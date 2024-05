Bude chilské finále? Zverev a Paul se pokusí na Masters v Římě ukončit jízdu Tabila a Jarryho

V rámci pátečního programu letošního ročníku Italian Open se rozhodne o finalistech mužské dvouhry. Poprvé v historii jsou v semifinále jednoho podniku Masters dva tenisté z Chile. Bývalý šampion Alexander Zverev (27) se bude snažit ukončit parádní jízdu Alejandra Tabila (26) a Tommy Paul (27) se o to samé pokusí proti Nicolásovi Jarrymu (28). Poslední tři jmenovaní budou bojovat o své premiérové finále na prestižních tisícovkách.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 17. 5.

Semifinále mužů

Tabilo (29-Chile) - Zverev (3-Něm.) | Center Court (15:30 SELČ)

Jarry (21-Chile) - Paul (14-USA) | Center Court (20:30 SELČ)

Tabilo – Zverev | 15:30 SELČ

Alejandro Tabilo se letos prezentuje životní formou a i díky tomu zvládl čtvrtfinále na Masters v Římě bez větších problémů. Proti Zhizhen Zhangovi získal 83% bodů po prvním podání, ani jednou neztratil servis a Číňana přehrál hladce 6:3, 6:4.

Šestadvacetiletý Chilan prožívá neskutečný debut na tomto podniku. Všechny čtyři zápasy vyhrál ve dvou setech, ačkoli narazil na světovou jedničku Novaka Djokoviče a dalšího člena TOP 20 žebříčku Karena Chačanova.

Zatímco Zverev zaostává v počtu semifinálových účastí na antukových Masters (9) pouze za členy Big Three, kanadský rodák reprezentující Chile nastoupí ke svému premiérovému semifinále na prestižních tisícovkách. Celkově má v semifinálových duelech na nejvyšším okruhu bilanci 3:2.

Historii chilského tenisu přepisoval už na začátku roku, když v Aucklandu získal svou premiérovou trofej na této úrovni a jako první Chilan po 17 letech ovládl turnaj ATP na betonech. Nyní v Římě se stal prvním chilským semifinalistou akcí Masters po 15 letech, konkrétně od Říma 2009, kde bývalý pátý hráč světa Fernando González podlehl v této fázi Rafaelovi Nadalovi.

Vizitka Alejandra Tabila. (@ Livesport)

Tabilo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (finále)

Bilance: 24:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 1:2)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Tabilo – Italian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Bukurešť (semifinále), Madrid (1. kolo), Aix-en-Provence challenger (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Hanfmann (6:3, 7:6), (1) Djokovič (6:2, 6:3), (16) Chačanov (7:6, 7:6), Zhizhen Zhang (6:3, 6:4)

Alexander Zverev ve čtvrtfinále proměnil tři z pěti brejkbolů, sám nečelil ani jedné hrozbě a porazil suverénně 6:4, 6:3 ve formě hrajícího Taylora Fritze. Jedinou kaňkou na skvělém výkonu šampiona ročníku 2017 byl nepříjemný pád, při němž si do krve odřel ruce. O den později však normálně trénoval, takže by měl být na semifinále připravený.

Na začátku loňské sezony se vrátil po dlouhé zdravotní pauze a celkem rychle se vyšplhal zpět do TOP 10 žebříčku. Stále se mu však nedaří dosáhnout na velký titul, v letošním roce dokonce ještě nehrál ani finále.

V Římě má jedinečnou šanci zaregistrovat první letošní finále a zároveň i titul, kterým by odsunul ze čtvrtého místa pořadí svého neoblíbeného rivala Daniila Medveděva. Na triumf na větších akcích než ATP 500 čeká od prvenství na Turnaji mistrů 2021.

Sedmadvacetiletý Němec to ale nebude mít vůbec jednoduché, protože v poslední době a hlavně letos se trápí v semifinálové fázi. Na Australian Open zahodil náskok 2:0 na sety proti Medveděvovi, v Los Cabos překvapivě nestačil na výrazného outsidera Jordana Thompsona a na Masters v Miami prohrál třísetovou bitvu s Grigorem Dimitrovem, s nímž vyhrál předchozích sedm soubojů.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 26:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 14:7 (kariérní 220:137)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 10:7)

Bilance v semifinále: 0:3 (kariérní 32:31)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – Italian Open

Kariérní bilance: 22:6

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 2:1

Generálka: Monte Carlo (osmifinále), Mnichov (čtvrtfinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Vukic (6:0, 6:4), Darderi (7:6, 6:2), Borges (6:2, 7:5), (11) Fritz (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Pokud Tabilo naváže na výkony z předchozích kol, tak má šanci Zvereva na svém nejsilnějším povrchu minimálně potrápit. Důležitou otázkou je také, jak moc ovlivní Zverevův výkon nepříjemný pád ve středečním čtvrtfinálovém duelu. Německý tenista má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na velkých turnajích, disponuje skvělou historií na římském Masters a měl by senzační jízdu Tabila ukončit.

Jarry – Paul | 20:30 SELČ

Nicolás Jarry po parádním obratu zaskočil ve čtvrtfinále římského Masters bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase a znovu potvrdil, že na řeckou jedničku a aktuální světovou osmičku zahrát umí. Ačkoli prohrával o set, ve druhé sadě čelil několika brejkbolům a v rozhodujícím dějství ztrácel o brejk, dokázal zvítězit 3:6, 7:5, 6:4 a vzájemnou bilanci upravit na 4:2.

Celkem 15 let se čekalo na chilského semifinalistu na podnicích Masters a letos v Římě máme rovnou dva, Jarryho a ještě Alejandra Tabila. Vůbec poprvé v historii jsou na jednom turnaji Masters dva Chilané v semifinále.

Osmadvacetiletý Chilan dorazil do italské metropole se sérií čtyř porážek a po několika brzkých vyřazeních v aktuální sezoně. Postupem mezi nejlepší kvarteto si ovšem zajistil návrat do TOP 20 žebříčku a v případě triumfu se může vyšplhat na 15. místo, které by bylo jeho novým kariérním maximem.

Se zástupci TOP 20 světového pořadí má kariérní úspěšnost 14:24 a nepřekvapivě většinu z těchto skalpů zapsal na oblíbených antukových dvorcích (bilance 9:13). Jedno z takto cenných vítězství slavil právě proti Paulovi, a to ve čtyřech setech na loňském French Open.

Vizitka Nicoláse Jarryho. (@ Livesport)

Jarry – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (finále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (finále)

Bilance: 15:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:1 (kariérní 14:24)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jarry – Italian Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (1. kolo), Barcelona (2. kolo), Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Arnaldi (6:2, 7:6), Napolitano (6:2, 4:6, 6:4), Müller (7:5, 6:3), (6) Tsitsipas (3:6, 7:5, 6:4)

Tommy Paul je teprve třetím hráčem (Jannik Sinner a Alexander Zverev), který letos dokázal postoupit do semifinále podniků Masters na betonech i na antuce. Na tento úspěch dosáhl po vydřeném vítězství 7:5, 3:6, 6:3 nad světovou devítkou Hubertem Hurkaczem. V utkání bylo k vidění celkem 13 ztracených servisů a asi i díky snazší cestě do čtvrtfinále měl v koncovce více sil Američan, který v pátek slaví 27. narozeniny.

V roce 2015 ovládl juniorské French Open, nicméně mezi profesionály se na antuce výrazněji prosadil až teď v Římě. Před startem turnaje neměl ani jeden skalp TOP 20 na antukových dvorcích, ovšem v Římě porazil obhájce titulu Daniila Medveděva a Hurkacze. Poprvé v kariéře se mu povedlo zvládnout dva po sobě jdoucí souboje s hráči TOP 10.

Loni touto dobou neměl na kontě ani jedno semifinále na Masters, nicméně za posledních 10 měsíců se do něj probojoval třikrát. Do finále se nepodíval loni v Torontu (Sinner) ani letos v Indian Wells (Medveděv). V semifinále má celkově bilanci 5:6, v jediném předchozím na antuce prohrál s krajanem Sebastianem Kordou v Parmě 2021. Jedná se o jeho poslední semifinálový nezdar proti žebříčkově níže postavenému soupeři.

Pro Američany je obecně antuka nejslabším povrchem, vidět je to zejména na největších turnajích. Na Masters v Římě jsou ale celkem úspěšní, před Paulem se v tomto století dostali do semifinále ve Foro Italico čtyři Američané a dohromady se jim to podařilo šestkrát. Do finále však prošel pouze Andre Agassi v roce 2002 a porazil v něm Tommyho Haase.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 19:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 6:3 (kariérní 32:55)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 0:2)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paul – Italian Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Karacev (6:4, 6:2), Köpfer (6:4, 6:3), (2) Medveděv (6:1, 6:4), (7) Hurkacz (7:5, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Paul vede 2:1, na antuce je srovnáno 1:1. Jarry posbíral všechny tři tituly na této úrovni na oblíbených antukových dvorcích a je tedy na tomto povrchu úspěšnějším hráčem než Paul, který stále čeká na první antukové finále. Oba aktéři mají za sebou velmi vyčerpávající třísetové čtvrtfinále, takže rozhodující může být už úvodní sada. Ten, kdo ji prohraje, totiž nemusí mít dost sil na obrat.

