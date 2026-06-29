Bartůňková zvládla šílenou bitvu! Ve Wimbledonu přežila zkrat a slaví vítězný debut
Stearnsová – Bartůňková 4:6, 6:3, 5:7
Bartůňková začala hrát profesionální turnaje na trávě teprve před pár týdny a okamžitě si na nejrychlejší povrch zvykla. Dokazuje to i parádní výkon v Berlíně proti světové jedničce Aryně Sabalenkové, kdy byla kousek od senzačního vítězství.
Debut ve Wimbledonu pro ni však velmi nejistým výkonem plným nečekaných zvratů. Proti Stearnsové nastupovala jako jasná favoritka a papírové předpoklady se v úvodním setu jasně naplnily. Češka v něm udělala jen dvě nevynucené chyby oproti 10 vítězným úderům, měla na kurtu převahu a od stavu 3:4 získala tři hry v řadě.
Na začátku druhého dějství však došlo k nepříjemnému obratu o 180 stupňů. Bartůňková začala mnohem víc kazit, dělala i dvojchyby a prohrávala 0:5, přestože měla k dispozici celkem šest brejkbolů. Pak sice snížila na 3:5, ale obrovské manko už dohnat nezvládla.
Ani rozhodující set nezačal pro českou naději dobře. Stearnsová byla dvakrát jediný míček od luxusního náskoku 3:0 se dvěma brejky. Bartůňková však obě brejkbolové hrozby za stavu 0:2 odvrátila a ještě držela naději na obrat. O několik minut později dokázala Češka díky nechytatelnému returnu na brejkbol srovnat na 4:4 a její šance na postup se tím výrazně zvýšily.
Bartůňková si bez větších problémů udržela následující dvě hry na servisu a zajistila si tak přinejhorším závěrečný tie-break. Na ten však ani nedošlo. V dramatické dvanácté hře nejdříve odvrátila dva gameboly Američanky a následně si vypracovala první mečbol. Ten dokázala využít a po dvou a půl hodinách boje postoupila do druhého kola a připsala si tak úspěšný wimbledonský debut.
Česká naděje si premiéru na dospělých majorech si odbyla v lednu na Australian Open, kde zazářila skalpy Darji Kasatkinové a Belindy Bencicové a prošla až do třetího kola. Na French Open skončila hned po úvodním vystoupení. Její další soupeřkou může být Kateřina Siniaková a došlo by tak na české derby. Deblová královna ale nejdříve musí porazit olympijskou šampionku Qinwen Zheng.
Komentáře
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Takže gratulka.
Obě hráli celkem solidně v mezihře.
Celý zápas se pohyboval ve vlnách,v jednu chvíli vládla Stearns ,pak zase Nikola atd....
Zcela určitě Nikolu rozhodily ta prasátka ve 2.setu.
Stats:
Nikola-1.servis fungoval 80% získaných bodů ,co ale nefungovalo bylo jeho trefování.
Returnové kvality měla lepší Stearns 44% vyhraných bodů.
......
Nikola i díky své bojovnosti porazila nepříjemnou soupeřku ,která Niki nakonec ten MB darovala.
Příští zápas může být úplně jiný. Držme jí palce.
Body po 1. podání: 83 %
Body po 2. podání: 40 %