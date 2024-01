Indický deblista Bopanna se ve 43 letech stal nejstarším grandslamovým vítězem

Rohan Bopanna, který bude od příštího týdne nejstarší světovou jedničkou v deblu, vybojoval v mužské čtyřhře první grandslamový titul. Dosud triumfoval jen v mixu na Roland Garros 2017. Matthew Ebden slavil triumf v mužském deblu už předloni ve Wimbledonu.

"Pro tohohle chlapa je věk jen číslo. Je mladý srdcem, je to šampion a válečník. Celý loňský rok tvrdě trénoval po mém boku," řekl v rozhovoru na kurtu Ebden na adresu Bopanny.

