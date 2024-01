Čtyřhry nehraje, nebyl v nich úspěšný. Teď je Macháč v deblovém semifinále Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Tomáš Macháč (23) na Australian Open pokračuje v povedené deblové premiéře na grandslamovém turnaji. a navazuje na nejlepší výsledek ve dvouhře. Ve čtvrtfinále s Číňanem Zhizhen Zhangem (27) smetli 6:3, 6:1 Adama Pavláska (29) s Uruguaycem Arielem Beharem (34) a na první společné akci postoupili mezi čtyři nejlepší páry turnaje. O finále si zahrají s druhým nasazeným australsko-indickým duem Matthew Ebden a Rohan Bopanna, nebo šestými nasazenými Argentinci Maximem Gonzálezem a Andresem Moltenim.

Behar/Pavlásek – Macháč/Zhizhen Zhang 3:6, 1:6

Tomáš Macháč čtyřhru téměř nehraje. Za poslední dvě sezony v ní odehrál pouhých devět zápasů s bilancí 2:7 na challengerech či v Davis Cupu.

Deblovou premiéru na hlavním okruhu si připisuje až nyní rovnou na grandslamu po boku Zhizhen Zhanga. Číňana, jenž má čtyřhru rovněž na vedlejší koleji a s nímž v minulosti nikdy nehrál.

Přesto třiadvacetiletý Macháč a sedmadvacetiletý Zhizhen Zhang na Australian Open vyřadili už čtyři soupeře včetně elitních deblistů a postoupili mezi kvarteto nejlepších.

Hned v prvním kole si vyšlápli na patnácté nasazené belgické duo Sander Gille a Joran Vliegen, následně si poradili s Maďary Mártonem Fucsovicsem a Fábiánem Marozsánem, v osmifinále šokovali skalpem nasazených trojek, šampionů z roku 2020 a čtyřnásobných grandslamových vítězů Rajeeva Rama s Joem Salisburym a ve čtvrtfinále smetli za hodinu hry 6:3, 6:1 další deblové specialisty Adama Pavláska s Uruguaycem Arielem Beharem.

Devětadvacetiletý český tenista Pavlásek s o pět let starším Beharem v Melbourne vyřadili nasazené devítky Jamieho Murrayho s Michaelem Venusem či páté nasazené mexicko-britské duo Santiago González a Neal Skupski a na druhém ze tří posledních grandslamů hráli čtvrtfinále. Na první semifinále ale na rozdíl od svých přemožitelů nedosáhli.

The dream run continues



Tomas Machac/Zhang Zhizhen defeat Behar/Pavlasek 6-3 6-1 to reach the #AusOpen doubles semifinals



Zhang is the FIRST Chinese man to reach the last four at a major! pic.twitter.com/rAvpI1eypZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024

Macháč na Australian Open navazuje i na své nejpovedenější grandslamové vystoupení ve dvouhře, ve které si také díky premiérovému skalpu hráče TOP 20 Francese Tiafoea zahrál poprvé ve třetím kole majoru. Nestačil až po čtyřsetovém boji na Karena Chačanova.

O finále ve čtvrtek

Nyní na Macháče a Zhizhen Zhanga, který se stal prvním čínským mužem v semifinále grandslamu, čeká jednodenní odpočinek. O finále si česko-čínský tandem zahraje ve čtvrtek s druhým nasazeným australsko-indickým duem Matthew Ebden a Rohan Bopanna, nebo s šestými nasazenými Argentinci Maximem Gonzálezem a Andresem Moltenim.

Zhang Zhizhen and Tomas Machac reached the men’s doubles semifinals at the Australian Open after defeating Ariel Behar and Adam Pavlasek 6-3, 6-1 on Tuesday. With this win, Zhang became the first Chinese mainland male #tennis player to reach a Grand Slam semifinal.#AusOpen pic.twitter.com/SKb17o5Pae — Sports China (@PDChinaSports) January 23, 2024

Macháčovo melbournské vystoupení musí dělat radost i kapitánovi českého daviscupového týmu Jaroslavu Navrátilovi. Po loňském ročníku slavné týmové soutěže, ve kterém Češi vypadli ve čtvrtfinále s Australany, vyslovil přání najít druhého deblistu k Pavláskovi. Doufal ve výkonnostní posun Andrewa Paulsona či Petra Nouzy, nicméně určitě velmi rád využije i deblových kvalit singlové dvojky Macháče.

