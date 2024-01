Djokovič je pojedenácté v semifinále Australian Open. Dotáhne to opět až k triumfu?

AUSTRALIAN OPEN - Srb Novak Djokovič (36) ve sluncem rozpáleném Melbourne zdolal 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 Američana Taylora Fritze (26), vyhrál i devátý vzájemný duel a pojedenácté v kariéře postoupil do semifinále Australian Open. Z této fáze turnaje to 24násobný grandslamový šampion dotáhl nakonec vždy až k triumfu, letos si o finále zahraje s Italem Jannikem Sinnerem, nebo Rusem Andrejem Rubljovem (26).

Djokovič – Fritz 7:6, 4:6, 6:2, 6:3

Šestatřicetiletý Djokovič porazil Fritze i v devátém vzájemném utkání. Duel ovládl za necelé čtyři hodiny, zaznamenal 20 es a 52 vítězných míčů. Na tvrdých kurtech v Melbourne vyhrál v singlu už 33 zápasů v řadě a vyrovnal rekordní sérii Moniky Selešové v Open éře.

"V prvních dvou setech jsem docela trpěl, protože Taylor hrál výborně. Bylo to fyzicky a psychicky vyčerpávající," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič, který postoupil do rekordního 48. grandslamového semifinále. "Bude to tam ale těžké, protože oba hráči jsou ve skvělé formě," doplnil.

Statistiky zápasu Novak Djokovič – Taylor Fritz (@ Livesport)

Sinner – Rubljov (13:00)

Výsledky Australian Open ve dvouhře mužů