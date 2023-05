Cenná zkušenost pro Brendu Fruhvirtovou. Ani takto velké hráčky nejsou neporazitelné, vycítila

"Určitě mě to posune dál. Je super cítit, jak takto velké hráčky hrají, a vidět, že nejsou neporazitelné. Když proti nim stojíte na kurtu, uvědomíte si, že máte šanci a že to fakt jde, než když na ně koukáte v televizi. Bylo to skvělé a odnáším si z toho jen samé dobré věci," uvedla Fruhvirtová.

Když se 146. hráčka světa po úspěšné kvalifikaci do hlavní soutěže dozvěděla podobu losu, nezabývala se tím. "To se stává, los se nedá ovlivnit. Padla na mě zřejmě ta nejlepší a byla to celkem smůla, ale s losem se nedá nic udělat. Řekla jsem si, že nemám co ztratit a půjdu si to užít," podotkla mladší sestra další tenistky Lindy Fruhvirtové, která jí popřála před utkáním hodně štěstí.

Česká teenagerka držela v prvním setu krok a po zisku soupeřčina servisu se dokonce ujala vedení 4:3. Rybakinová ale vývoj otočila a totéž se jí povedlo ve druhé sadě, kde Fruhvirtová měla náskok 2:1.

"Před zápasem jsem nevěděla, co od tak dobré hráčky čekat. Když jsem se na ni dívala na videích, říkala jsem si, že nevím, co vymyslím a že třeba budu jen sbírat míčky. Nakonec to tak nebylo," řekla s úsměvem. "Byl to dobrý pocit, ale ona je samozřejmě daleko zkušenější než já, takže i když jsem měla nějaké šance, zvládla to lépe než já. Zápas mi však ukázal, že můžu s tak dobrými tenistkami hrát naprosto v pohodě," líčila. Dodala, že obě hráčky si po utkání poděkovaly za dobrý zápas.

Talentovaná tenistka si také užila atmosféru na kurtu Suzanne Lenglenové. "Byl to asi největší kurt, na kterém jsem zatím v tenisové kariéře hrála. Dvakrát jsem už hrála na větších kurtech turnaje WTA a byla jsem hodně nervózní, ale dnes jsem nebyla skoro vůbec. Byl to fakt zážitek. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát na tak velkém kurtu s tak dobrou hráčkou. Strašně mi to dalo," mínila Fruhvirtová.

Cení si, že se po Australian Open dostala do hlavní části turnaje i na druhém grandslamu sezony. "Určitě jsem s tím ani nepočítala, když jsem čelila v prvním kole kvalifikace mečbolu. Beru to jako milník a úspěch. Je super takhle postupně nasbírat zkušenosti. Proces se nedá ošidit, v kariéře musíte prohrát hodně zápasů a projít všemi možnými situacemi, abyste se dostali výš a do top tenisu," řekla. K žádné konkrétní hráčce prý ale nevzhlíží a snaží se inspirovat od všech. Pro další týdny zatím konkrétní plány nemá, ráda, by ale zabojovala o účast v hlavní soutěži Wimbledonu. "Bude to moje premiéra na trávě," dodala Fruhvirtová.