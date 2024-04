Komplikace v úvodu přípravy na Roland Garros. Lehečka se kvůli zádům omluvil i z Barcelony

28. hráč světa Jiří Lehečka (22) podruhé odkládá vstup do antukového jara. Po Masters 1000 v Monte Carlu se česká jednička nepředstaví kvůli bolestem zad ani příští týden na podniku ATP 500 v Barceloně.

Jiří Lehečka v úvodu sezony v australském Adelaide získal první titul na okruhu ATP a v březnu v Indian Wells se přes Andreje Rubljova či Stefanose Tsitsipase dostal poprvé do čtvrtfinále podniku Masters 1000.

Už v Kalifornii ho ale začaly trápit bolesti zad, které pak přispěly k porážce v úvodním zápase v Miami a nyní ho připravují o začátek antukového jara. V těchto dnech neobhajuje osmifinále na tisícovce v Monte Carlu a v pondělí se oficiálně vzdal i startu na pětistovce v Barceloně, kde si měl příští týden odbýt premiéru.

Bohužel, bolest mých zad která mě začala trápit při turnajích v Americe se zhoršila o dost víc než jsem předpokládal. Nebude jednoduché vynechat některé z nejhezčích antukových turnajů roku. Nevím přesně jak dlouho to potrvá než budu moct znovu na kurt, — Jiří Lehečka (@jirilehecka) April 6, 2024

"Bolest zad, která mě začala trápit při turnajích v Americe, se bohužel zhoršila o dost víc než jsem předpokládal. Nebude jednoduché vynechat některé z nejhezčích antukových turnajů roku. Nevím přesně, jak dlouho to potrvá, než budu moct znovu na kurt, ale já a můj tým uděláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve," napsal Lehečka už v sobotu na sociální sítě.

Před French Open, které v Paříži začne 26. května, má dvaadvacetiletý český tenista šanci představit se ještě na Masters v Madridu a v Římě či na jedné z dvěstěpadesátek v Ženevě a Lyonu.

Na seznamu přihlášených v Barceloně zatím zůstává Tomáš Macháč, který kvůli únavě vynechal původně naplánované akce v Marrákeši a Monte Carlu. Od 15. dubna v Katalánsku by měli být největšími hvězdami domácí dvojnásobný obhájce titulu Carlos Alcaraz, Andrej Rubljov, Casper Ruud, Alex de Minaur a Stefanos Tsitsipas.