPENCER, GETTY IMAGES EUROPE, GETTY IMAGES VIA AFP)

Stearnsová – Bartůňková 4:6, 6:3, 5:7

Bartůňková začala hrát profesionální turnaje na trávě teprve před pár týdny a okamžitě si na nejrychlejší povrch zvykla. Dokazuje to i parádní výkon v Berlíně proti světové jedničce Aryně Sabalenkové, kdy byla kousek od senzačního vítězství.

Debut ve Wimbledonu pro ni však velmi nejistým výkonem plným nečekaných zvratů. Proti Stearnsové nastupovala jako jasná favoritka a papírové předpoklady se v  úvodním setu jasně naplnily. Češka v něm udělala jen dvě nevynucené chyby oproti 10 vítězným úderům, měla na kurtu převahu a od stavu 3:4 získala tři hry v řadě.

Na začátku druhého dějství však došlo k nepříjemnému obratu o 180 stupňů. Bartůňková začala mnohem víc kazit, dělala i dvojchyby a prohrávala 0:5, přestože měla k dispozici celkem šest brejkbolů. Pak sice snížila na 3:5, ale obrovské manko už dohnat nezvládla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani rozhodující set nezačal pro českou naději dobře. Stearnsová byla dvakrát jediný míček od luxusního náskoku 3:0 se dvěma brejky. Bartůňková však obě brejkbolové hrozby za stavu 0:2 odvrátila a ještě držela naději na obrat. O několik minut později dokázala Češka díky nechytatelnému returnu na brejkbol srovnat na 4:4 a její šance na postup se tím výrazně zvýšily.

Bartůňková si bez větších problémů udržela následující dvě hry na servisu a zajistila si tak přinejhorším závěrečný tie-break. Na ten však ani nedošlo. V dramatické dvanácté hře nejdříve odvrátila dva gameboly Američanky a následně si vypracovala první mečbol. Ten dokázala využít a po dvou a půl hodinách boje postoupila do druhého kola a připsala si tak úspěšný wimbledonský debut.

Česká naděje si premiéru na dospělých majorech si odbyla v lednu na Australian Open, kde zazářila skalpy Darji Kasatkinové a Belindy Bencicové a prošla až do třetího kola. Na French Open skončila hned po úvodním vystoupení. Její další soupeřkou může být Kateřina Siniaková a došlo by tak na české derby. Deblová královna ale nejdříve musí porazit olympijskou šampionku Qinwen Zheng.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
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Komentáře

18
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Georgino
29.06.2026 21:41
Tohle vítězství Nikola spíš utrpěla, i když těžce vybojovala. Výkon hodně nepřesvědčivý, Američanka se mi zdála skoro konzistenější. Ty její sliy z forehandu za síť skončily snad pokaždý tím, že ji Stearns prohodila - kouč nic?
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Diabolique
29.06.2026 21:36
#44.
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Mac
29.06.2026 21:02
kačka nás teď vystrašila, ale špatně hrající cinanku by neměla dal udržovat při životě... radši..
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frenkie57
29.06.2026 21:26
Na Číňance byly vidět občas takové záblesky z dřívějška, kdy jí to ještě šlo, tzn, před tím zraněním ruky, ale celkově to bylo slabé. Katka to měla víceméně pod kontrolou.
Takže gratulka.
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tenisman1233
29.06.2026 20:46
Niki to dnes neměla vůbec jednoduché.
Obě hráli celkem solidně v mezihře.
Celý zápas se pohyboval ve vlnách,v jednu chvíli vládla Stearns ,pak zase Nikola atd....
Zcela určitě Nikolu rozhodily ta prasátka ve 2.setu.
Stats:
Nikola-1.servis fungoval 80% získaných bodů ,co ale nefungovalo bylo jeho trefování.
Returnové kvality měla lepší Stearns 44% vyhraných bodů.
......
Nikola i díky své bojovnosti porazila nepříjemnou soupeřku ,která Niki nakonec ten MB darovala.
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horska.kraslice
29.06.2026 20:40
Občas jsem si říkala, že Nikola snad dnes na kurt za sebe poslala dvojnici, a vyhlížela jsem, kde je ta Nikola, která v Berlíně švihala na Sabalenku jednu pecku za druhou.
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frenkie57
29.06.2026 21:30
Když holt ono není jednoduché zopakovat stejně dobrý výkon proti jiné soupeřce, na trochu jiném povrchu, na jiném turnaji. no, hlavně, že to zvládla a min. ještě jednou si zahraje. A k tomu ještě debl s Ealou.
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Serpens
29.06.2026 20:20
Tak to bylo jen tak tak. Dvě hnusný prasátka na začátku druhé sady málem vyhrály Stearnsové zápas, naštěstí je sama odčinila dvěma zabijáckými chybami v samotném závěru. Od Nikoly špatný zápas, bez prvního podání a return taky dost haproval. A taky hrála dosti pasivně, a to u ní nedělá dobrotu.
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falcon_heavy
29.06.2026 20:25
Vyhrát, když se daří nadstandardně zvládne každý trouba, vyhrát, když to nejde, je výsadou šampionů.
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frenkie57
29.06.2026 20:27
V tom případě, kdybych byl hráč, tak bych chtěl být co největším troubou.
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falcon_heavy
29.06.2026 20:29
To bys toho moc nevyhrál, ono se nadstandardně daří málokdy.
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frenkie57
29.06.2026 20:26
Bez prvního podání a stejně nastřílela 13 es. Řekl bych, bez konzistentního prvního a občas i druhého podání. Byla schopná dát eso a vzápětí DF(8), nebo obráceně. No, je pořád na čem pracovat, dneska to bylo dost se štěstím.
Příští zápas může být úplně jiný. Držme jí palce.
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Serpens
29.06.2026 20:29
Úspěšnost měla přes 80%. O to strašidelnější ale musela být bilance po druhém podání.
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 20:35
celkově? to snad ne, tomu se mi nechce věřit. Ohromné číslo a i s ohledem na to, že první set měla myslím pod 70%, ale zato z toho asi 93% vyhraných.
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Serpens
29.06.2026 20:37
Těsně před koncem utkání tam blikla statistika, myslím, že to bylo nějak 85%.
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falcon_heavy
29.06.2026 20:48
Úspěšnost 1. podání: 53 %
Body po 1. podání: 83 %
Body po 2. podání: 40 %
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 20:53
jj, vyhraná
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Serpens
29.06.2026 20:53
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