Dodig s Krajickem na French Open vyhráli čtyřhru mužů. Chorvat spílal pořadatelům

Ivan Dodig a Austin Krajicek ve finále loňského French Open nevyužili tři mečboly, letos si však v Paříži zajistili i díky zvládnutí tří třísetových bitev finálový reparát. A byli úspěšní.

Chorvatsko-americký tandem hrající druhou společnou sezonu smetl pod zataženou střechou dvorce Philippea Chatriera bez ztráty podání 6:3, 6:1 Belgičany Sandera Gillea a Jorana Vliegena, s nimiž ani ve třetím vzájemném duelu neztratil set.

Dodig s Krajickem po dubnovém triumfu na Masters 1000 v Monte Carlu získali šestou společnou trofej a poprvé spolu vyhráli grandslamový turnaj.

32letý Američan Krajicek získal svou vůbec premiérovou trofej z grandslamu, díky které se v pondělí poprvé posune do čela deblového žebříčku.

"Dvanáct měsíců jsme čekali na další příležitost a teď jsme ji využili. Chci svému parťákovi poděkovat za tuhle úžasnou jízdu. Paříž je moje oblíbené tenisové místo a teď po zisku téhle trofeje je pro mě ještě oblíbenější," řekl Krajicek.

38letý Chorvat Dodig vyhrál některou z deblových soutěží na grandslamu již posedmé. Čtyřhru mužů ovládl potřetí a znovu s jiným partnerem - v roce 2015 na Roland Garros triumfoval s Brazilcem Marcelem Melem, na Australian Open 2021 slavil se Slovákem Filipem Poláškem.

Proslovu během slavnostního ceremoniálu využil k vyjádření nespokojenosti s podmínkami, ve kterých turnaj absolvoval. Narážel zřejmě na upozaďování deblistů, jejichž soutěže jsou ve stínu dvouher.

