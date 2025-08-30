Jedna musí skončit. Muchová a Nosková si to v derby rozdají o osmifinále US Open
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 30. 8.
Češi v akci
Nosková (21-ČR) - Muchová (11-ČR) | Grandstand (17:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchovou čeká derby s Noskovou
Derby ve třetím kole US Open znamená jistotu české osmifinalistky. Většina českých tenisových příznivců tak asi bude sledovat toto utkání bez nervů. Názory před tímto zápasem jsou různé. Někteří přejí více Muchové, která je zhruba o osm let starší, obhajuje body za semifinále a nemá už tolik času na grandslamové úspěchy jako Nosková. Jiní budou fandit Noskové, protože věří, že zůstane déle fyzicky svěží a má větší šanci vzdorovat v pozdějších kolech i těm nejlepším.
Šance v premiérovém vzájemném souboji jsou každopádně naprosto vyrovnané. Favoritku bychom hledali marně a můžeme si říct jen několik statistik. Muchové se v tomto dějišti v posledních dvou letech náramně dařilo a pokaždé došla až do semifinále. Nosková naopak zatím ve Flushing Meadows až tak silná není a už třetí kolo je jejím novým zdejším maximem. Nosková se po nedávné a krátké krizi zase rozjela a přesvědčila proti Dalmě Gálfiové i Evě Lysové. Muchová naopak musela proti domácí legendě Venus Williamsové i rozjeté Soraně Cirsteaové do rozhodující sady. Hlavně s Rumunkou to byla vynikající a napínavá tříhodinová řežba.
Více sil by tedy teoreticky měla mít Nosková, která na rozdíl od Muchové nebojuje celou kariéru se zraněními. Muchová má zase na své straně mnohem více zkušeností. Pokud budou obě české hráčky stoprocentně fit, tak se dá očekávat velmi vyrovnaná bitva. A jisté je také to, že si obě budou chodit pro vítězné údery a na obranu se spoléhat nebudou. Obě Češky budou chtít od prvního úderu dostat krajanku pod tlak.
Sobotní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Frechová (28-Pol.) - Gauffová (3-USA)
2. Sinner (1-It.) - Shapovalov (27-Kan.)
3. Kalinská (29-) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
4. Bublik (23-Kaz.) - Paul (14-USA)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Musetti (10-It.) - Cobolli (24-It.)
2. Kasatkinová (15-Austr.) - Ósakaová (23-Jap.)
3. Zverev (3-Něm.) - Auger-Aliassime (25-Kan.) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
4. Haddadová Maiaová (18-Braz.) - Sakkariová (Řec.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Nosková (21-ČR) - Muchová (11-ČR)
COURT 6 (od 19:00 SELČ)
1. Cabral/Miedler (12-Portug./Rak.) - Barrientos/Lammons (Kol./USA)
2. Macháč/Vocel (ČR) - Romios/Seggerman (Austr./USA)
COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Behar/Vliegen (Urug./Belg.)
COURT 11 (od 17:00 SELČ)
1. Arribage/Bonzi (Fr.) - Harper/Rojer (Kan./Niz.)
2. Nouza/Rikl (ČR) - Williams/Winegar (USA)
COURT 12 (od 17:00 SELČ)
1. Kecmanovič/Medjedovič (Srb.) - Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.)
2. Arneodo/Bopanna (Monako/Indie) - Cash/Tracy (USA)
3. Mahut/Mpetshi Perricard (Fr.) - Krawietz/Pütz (4-Něm.)
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Parksová/Jastremská (USA/Ukr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Je to smíšený pocit, je jisté, že jedna postoupí do OF, to je super, n druhé straně jedna skončí.
Linda je krajanka a moc ji fandím, ale u Káji musí mít každý rád její kreativní tenis a na síti je skoro jako Roger F.
