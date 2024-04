Hurkacz si v Estorilu zahraje první antukové finále, Martínez vyřadil obhájce titulu Ruuda

06.04.

Kasatkinová v Charlestonu vyřadila Pegulaovou

Darja Kasatkinová na podniku WTA 500 v Charlestonu zdolala po 2 hodinách a 45 minutách boje 6:4, 4:6, 7:6 domácí světovou šestku Jessicu Pegulaovou, s níž si poradila až na třetí pokus, a potřetí v sezoně postoupila do finále. O celkově 7. titul a první od srpna 2022, který by jí zajistil návrat do TOP 10, si ruská šampionka z roku 2017 zahraje s Danielle Collinsovou, nebo Mariou Sakkariovou.