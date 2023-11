Je to porážka se ctí, ale také velká škoda, hodnotil kapitán Navrátil vyřazení z Davis Cupu

Jako porážku se ctí, ale také velkou škodu, hodnotil kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil středeční neúspěch ve čtvrtfinále Davisova poháru. Češi nedotáhli dobře rozehraný duel s Austrálií, prohráli na tvrdém povrchu v Málaze 1:2 na zápasy a přišli o šanci na postup do semifinále, kde by narazili na Finsko. Zkušený kapitán byl přesto v rozhovoru s novináři na hráče hrdý a rád by v budoucnu posílil tým o druhého deblistu.

"Je to těžká prohra, ale bylo to se ctí. Kluci předvedli výkon, který ukázali i během předchozí fáze ve Valencii. Hráli jsme však s velice kvalitním soupeřem. Bylo to velmi těsné, ale nakonec jsme prohráli," uvedl Navrátil.

Češi se ujali po úvodní dvouhře nad loňskými finalisty vedení. První bod zajistil Tomáš Macháč, který porazil Jordana Thompsona 6:4, 7:5. "I když byl Tomáš unavený, protože měl předtím antibiotika a jeho nohy nebyly úplně ideální, udělal velice důležitý bod. Měli jsme Australany trochu pod tlakem," podotkl šestašedesátiletý kapitán.

Pečetit český postup mohl jednatřicátý hráč světa Lehečka, ten ale v souboji týmových jedniček prohrál s Alexem de Minaurem 6:4, 6:7, 5:7. "Jirka zahrál nejlepší zápas od US Open. Byly tam i chyby, ale zápas se vyvíjel dobře," líčil Navrátil. Litoval však situací, kdy Lehečka ve druhém setu utkání nedopodával a ve třetí sadě nevyužil za stavu 3:2 tři brejkboly. "V závěru už De Minaur dobře servíroval," uvedl Navrátil.

Rodák z Přerova nasadil poté Lehečku i do závěrečné čtyřhry s Pavláskem. V ní už ale dominovali Australané Matthew Ebden, Max Purcell. Loňští vítězové Wimbledonu porazili český pár 6:4, 7:5.

"Australané byli od začátku aktivnější a výborně servírovali. Byli deblovější než naši kluci. Jirkovi jako singlistovi navíc odešel return. Asi to bylo únavou, ale Adam returnoval daleko lépe. Nedostali jsme se k žádnému brejkbolu. I když výsledek nevypadá tak špatně, Australané byli od prvního do posledního míče lepší a zaslouženě tu čtyřhru vyhráli," doplnil Navrátil.

Kapitán také zvažoval, že by v nominaci ponechal původně nahlášeného Jakuba Menšíka. Rozhodlo ale, když Lehečka Navrátila ujistil, že je i po více než dvouapůlhodinovém zápase s De Minaurem připraven.

"Celý týden jsem ho tady viděl a myslel si, že bude dobře returnovat a Adamovi pomáhat. Po bitvě je každý generál, ale Jirka byl na returnu špatný. Prostě to nevyšlo," řekl Navrátil. "Kuba je jinak velice sebevědomý, a pokud se ještě zlepší, jsem do budoucna otevřený tomu, že klidně budou hrát Macháč a Lehečka singly a Pavlásek a Menšík debly," uvedl Navrátil.

Hledání druhého deblisty

Dlouholetý kapitán by rád v budoucnu nominoval pět hráčů, v hledáčku má například Dalibora Svrčinu, nebo Víta Kopřivu. Nejradši by ale našel dalšího deblistu. "S Kopřivou a Svrčinou do budoucna počítám - určitě budu chtít vzít pět hráčů. A ještě důležitější je pro mě najít dalšího deblistu," uvedl Navrátil a doufal například v posun Andrewa Paulsona či Petra Nouzy.

Na současný tým, který se probojoval v novém formátu Davis Cupu do vyřazovací poprvé a usiloval o první semifinále od roku 2014, byl hrdý. "Myslím, že tým se posunul strašně moc. Kluci udělali za rok a půl kus práce. Navíc jsou mladí a myslím, že to mají před sebou. I každá prohra vás trochu ponaučí. Čtvrtfinále je úspěch, ale je to i škoda. Myslím, že s tou kvalitou, co máme a jak se tady kluci prezentovali, jsme mohli jít do finále," dodal Navrátil.