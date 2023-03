Cirsteaová byla v Miami i nad síly Vondroušové

Markéta Vondroušová letos na pěti ze šesti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy a na březnových akcích WTA 1000 v Indian Wells i v Miami dokonce vždy přes tři soupeřky proplula do osmifinále.



V něm už ale ani jednou neuspěla. Na Floridě, kde v prvních třech utkáních ztratila jen 14 gamů, nestačila na Soranu Cirsteaovou. Rumunce, která včera vyřadila i Karolínu Muchovou, podlehla 6-7 4-6 a prohrála druhý ze tří vzájemných duelů.



Přestože 23letá rodačka ze Sokolova v zápase velmi dobře podávala, dvě zaváhání na servisu jí připravily o veselejší výsledek. Sice v jedenácté hře zaznamenala první brejk, ale potvrdit ho a uzavřít úvodní set při svém podání nedokázala. Druhé zaváhání na servisu v sedmém gamu druhé sady jí pak stálo celý zápas.



Vondroušová startovala v Miami počtvrté a potřetí v řadě nechyběla v osmifinále, vyrovnat své maximum z roku 2019 ale nedokázala.



32letá Cirsteaová postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 znovu po dvou týdnech, v Miami neztratila ještě ani set. Z posledních devíti zápasů prohrála pouze se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

