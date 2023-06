Bez ztráty setu do finále. Alexandrovová je v Hertogenboschi blízko obhajoby

Alexandrovová se na travnatých kurtech v Hertogenboschi cítí jako doma. Ze čtyř účastí na turnaji dokázala jednou vyhrát a jednou došla do čtvrtfinále. Letos je na nejlepší cestě obhájit titul z minulého roku, kdy ve finále porazila Arynu Sabalenkovou ve dvou setech 7:5 a 6:0.

Letošní semifinále s další běloruskou hráčkou měla Alexandrovová od prvních výměn pod kontrolou a své soupeřce vzala třikrát podání. Sasnovičová sice ve druhém setu dokázala srovnak krok, získala dva brejky, a trpělivě hrající Alexandrovová dokázala na obě prolomení servisu reagovat a dovedla sadu do tie-breaku. Ve zkrácené hře pak Bělorusce povolila jen jediný míček a proměnila hned první mečbol.

Alexandrovová si na turnaji Libema Open udržela výjimečnou sérii, vyhrála už 18 setů v řadě. Při loňském vítězství zaváhala jen v prvním kole v prvním setu s Dajanou Jastremskou, pak už jen vyhrávala, a set neztratila zatím ani letos.

