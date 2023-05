Emotivní výhra pro Monfilse. Bláznivý večer, řekl po obratu z 0:4 a rekordní 11. pětisetové výhře

Proto tenis milujeme. To si snad musel říct každý fanoušek, který sledoval noční bitvu na French Open mezi Gaëlem Monfilsem (36) a Sebastiánem Báezem (22). Domácí miláček publika v elektrizující atmosféře a po emotivní koncovce udolal argentinského antukáře v pěti setech, byť v rozhodující sadě prohrával 0:4, čelil brejkbolu a v závěru bojoval s křečemi. Po loňském narození dcery a březnovém návratu na kurty si připsal první výhru po využití mečbolu a v Paříži vyhrál už 11. pětiseťák, čímž vyrovnal rekord Stana Wawrinky.

Bývalý 6. hráč světa Gaël Monfils se letos v březnu vrátil do turnajového kolotoče po 7 měsíců dlouhé pauze zaviněné zraněním paty. Během té doby se stal otcem a s manželkou Elinou Svitolinovou si užíval rodičovské povinnosti.

Po pár zápasech si ale poranil pravé zápěstí a po tehdy čerstvém prohlášení, že další zranění by mohlo znamenat konec kariéry, fanouškům francouzského šoumena zatrnulo.

36letý syn rodičů pocházejících z ostrovů v Karibiku - otce z Guadeloupu a matky z Martiniku - ale zatoužil minimálně ještě jednou představit se na domácím French Open. A tak po pár týdnech odpočinku zahájil přípravu na antukový grandslam.

Do Paříže dorazil s letošní mizernou zápasovou bilancí 1:7, jedinou výhru navíc zaznamenal po skreči soupeře.

V prvním kole French Open navíc narazil na nebezpečného argentinského antukáře Sebastiána Báeze a pořadatelé s očekáváním přinejmenším zajímavého průběhu nasadili jejich zápas jako tahák úterní night session na centrální kurt Philippea Chatriera.

A oba bývalí nejlepší junioři světa za šanci zahrát si v tenisovém chrámu v parádní atmosféře poděkovali skvělým tenisem a řadou zajímavých momentů.

Výrazně zkušenější Monfils přitom v úvodu zápasu často dělal zbytečné chyby a prohrál první set. Postupně však ze sebe setřásl nervozitu a začal si zápas více užívat. Úspěšně čelil soupeřovu dělovému forhendu a vývoj otočil na 2:1 na sety.

Jenže pak se Francouzův motor zadrhl a po ztrátě 10 z 11 gamů prohrával v rozhodujícím dějství 0:4 a 30:40 při svém podání. Málokdo v tu chvíli věřil, že se domácí oblíbenec ještě dokáže vzepřít, ba dokonce najde síly na obrat.

Ale Monfils se nevzdal. Přestože 16 měsíců nehrál zápas na víc jak tři sety a tělo mu dávalo jasný signál, že jede v nouzovém režimu, našel energii v publiku a odstartoval parádní obrat.

Aktuálně až 394. hráč světa vyrovnal na 4:4 a definitivně ho nezlomila ani následná ztráta servisu. Přestože dostával křeče do nohou, poslední tři gamy získal na svou stranu.

Druhý mečbol proměnil 18 minut po půlnoci, když míček po jeho bekhendovém úderu letící zřejmě do autu trefil pásku a spadl do kurtu na soupeřovu polovinu. Monfils po 3 hodinách a 47 minutách boje zvítězil 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 a mohl dát naplno průchod svým emocím.

Raketu pustil na zem, obličej s úsměvem od ucha k uchu schoval pod tričko. Sotva chodil, děkoval fanouškům a užíval si bouřlivý aplaus. Padl na antuku, vzlykal a v elektrizujícím prostředí vstřebával nečekaný úspěch.

"Úplně jsem zapomněl, že je to jen první kolo. Bylo to úžasné, byl to bláznivý večer. Nevěděl jsem, kde v tu chvíli jsem. Jen jsem věděl, že jsem zrovna vyhrál zápas," usmíval se Monfils, který poprvé v roli otce vyhrál zápas po využití mečbolu.

"Tohle tady byl rozhodně jeden z mých dvou nejlepších zápasů, před pár lety jsem odehrál podobný na kurtu Suzanne Lenglenové proti (Pablu) Cuevasovi. Atmosféra byla také neuvěřitelná. Teď to bylo trochu jiné, protože jsem starší a ta šance vyhrát takové zápasy je už menší," uvědomuje si francouzský tenista, jehož manželka dnes v Paříži postoupila dokonce už do třetího kola.

Bilanci v pětisetových zápasech upravil na 19:19, z toho 11:4 na French Open. Jedenáctým vyhraným pětiseťákem na pařížské antuce vyrovnal rekord open éry Stana Wawrinky.

"Vím, že někteří kamarádi dnes byli poprvé na Roland Garros, tak si myslím, že to pro ně byla příjemná zkušenost," uvedl Monfils, jehož kariéru brzdily časté zdravotní potíže.

"Na konci jsem měl křeče. Bylo to hodně o nervech a také jsem byl unavený, ale z větší části to bylo o psychice. Bylo v tom hodně adrenalinu, ten řev publika mě vyšťavil. Věděl jsem, že za to na konci zaplatím, ale vyplatilo se. Doufám, že se dobře vyspím a zítra se budu soustředit na odpočinek, abych byl připravený na čtvrtek," dodal vítěz 11 turnajů ATP.

Na Roland Garros Monfils startuje pošestnácté v kariéře, jeho největších úspěchem je semifinále z roku 2008. V dalších letech byl ještě třikrát ve čtvrtfinále, naposledy před devíti lety.

Ve druhém kole se Monfils pokusí překvapit světovou šestku Holgera Runeho. A dá se očekávat, že i zápas s dánským mladíkem a finalistou dvou letošních podniků Masters 1000 na antuce bude nasazen na některý z velkých dvorců a fanoušci se postarají o skvělou kulisu.