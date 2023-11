Češky se na úvod BJK Cupu střetnou s obhájkyněmi titulu, Švýcarkám mají co vracet

České tenistky vstoupí v úterý do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. V úvodu narazí v Seville na obhájkyně titulu Švýcarky, o tři dny později se utkají ve skupině A s výběrem USA. Kapitánovi Petru Pálovi chybí zraněná Karolína Muchová, z Turnaje mistryň ale vedle Markéty Vondroušové dorazí Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. U Švýcarek je nejasný start těhotné Belindy Bencicové. Zápas začne na stadionu La Cartuja nejdříve v 16:00.

"Nic jiného než Švýcarsko teď v hlavě nemám. Musíme udělat první krok a víme, že to bude těžké. Je to zkušený tým, který hraje řadu let pospolu a dobře se zná. Je to taková klasika. Vždycky hrály velmi dobře," řekl novinářům Pála.

Češky se v samostatné historii utkají se Švýcarkami posedmé. Zatím mají bilanci 3:3, poslední dva zápasy ale prohrály. Předloni podlehly v základní skupině Poháru Billie Jean Kingové 1:2, vloni neuspěly v semifinále 0:2. Bodovaly tehdy Viktorija Golubicová, která porazila Karolínu Muchovou, a Bencicová, jež zdolala Karolínu Plíškovou.

"Na turnaji v Praze prohrály až ve finále a vloni Glasgow se jim podařilo vyhrát. Vždycky u toho potřebovaly porazit nás. Golubicová navíc hraje v těchto zápasech nadstandardně dobře," uvedl Pála.

Boj o dvanáctý titul

Češky usilují o dvanáctý triumf v týmové soutěži, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Vedle šesté hráčky světa Vondroušové, Krejčíkové a Siniakové jsou v týmu Linda Nosková a náhradnice za Muchovou Marie Bouzková.

Švýcarky mají mimo Bencicové (14.) a Golubicové (83.) v nominaci Céline Naefovou (137.), Jil Teichmannovou (142.) a Simonu Waltertovou (167.). "Je to pro nás těžká skupina, ale i my jsme těžkým týmem. Popasujeme se s tím," podotkla Bouzková.

Letošní bilance Markéty Vondroušové. (@ Livesport)

Zatímco Vondroušová se připojila k týmu v neděli a na kurtech v Seville už trénovala, Krejčíková se Siniakovou přiletí po odkladech na Turnaji mistryň v Cancúnu nejdříve v pondělí. Příjezd na poslední chvíli jim může zkomplikovat přípravu. "Musí si zvyknout na jiný povrch, jiné míče a časový posun. Hrajeme ale večer, tak to se člověk ještě vyspí. Bude to každopádně náročné," řekl Pála.

Systém soutěže se třetím rokem liší. Dříve hrály finále jen dva týmy a na tři vítězné body. Nyní se koná závěrečný turnaj pro dvanáct celků a herní systém zápasů na dva vítězné body. Po úvodních dvouhrách rozhodne v případě stavu 1:1 čtyřhra.

Start Bencicové s otazníkem

Dilema v nominaci řeší také Švýcarky, neboť největší hvězda a olympijská šampionka z Tokia Bencicová v minulých dnech oznámila, že je těhotná. Její start je nejistý. "To je asi otázka pro doktora. Neříkali nic. Dvouhru si moc nedokážu představit, navíc od turnaje v San Diegu nehrála. Ale berte mě s rezervou," řekl Pála.

Po utkání se Švýcarskem se Češky střetnou v pátek s USA. Američanky jsou bez hlavních hvězd Coco Gauffové, Jessiky Pegulaové a naposledy se omluvila i Madison Keysová. "Nad Američankami zatím nepřemýšlím. Máme před sebou teprve první krok, který je strašně těžký a teprve poté se můžeme bavit o tom, zda bychom chtěli v pátek postoupit," dodal Pála.

Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny. Ve skupině B se utkají Austrálie, Kazachstán a Slovinsko, v "céčku" na sebe narazí domácí Španělsko, Kanada a Polsko a v "déčku" jsou Francie, Itálie a Německo.

Hrát se bude o rekordní prize money 9,6 milionu dolarů (219 milionů korun), které jsou stejné jako pro mužský Davis Cup. Mezinárodní tenisová federace (ITF) dnes oznámila, že vítězný tým získá 2,4 milionu dolarů, poražený finalista 1,44 milionu dolarů. Za účast je 480.000 dolarů.