Fritz boj o Turnaj mistrů nevzdává. V Tokiu vykročil za obhajobou titulu výhrou nad Norriem

ATP TOKIO - Taylor Fritz (25) znovu po roce prožívá podzimní boj o start na Turnaji mistrů, na kterém si loni odbyl premiéru jako náhradník. V současnosti drží právě pozici první alternativy a pokud tento týden v Tokiu postoupí do finále, může se posunout na postupové příčky. Začal dobře, za obhajobou titulu nejvýše nasazený Američan vykročil výhrou 6:4, 6:3 nad světovou osmnáctkou Cameronem Norriem (28), s nímž svedl už 13. vzájemný souboj.

Taylor Fritz loni vyhrál tři turnaje včetně domácího Masters 1000 v Indian Wells a podzimní triumf na 'pětistovce' v Tokiu v konečném zúčtování rozhodl o tom, že v hodnocení sezony obsadil devátou příčku a jako náhradník za zraněného Carlose Alcaraze si poprvé zahrál na Turnaji mistrů.

Zatímco před rokem v japonské metropoli nastoupil den poté, co mu kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 skončila izolace, letos do Tokia dorazil po nečekaném nezdaru na Masters v Šanghaji.

V těžkém úvodním zápasu roli favorita zvládnul. V souboji s 18. hráčem světa Cameronem Norriem sice prohrával 2:4, ale pak získal sedm gamů v řadě, nečelil žádnému dalšímu brejkbolu, zvítězil 6:4, 6:3 a po 13. vzájemném střetnutí s o tři roky starším Britem se ujal vedení 7:6.

"Byl jsem blízko k tomu, abych první set prohrál. Zdálo se, že by to mohla být třísetová bitva. Měl jsem štěstí, že jsem si v prvním setu vzal zpátky ztracený servis a pak už jsem cítil, že se úroveň mé hry zvedla. Uvolnil jsem se a hrál jsem mnohem víc jistěji," komentoval Fritz vítězný start.

Pětadvacetiletý Američan figuruje v hodnocení letošní sezony, ze kterého se osm nejlepších kvalifikuje na Turnaj mistrů, na 9. místě. Teoreticky už postup do semifinále by Fritze mohl posunout na postupové příčky, v případě triumfu bude dokonce sedmý před Alexanderem Zverevem a trápícím se Holgerem Runem, který startuje na 'dvěstěpadesátce' ve Stockholmu.

V Tokiu se pokouší oživit reálné šance na vstupenku do Turína, kde se bude vyvrcholení sezony v polovině listopadu konat, také Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Tommy Paul a Alex de Minaur. V dalších dvou týdnech se boj o Turnaj mistrů přesune do Evropy, kde se budou konat souběžně 'pětistovky' v Basileji a ve Vídni a nakonec poslední 'tisícovka' v Paříži.

Na Turnaj mistrů do Turína se kvalifikuje osm nejlepších. (@ Livesport)

Watanuki – Ruud 6:7, 3:6

Casper Ruud si znovu zahrál finále na French Open, vyhrál akci v Estorilu a dostal se do finále v Bastadu a do semifinále na Masters v Římě. Hlavně díky těmto výsledkům stále bojuje o účast na Turnaji mistrů v Turíně, kde by obhajoval loňskou finálovou účast.

Na tvrdých površích se mu na rozdíl od oblíbené antuky letos absolutně nedaří. Teprve před 16 dny zaznamenal svou první vítěznou sérii na betonech v probíhající sezoně a před týdnem na Masters v Šanghaji ztroskotal už v osmifinále na outsiderovi Fábiánovi Marozsánovi.

Zaregistrovat první letošní pořádný výsledek na hardech může na "pětistovce" v Tokiu. Zatímco loni v tomto dějišti nezvládl úvodní zápas, letos si v něm poradil s domácí divokou kartou Josukem Watanukim a v dalším kole narazí na Marcose Girona.

V úvodním dějství měl s domácím tenistou velké potíže. Na servisu čelil třem brejkbolům a v tie-breaku pustil 73. hráče světa k setbolu. Ve druhé sadě už naopak dominoval, na podání ztratil jen čtyři fiftýny a na returnu využil obě šance na brejk.

Nejlepší norský tenista je momentálně v živém hodnocení letošní sezony na 10. místě. V Tokiu startují i jeho hlavní konkurenti v boji o letenku do Turína, jmenovitě Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Tommy Paul a Alex de Minaur. Nyní osmý Holger Rune účinkuje ve Stockholmu.

"Nepatřím mezi nejagresivnější hráče, ale řekl jsem si, že dnes se alespoň pokusím být agresivnější než on, protože vím, že většinu zápasů hraje tak, aby byl aktivnějším hráčem na kurtu. Chtěl jsem mu ukázat, že i já umím hrát agresivně a bojovat proti ohni ohněm. Nevím, jestli jsem hrál tak agresivně jako on, ale vyhrál jsem, takže jsem asi něco dělal dobře," řekl Ruud po postupu.

De Minaur – Draper 4:6, 7:6, 7:6

První kolo v Tokiu už zvládnul také čtvrtý nasazený Australan Alex de Minaur, jenž v prvním kole udolal až po tříhodinovém boji 4:6, 7:6, 7:6 vyčerpaného Brita Jacka Drapera, přestože ve druhém setu prohrával 0:2 a ve třetím soupeř podával na vítězství.

"Když se soupeř trápí, je těžké zápas ukončit. Najednou se nedokážete soustředit na to, co chcete udělat. Změní se herní plán a snažíte se, aby soupeř zahrál co nejvíce úderů. On naopak hraje uvolněně a celkově je to složitější. Myslím, že mi zápas vyhrál můj přístup a kondice," komentoval De Minaur vyčerpávající bitvu.

O místo ve čtvrtfinále se utká s Argentincem Diegem Schwartzmanem, který si poradil s krajanem Franciscem Cerúndolem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu