Krejčíková kralovala na brejkbolech. Předloňská šampionka si poradila s domácí hvězdičkou
Krejčíková – Klugmanová 6:1, 6:4
Předloňská šampionka Krejčíková má za sebou velmi hořkosladkou přípravu na Wimbledon. V Hertogenboschi se dostala bez ztráty jediného setu až do finále, jenže kvůli nemoci k němu nenastoupila a pak prohrála hned úvodní zápas v Eastbourne.
Vstup do nejslavnějšího tenisového turnaje ale dle očekávání zvládla a tentokrát neměla s rolí favoritky žádné výraznější potíže. Sice musela v úvodních dvou gamech na servisu likvidovat dohromady tři brejkboly, ale i tak v úvodním dějství dominovala a Klugmanová se dokázala na výsledkovou tabuli dostat až na poslední chvíli při skóre 0:5. Krejčíková pak přežila další čtyři brejkboly a první set získala.
Ve druhé sadě už Klugmanová vzdorovala víc a hlavně se zlepšila na vlastním podání. Krejčíková si ovšem nadále držela solidní standard a po skončení třetího gamu šla do vedení o set a brejk.
Jedinou komplikaci v tomto setu musela řešit při skóre 4:3, kdy Klugmanovou pustila k dalším brejkbolům. Na celkově devátou hrozbu v zápase už odpověď nenašla a poprvé si prohrála podání.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře však okamžitě zareagovala, čistou hrou získala další brejk a zápas doservírovala, i když musela opět čelit brejkbolům.
Pro Krejčíkovou se jedná o první vítězství na grandslamu od loňského US Open, kde prošla až do čtvrtfinále. Na letošním Australian Open a French Open naopak ztroskotala i vinou častých zdravotních problémů hned na úvod po porážkách s Dianou Šnajderovou a Hailey Baptisteovou.
V hlavní soutěži Wimbledonu startuje pošesté v kariéře a i tentokrát dokázala přejít přes první kolo. O zopakování loňské účasti mezi nejlepší dvaatřicítkou bude bývalá světová dvojka a nyní 38. hráčka světa usilovat proti Magdě Linetteové, nebo čerstvé šampionce French Open a nasazené pětce Miře Andrejevové.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Baruska ceka na smrade...