Indian Wells: Extrémní výzva! Noskové se nevěří, Češka zkusí skolit světovou jedničku
Sabalenková – Nosková | 23:59 SEČ
Aryna Sabalenková prošla do semifinále v Indian Wells bez ztráty setu a rozhodně nebude chtít dovolit rozhodující sadu ani proti outsiderce Lindě Noskové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková pokračuje v excelentních výkonech, v Indian Wells je téměř neprůstřelná na vlastním servisu a už potřetí v kariéře se na "pátém grandslamu" dostala do semifinále. Světová jednička letos v kalifornské poušti zatím neztratila set a nejvíc práce ze všech čtyř zápasů měla s kanadskou kometou Victorií Mbokovou ve čtvrtfinále (7:6, 6:4).
V předchozích kolech si poradila s Himeno Sakacumeovou, Jaqueline Cristianovou a bývalou šampionkou Naomi Ósakaovou. Celkově čelila 13 brejkbolům a 12 z nich odvrátila, sebrat servis jí zvládla pouze Cristianová. Už na šestém turnaji v řadě je v semifinále. Tato série začala během triumfu na US Open a zahrnuje i titul z Brisbane a finále na Australian Open, po němž vynechala únorovou tour na Blízkém východě.
Nosková ve čtvrtfinále nastřílela 13 es, vyrobila dohromady 30 vítězných úderů oproti 18 nevynuceným chybám a splnila roli favoritky proti senzaci turnaje Talii Gibsonové. Australskou kvalifikantku, která prožila v Indian Wells životní turnaj, zdolala po výsledku 6:2, 4:6, 6:2. V kalifornské poušti už několikrát vylepšila své osobní maximum. V minulosti startovala v tomto dějišti třikrát a nikdy se nepodívala dál než do třetího kola.
Začátek sezony se české tenistce nepovedl a na úvodních čtyřech turnajích posbírala dohromady pouhých pět výher. V Indian Wells ovšem ožila, když nedala šanci Jessice Bouzasové ani vycházející hvězdě Alexandře Ealaové a mezitím zvládla parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou. Přesně taková forma jí loni pomohla k zatím nejlepší sezoně a také k posunu na 12. místo žebříčku.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 1:0. Dosud se střetly pouze ve finále na začátku sezony 2023 v australském Adelaide, kde Nosková vzdorovala, ale podlehla favoritce 3:6, 6:7.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková má obecně velmi silnou bilanci v semifinálových zápasech a konkrétně od začátku roku 2024 disponuje v těchto duelech úspěšností 18:5.
Běloruska má na kontě už 13 finálových účastí na úrovni WTA 1000, loni došla do závěrečného kola v Indian Wells, Miami a Madridu.
Nosková zatím hrála finále na nejvyšším okruhu šestkrát. V semifinále má poloviční úspěšnost 5:5 a jednou postoupila do finále bez boje.
Polovinu ze svých šesti finálových účastí zapsala Nosková v loňském roce. Na turnajích WTA 1000 byla zatím ve finále pouze loni na podzim v Pekingu.
Sázkařská analýza
Není pochyb o tom, že Nosková v Indian Wells ožila, vrátila se do skvělé formy z loňského roku a zaslouží si pozici v TOP 20 žebříčku. Sabalenková je však ještě o třídu výš a většina tenistek na ni vůbec nestačí. I proto je Běloruska v podstatě největší favoritkou na každém turnaji, kterého se účastní. Dá se očekávat, že jasná outsiderka Nosková neuhraje se světovou jedničkou ani set a Sabalenková bude pokračovat v Indian Wells ve své krasojízdě.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 15:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 15:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:1 (kariérní 109:60)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 13:6)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 42:21)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Sakacumeová (6:4, 6:2), Cristianová (6:4, 6:1), (16) Ósakaová (6:2, 6:4), (10) Mboková (7:6, 6:4)
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)
Bilance: 9:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 9:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 11:19)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 5:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Nosková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Bouzasová (6:3, 6:3), Cirsteaová (6:7, 6:4, 6:4), (31) Ealaová (6:2, 6:0), Gibsonová (6:2, 4:6, 6:2)
Rybakinová – Svitolinová | sobota 02:00 SEČ
Jelena Rybakinová i Elina Svitolinová prožívají vynikající vstup do sezony, nicméně v závěrečných kolech je obvykle větší spoleh na Kazachstánku.
Zápasové informace a forma
Rybakinová je znovu v semifinále v Indian Wells poté, co už počtvrté za poslední měsíce porazila Jessicu Pegulaovou. Světová trojka prohrávala ve druhé sadě 1:4 a musela dvakrát podávat na udržení se v tomto setu, nicméně ani tak proti své kolegyni z TOP 10 žebříčku rozhodující dějství nepřipustila (6:1, 7:6). Její cesta do semifinále se tak neobešla bez komplikací, ovšem ještě větší potíže měla v úvodním zápase s Hailey Baptisteovou, v němž potřebovala tři sety.
I tak dala zapomenout na nepovedený únor a nyní navazuje na naopak parádní leden. Ten zahrnuje druhý grandslamový titul, který po skalpech tří hráček TOP 6 (Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková a Pegulaová) vybojovala na Australian Open. Na úvodním majoru sezony hrála ve vynikající formě a byla posilněná famózním závěrem loňského roku zahrnujícím prvenství v Ningbu a na Turnaji mistryň.
Svitolinová narazila ve čtvrtfinále na Šwiatekovou, s níž v posledních třech soubojích neuhrála jediný set. Teď v Indian Wells ovšem vzdorovala mnohem víc, a dokonce dokázala polskou rivalku, která vyrobila přes 40 nevynucených chyb, skolit. Ukrajinka zazářila vítězstvím 6:2, 4:6, 6:4 a favorizovanou dvojnásobnou šampionku tohoto kalifornského podniku z turnaje nečekaně vyřadila.
Pro bývalou světovou trojku se jedná o první skalp TOP 2 od Wimbledonu 2023, kde porazila právě Šwiatekovou. Na tvrdých površích čekala na takto cenné vítězství od Turnaje mistryň 2019. V letošní sezoně zaznamenala už 19. výhru a v této statistice na ženském okruhu zatím vede. Její letošní bilance je celkově působivá (19:3) a v tomto roce hrála už dvakrát finále.
Vzájemná bilance
Stav 3:3. Svitolinová vyhrála ve dvou setech poslední souboj loni na antukové tisícovce v Madridu. Ukrajinka měla navrch také v jejich jediném předchozím duelu na tvrdých površích, který se uskutečnil na olympiádě v Tokiu v roce 2021.
Zajímavosti a fakta
Rybakinová je v semifinále v Indian Wells podruhé, před třemi lety si tady došla až pro titul.
Kazachstánce se v poslední době v semifinále moc nedařilo a jen čtyři z posledních dvanácti přetavila ve finále (Štrasburk, Ningbo, Turnaj mistryň a Australian Open).
Rovněž Svitolinová si zahraje semifinále v Indian Wells podruhé, v roce 2019 podlehla pozdější šampionce Biance Andreescuové.
Po návratu z mateřské pauzy v roce 2023 byla Svitolinová ve finále pětkrát. Letos hrála o titul už dvakrát, přičemž v Aucklandu uspěla a na tisícovce v Dubaji naopak prohrála.
Sázkařská analýza
Rybakinová i Svitolinová mají v letošní sezoně fantastickou formu a obě už posbíraly minimálně 16 vítězství v tomto roce. Navíc mají vyrovnanou vzájemnou bilanci, takže se dá očekávat, že by tento souboj v Indian Wells mohl nabídnout rozhodující set. Rybakinová má nicméně větší palebnou sílu a je obvykle v závěrečných kolech spolehlivější než Svitolinová, takže by mohla mít navrch a postoupit do finále.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 16:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:0 (kariérní 35:27)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:6)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 23:15)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (7:6, 2:6, 6:2), (28) Kosťuková (6:4, 6:4), Kartalová (6:4, 4:3 skreč), (5) Pegulaová (6:1, 7:6)
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 19:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 47:59)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 5:8)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 24:26)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 21:11
Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (finále)
Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (7:6, 4:6, 6:3), Kruegerová (6:4, 6:2), Siniaková (6:1, 1:1 skreč), (2) Šwiateková (6:2, 4:6, 6:4)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
