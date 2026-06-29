Konec bojkotu ve Wimbledonu. Tenisté po jednáních ukončili protesty proti odměnám

DNES, 15:45
Aktuality 3
Tenisté a tenistky ukončili se startem hlavních soutěží ve Wimbledonu své protesty proti výši odměn a již nebudou omezovat mediální povinnosti. Původně plánovali, že budou novinářům k dispozici jen 15 minut po celý první týden turnaje, po víkendových jednáních s vedením All England Clubu ale bojkot ukončili už dnes. Informovali o tom zástupci hráčů.
Světová jednička Aryna Sabalenková byla součástí bojkotu (© JAMES FEARN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Myslím, že je to skvělá zpráva, že se my i oni nyní můžeme soustředit jen na turnaj a na tenis," řekla generální ředitelka All England Clubu Sally Boltonová. "O víkendu jsme vedli několik opravdu plodných rozhovorů. Byly skutečně pozitivní," dodala.

Tenisté protestovali proti rozdělení příjmů na grandslamech, které považují za nespravedlivé, už při Roland Garros. V Paříži rovněž byla většina hráčů a hráček z první desítky světového žebříčku médiím k dispozici vždy jen 15 minut, akci omezili na den před zahájením turnaje. V Londýně původně chtěli protest protáhnout na celý první týden.

Hráčům se nelíbí, že ačkoliv grandslamové turnaje zvyšují prize money pro hráče, tato částka stále nedosahuje ani 15 procent z jejich příjmů. Žádají rovněž větší příspěvek do fondu na podporu hráčů.

"Konstruktivní dialog s Wimbledonem a ostatními grandslamy bude pokračovat," uvedla v prohlášení poradenská společnost zastupující tenisty s tím, že se k situaci nebudou zatím dál vyjadřovat.

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

3
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PTP
29.06.2026 16:14
Čím jim teda zacpali hubu?
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pantera1
29.06.2026 16:22
Mraženýma jahodama se smetanou
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hanz
29.06.2026 16:23
Radějc nechtěj vědět...
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