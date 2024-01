Djokovič vyhrál další bitvu. Na Australian Open už ztratil více setů než během loňského triumfu

Novak Djokovič (36) není na letošním Australian Open v optimální formě ani kondici. S 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a obhájce titulu letos ve dvou zápasech ztratil více setů než po cestě za loňským triumfem. Čtyři sety potřeboval i s domácím Alexejem Popyrinem (24), kterého i díky čtyřem odvráceným setbolům zdolal 6:3, 4:6, 7:6, 6:3. Na své již 16. osmifinále v nejúspěšnějším dějišti bude usilovat proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu (24).

Djokovič – Popyrin 6:3, 4:6, 7:6, 6:3

Novak Djokovič na mužském okruhu i ve 36 letech stále dominuje. Statisticky nejúspěšnější hráč všech dob je světovou jedničkou, loni si zahrál finále na všech čtyřech grandslamech, tři z nich vyhrál a v Melbourne Parku se může v případě zisku 25. grandslamového vavřínu osamostatnit v čele historických tabulek a překonat Margaret Courtovou.

Na začátku letošní sezony však úřadující vítěz Turnaje mistrů není v ideální formě ani kondici. V týmovém United Cupu se začal trápit s pravým zápěstím a ve čtvrtfinále jasně prohrál s Alexem de Minaurem. Na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem, ho zase postihlo nachlazení. Zápěstí navíc evidentně stále není stoprocentní.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

To by vysvětlovalo nestabilní výkony v úvodních dvou kolech. Proti Dinovi Prižmičovi i Alexejovi Popyrinovi suverénně získal úvodní set a v obou zápasech to vypadalo, jako kdyby ho vedení setu uspalo. Následoval propad intenzity, více chyb z forhendu, slabší servis a hrozba manka 1:2 na sety.

Rekordman v počtu týdnů strávených na tenisovém trůnu ovšem vždy našel řešení a zvítězil ve čtyřech setech. Proti domácímu Popyrinovi však koketoval s vyřazením, případně alespoň potenciální pětisetovou bitvou. Ve třetí sadě totiž čelil čtyřem setbolům, dokonce třem v řadě. Všechny hrozby i díky jedné laciné chybě soupeře zlikvidoval a set nakonec získal v tie-breaku. V závěrečném dějství měl podobně jako v tom úvodním převahu a po třech hodinách a 12 minutách postoupil.

V Rod Laver Areně strávil už přes sedm hodin a na letošním Australian Open ztratil ve dvou zápasech více setů než v sedmi utkáních po cestě za loňským triumfem. Před rokem mu v Melbourne Parku dokázal sebrat set pouze Enzo Couacaud ve druhém kole. "Pořád nejsem v nejlepší formě a snad ji v průběhu turnaje najdu. Úvodní kola jsou ošemetná, vaši soupeři nemají co ztratit a hrají uvolněně," řekl Djokovič v pozápasovém rozhovoru po již 30. výhře v řadě v tomto dějišti.

V pátek bude útočit už na 16. účast ve druhém týdnu úvodního grandslamu sezony. Od roku 2007 se nedostal alespoň do osmifinále pouze před sedmi lety, kdy ve druhém kole utrpěl proti Denisovi Istominovi jednu z nejvíce šokujících porážek kariéry.

Jeho další překážkou bude Tomás Martín Etcheverry. Nasazený Argentinec v úvodních kolech dominoval proti pětinásobnému finalistovi Andymu Murraymu i dalšímu zkušenému veteránovi Gaëlovi Monfilsovi. Oba předchozí souboje, které se uskutečnily loni v Římě a na Masters v Paříži, vyhrál Srb.

Namále měl i Tsitsipas, Sinner je dál suverénní

Také Stefanos Tsitsipas potřeboval čtyři sety i ve druhém utkání na letošním Australian Open. Loňský finalista byl tentokrát dokonce velmi blízko manku dvou setů a rozhodující sadě, domácího Jordana Thompsona udolal 4:6, 7:6, 6:2, 7:6. Jeho dalším soupeřem bude Luca Van Assche, který se dostal do třetího kola grandslamů poprvé.

Nejlepší řecký tenista jasně ztratil úvodní dějství a v tom následujícím byl dva míčky od dalšího prohraného setu. Skóre utkání však srovnal a do koncovky čtvrté sady dominoval. Za stavu 5:4 ve čtvrtém setu se na vlastním podání dostal ke dvěma mečbolům, jenže ani jednu šanci neproměnil a o dva gamy později musel odvracet čtyři setboly.

V horní polovině pavouka je z největších favoritů nejsuverénnější Jannik Sinner. Ital, který má za sebou nejlepší sezonu kariéry a v listopadu dovedl svou zemi k triumfu v Davisově poháru, pokračuje na turnaji bez ztráty jediného setu. Po Boticovi van de Zandschulpovi si poradil i s dalším nizozemským soupeřem, kvalifikantovi Jesperovi De Jongovi povolil jen šest her. Ve třetím kole ho čeká Sebastián Báez.



