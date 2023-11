Když jsem měl doservírovat zápas, začal jsem hroznou chybou. Nezkušenost, litoval Lehečka

Kdekdo už viděl české tenisty v semifinále Davisova poháru. Stačilo, aby Jiří Lehečka (22) vyhrál ve druhém setu druhého zápasu za stavu 5:4 své podání – a favorizovaná Austrálie by byla ze hry. Jenže česká jednička nakonec prohrála s Alexem de Minaurem (24) 6:4, 6:7, 5:7 a poté neuspěla ani v rozhodující čtyřhře po boku Adama Pavláska (29). Tým kapitána Jaroslava Navrátila prohrál celkově 1:2 a do prvního semifinále od roku 2014 se nedostal. Lehečka si po nezdaru vyčítal nevyužité šance.

"Myslím, že jsme ani tady nepředvedli výkony, za které bychom se měli stydět. Chyběl nám bohužel kousíček, ale pro všechny je důležité, že víme, jakou cestou se chceme dát," uvedl.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open vstupoval na kurt v Málaze za stavu 1:0 na utkání a mohl po předchozí výhře Tomáše Macháče nad Jordanem Thompsonem 6:4, 7:5 pečetit postup. Proti 12. hráči světa De Minaurovi získal první set a ve druhém vedl 5:3.

Sadu však nedopodával, ztratil ji v tie-breaku a ve třetím setu nevyužil za stavu 3:2 tři brejkboly. "Teď se mi to těžko hodnotí, ale jsem rád, že po té pauze, co jsem byl zraněný, jsem byl schopný s dvanáctým hráčem na světě odehrát tři velice slušné sety. Většinu času jsem měl herně navrch, jenže pak tam byly dva momenty, kdy se ukázalo, že jsem (v žebříčku) jednatřicátý a on dvanáctý," líčil Lehečka.

"Když jsem měl doservírovat zápas, pokazil jsem hroznou chybou první míček a on pak zahrál velice slušně. Druhý moment byl ve třetím setu za stavu 3:2 a třech brejkbolech. To byly okamžiky, kde se ukázalo, kdo je zkušenější. Jinak to byl super zápas. Oba jsme hráli slušnou úroveň a dobrý tenis. Výhru ale nepřinesl," posteskl si Lehečka.

Přestože hrál s De Minaurem víc než dvě a půl hodiny, po krátké přestávce nastoupil do čtyřhry s Pavláskem. Zde ale český pár narazil na Matthewa Ebdena a Maxe Purcella a v duelu s loňskými vítězi Wimbledonu prohrál 4:6, 5:7.

"Fyzicky jsem se cítil docela dobře a byl jsem schopný se nakopnout. Herně to ale z mé strany nebylo takové, jak jsme potřebovali," řekl Lehečka, který se hůř adaptoval na deblovou hru. "Nejdůležitější míče jsem měl natrénované tak, jak je mám hrát v singlu, což znamená přes střed. To se ale v deblu nedá a byl to jeden z klíčových faktorů. Nebyl jsem schopný stačit Adamovi v té deblové kvalitě. Nechal jsem tam vše, snažil se, ovšem na kurtu jsem byl nejhorší," podotkl Lehečka.

Ačkoliv Češi ve čtvrtfinále neuspěli, Lehečka hodnotil působení v letošním Davis Cupu pozitivně. Národní tým se dostal v novém formátu do rozhodující fáze poprvé, poté co uspěl v zářijovém turnaji ve Valencii. Zde porazil Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0.

Dvaadvacetiletého Lehečku také povzbuzuje nízký věkový průměr týmu. Jeho spoluhráč Macháč je jen o rok starší a třetímu do dvouher Jakubu Menšíkovi je dokonce osmnáct.

"Všichni máme hodně co zlepšovat, nikdo není ještě na svém limitu. Navíc i Adam je jeden z nejmladších hráčů, který hraje čtyřhru. Tým je mladý, dobře nastavený a pro český tenis bude hlavní věcí, aby se našel někdo k Adamovi, kdo ho může podpořit i v deblové stránce. Singlově jsme tam tři kluci, kteří máme největší drajv. Budeme se ho snažit využít do příští sezony jako motivaci a doufejme, že to snad půjde," dodal Lehečka.