Gauffová ukončila naděje Sakkariové na start na Turnaji mistryň, neporazitelnost protáhla na 16 utkání

Cori Gauffová je už dlouho stabilní členkou TOP 10 žebříčku, nicméně ještě na začátku srpna měla na kontě "jen" tři tituly a všechny z nejmenších akcí WTA 250. Od té doby ovšem hraje v životní formě. Po triumfu na WTA 500 ve Washingtonu ovládla "tisícovku" v Cincinnati a na US Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Ve fenomenální fazóně pokračuje při debutu v Pekingu, kde svou aktuální neporazitelnost protáhla už na 16 zápasů. Jedná se o nejdelší letošní vítěznou sérii na nejvyšším ženském okruhu. V čínském hlavním městě vylepšila svou bilanci po návratu na tvrdé povrchy na 22:1.

Zatímco proti Petře Martičové bojovala tři hodiny a returnovala na udržení se v utkání, s Jekatěrinou Alexandrovovou, rozjetou Veronikou Kuděrmetovovou i kolegyní z elitní desítky pořadí Marií Sakkariovou si dokázala poradit ve dvou setech. Obzvláště výkon proti řecké jedničce byl z její strany vynikající. Na postup přes vítězku nedávného podniku WTA 1000 v Guadalajaře potřebovala pouhých 80 minut, během nichž nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě.

Gauffovou čeká v sobotu sedmé semifinále v probíhající sezoně. V něm se střetne se svou neoblíbenou soupeřkou Igou Šwiatekovou. S bývalou světovou jedničkou neuhrála v úvodních sedmi soubojích jediný set, ale v tom posledním před pár týdny v Cincinnati sérii porážek po třísetové bitvě přerušila.

