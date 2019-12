I. ČLTK Praha porazil i Přerov a obhájil titul v Tenisové extralize

Finále skvěle rozjela Tereza Martincová a patnáctileté Lindě Noskové povolila jen game. Druhý bod přidal Jan Šátral výhrou 6-3 6-2 nad Dominikem Kellovským a třetí 21. hráčka světa Muchová, která zdolala Nikolu Tomanovou 6-1 6-3.

"Hrály se rychlé výměny, moc jme nedržely tempo, takže bylo těžké se udržet v koncentraci. Jsem ráda, že jsem chytla konec druhé sady a docela to šlo rychle," řekla Muchová. "Daří se nám, tak si to všichni užíváme a ještě dva bodíky."

Za Přerov sice bodoval Němec Tim Pütz, který zdolal Jonáše Forejtka 7-5 6-4, ale na dohled titulu přiblížil I. ČLTK Václav Šafránek. V třísetové bitvě podobně jako v kvalifikaci US Open v roce 2017 porazil Ukrajince Sergeje Stachovského. "Byl to důležitý bod a jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Šafránek po výhře 7-6 5-7 6-4.

Rozhodující pátý bod mohl přidat Slovák Martin Kližan, ale rychlejší byly Lucie Hradecká s Martincovou. Ve čtyřhře deklasovaly Noskovou s Karolínou Kubáňovou 6-0 6-1.

"Všichni jsme podali výkony, co jsme mohli, a je skvělý pocit obhájit. Jsem strašně ráda, že jsem své zápasy vyhrála a pomohla týmu," řekla Martincová.