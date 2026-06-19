Co víme o kauze Vondroušové? Verdikt může padnout už zítra, hrozí i konec kariéry
Datum incidentu
Na nešťastný incident, který celou dopingovou kauzu způsobil, došlo 3. prosince 2025.
Co se stalo
Vondroušová odmítla poskytnout dopingový vzorek německé komisařce, jež přišla mimo stanovené hodinové okno, které musí tenisté na každý den poskytnout. Wimbledonská šampionka přesto komisařce podepsala dokument o odmítnutí a stihla si ji i vyfotit.
Trest
Teoreticky hrozí Vondroušové trest až na čtyři roky. Její právní zástupce Jan Exner však věří, že k tomu nedojde. "Věříme, že tenhle trest nepřipadá v úvahu. Budeme se snažit dokázat, že byť protokol nebyl dokončený, tak k tomu Markéta měla důvody."
Může hrát, ale nechce
Pozastavenou činnost nemá, nicméně Vondroušová dává přednost mentálnímu zdraví před bojem na tenisových turnajích, na kterých se naposledy představila v půlce ledna v australském Adelaide. Od té doby odehrála jen utkání čtyřhry v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové.
Soud
Podle dostupných informací proběhlo slyšení u soudu minulý čtvrtek, tedy 11. června.
Verdikt
Podle pravidel TADP má tribunál vydat písemné rozhodnutí do čtrnácti dnů po skončení slyšení (nejpozději do 25. června), výjimečně později. Pokud by kterákoli strana podala odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), celé řízení se může protáhnout o více než dvanáct měsíců. Český tenisový svaz za hráčkou veřejně stojí a ITIA odmítá komentovat detaily probíhajícího případu.
Verdikt by ovšem podle dostupných informací mohl padnout už zítra. Je ale možné, že se ho kvůli víkendu dozvíme nejdříve až v pondělí 22. června.
Argumenty
Česká hráčka zmínila, že jí odborníci potvrdili akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu. Navíc se odkázala také na přepadení a zranění krajanky Petry Kvitové z roku 2016. "Reagovala jsem jako osoba, která se bojí. V té chvíli to bylo o tom cítit se bezpečně, nikoliv o tom se něčemu vyhnout," vysvětlovala.
"Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mně ID ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv," popsala Vondroušová pro iSport.cz.
Konec kariéry?
Pokud by Vondroušová vyfasovala nejvyšší možný trest, tedy čtyřletý zákaz, je možné, že už nebude chtít v kariéře profesionální tenistky pokračovat. Rodačka ze Sokolova totiž za pár dní oslaví 27. narozeniny a na kurty by se mohla vrátit až zhruba na začátku sezony 2030.
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