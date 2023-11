Češky končí opět před branami finále BJK Cupu, prohrály drama s Kanaďankami

BJK CUP - Jedenáctinásobné české šampionky pětileté čekání na finále v Billie Jean King Cupu neukončily. Stejně jako před rokem končí před jeho branami, letos ve španělské Seville neudržely vedení proti Kanaďankám a prohrály 1:2. Po úvodní výhře favorizované Barbory Krejčíkové (27) nad teenagerkou Marinou Stakusicovou (18) nedokázaly získat vítězný bod Markéta Vondroušová (24) proti Leylah Fernandezové (21) a v rozhodující čtyřhře ani sedminásobné grandslamové šampionky Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (27). Kanadu do premiérového finále proti Itálii poslaly Fernandezová s Gabrielou Dabrowskou (31).

České tenistky v Seville vyhrály svou skupinu. V úterý zásluhou Lindy Noskové a Marie Bouzkové porazily už po dvouhrách své loňské přemožitelky z Glasgow a obhájkyně titulu Švýcarky a v pátek si po obratu nastartovaném Markétou Vondroušovou a dokonaném ve čtyřhře Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou poradily s Američankami.

Znovu po roce tak postoupily do semifinále, ale stejně jako loni v něm neuspěly. Letos ztroskotaly na Kanaďankách a nedostaly se tak do prvního finále od roku 2018, kdy slavily poslední 11. triumf. V novém formátu, který se hraje od roku 2021, o titul ještě nehrály.

Krejčíková – Stakusicová 6:2, 6:1

Semifinále rozehrála Barbora Krejčíková, jež v Seville nastoupila do dvouhry poprvé. Dosud hrála jen ve čtyřhře se Siniakovou. V základní skupině nejprve proti Švýcarkám pečetily triumf 3:0 a v pátek proti USA zajistily v rozhodujícím deblu vítězství 2:1.

Nyní Krejčíková uspěla i ve dvouhře, ve které měla až dosud nepříznivou bilanci 1:3. O devět let mladší, nicméně ve skvělé formě hrající hráčku až ze třetí světové stovky Marinu Stakusicovou porazila snadno 6:2, 6:1. Soupeřka utrpěla z posledních 21 duelů teprve druhou porážku, v předchozích dvou měsících vyhrála tři turnaje ITF a v Seville získala pro Kanadu dva body.

"Pro mě je to určitě obrovské vítězství, už včera ten rozhodující debl mi strašně pomohl. Jsem ráda, že se mi to dnes znovu povedlo a snad tu negativní bilanci brzy otočím ve svůj prospěch," pochvalovala si Krejčíková svou teprve druhou singlovou výhru v soutěži v celkově pátém vystoupení.

Statistiky zápasu Barbora Krejčíková – Marina Stakusicová (@ Livesport)

"Soupeřku jsem neznala. Ale dívali jsme se na nějaká videa a výsledky. Hrála dobře a čekala jsem to náročné. Ona dobře podávala a trefovala placky. Věděla jsem, že se musím dobře pohybovat. Jsem moc ráda, že se mi to i díky fanouškům povedlo. Ta atmosféra mě dostala do takového flow," komentovala rodačka z Ivančic.

"Každý bod je důležitý a jsem moc ráda, že jsem ten první přinesla," dodala světová desítka Krejčíková.

Vondroušová – Fernandezová 2:6, 6:2, 3:6

Markéta Vondroušová v pátek po skvělém výkonu deklasovala Američanku Sofii Keninovou a v sobotu mohla proti Leylah Fernadezové jako první rozhodnout o postupu do finále, o tři roky mladší Kanaďance ale podlehla 2:6, 6:2, 3:6. V Billie Jean King Cupu utrpěla svou teprve druhou porážku, první od debutu v roce 2017 a následné sérii 11 výher 2:0 na sety.

Vondroušová měla už v prvním gamu při podání soupeřky šest brejkbolů. Ani jeden ale nevyužila a Fernandezová udeřila. Kanaďanka utekla díky dvěma brejkům do vedení 4:0 a závěr si pohlídala. Vondroušová ztratila v národním týmu set ve dvouhře po šesti letech.

Úvod druhého setu už Vondroušová zachytila. V prvním gamu tentokrát brejkbol využila, totéž zopakovala i ve třetí hře a dostala se do vedení 4:0. Také česká tenistka náskok nepustila a vynutila si rozhodující třetí set.

Statistiky zápasu Markéta Vondroušová – Leylah Fernandezová (@ Livesport)

Do něj vstoupila Vondroušová brejkem, ale za stavu 1:0 a 15:0 ji rozhodčí připravily o přímý bod z podání. Česká tenistka servis musela opakovat, prohrála čtyři hry za sebou a zpět do hry se už nedostala. Za stavu 3:5 mohla ještě duel zdramatizovat, při servisu soupeřky vedla 40:0. Ani jeden brejkbol ale nevyužila a Fernandezová pěti míčky za sebou dotáhla duel k vítězství.

"Ona hrála neskutečný tenis, od začátku mě hrozně tlačila. Já si potřebovala trochu zvyknout a najít věci, které budou fungovat. Od druhýho setu jsem se zvedla a ten třetí set byl trochu smolný. Kdybych ten druhý game získala, mohla to vypadat jinak. Třetí set byl o pár míčcích. Na konci jsem byla blízko k tomu, abych to stáhla, ale od stavu 40:0 jsem si skoro nesáhla na míč," řekla Vondroušová v rozhovoru pro Českou televizi.

"Byl to opravdu těžký zápas. Hodně mi pomohl vyhraný první set a dále jsem byla schopná plnit svůj herní plán. Zápasy v Billie Jean King Cupu mám moc ráda, je to tenisové mistrovství světa. Fanoušci jsou úžasní, což ten zážitek he hry ještě umocňuje," radovala se 35. hráčka světa Fernandezová, jež Vondroušové oplatila porážku z baráže Fed Cupu v roce 2019. Dnes uspěla i přes 41 nevynucených chyb.

Krejčíková/Siniaková - Dabrowská/Fernandezová 5:7, 6:7

Do závěrečné čtyřhry nastoupily sedminásobné grandslamové vítězky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které v Seville vyhrály oba zápasy. Vyzvaly rozjetou Leylah Fernandezovou a osmou deblistku světa Gabrielu Dabrowskou, které zdolaly 2:1 na sety na Roland Garros 2021.

Podruhé je ale porazit nedokázaly. Ve Španělsku po dvou ztracených servisech Siniakové prohrály vyrovnaný téměř dvouhodinový souboj 5:7, 6:7.

"Co rozhodlo? Leylah Fernandezová. To je asi moje první odpověď po tom zklamání. Odehrála výborný zápas proti Maky. Tam Maky ztratila to momentum, kdy tam byl ten sporný moment, kdy měla brejk a mohlo to být 30:0, ale Leylah se pak znovu chytla. Hrozná škoda, že ta porážka Maky přišla po té dlouhé sérii zrovna dnes," hodnotil zklamaný Pála.

"Ten debl potom byl vyrovnaný. Hlavně při tom systému bez výhod. Fernandezová byla rozjetá. Včera se holkám povedlo vyhrát několik gamů, které rozhodoval jediný míček při shodě. Dnes se to nepovedlo, i když to pak vypadalo, že to třeba otočí. Věřil jsem, že se dostaneme do toho super tie-breaku. Ale Fernandezová bohužel neodpadla, naopak ke konci zahrála nejlíp," dodal český kapitán.

Ve finále čekají Italky

Kanaďanky hrály semifinále podruhé v historii a poprvé od roku 1988. Tehdy podlehly Československu a nyní po úspěšné 'odvetě' slaví premiérový postup do finále. V něm narazí v neděli od 15:00 SEČ na Italky, které v odpoledním semifinále porazily Slovinky.

První bod zajistila výběru kapitánky Tathiany Garbinové Martina Trevisanová, která zdolala Kaju Juvanovou 7:6, 6:3. O postupu rozhodla Jasmine Paoliniová vítězstvím 6:2, 4:6, 6:3 nad Tamarou Zidanšekovou. V italském týmu jsou ještě Elisabetta Cocciarettová a Lucia Bronzettiová.

Italky se probojovaly do finále po deseti letech. V roce 2013 v něm porazily ve starém formátu Rusko a získaly čtvrtý titul. Týmovou soutěž ovládly ještě v letech 2006, 2009 a 2010. Ve finále jsou pošesté, poprvé v novém formátu.