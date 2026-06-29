Krejčíková kralovala na brejkbolech. Předloňská šampionka si poradila s domácí hvězdičkou

DNES, 19:56
Aktuality 10
WIMBLEDON - Solidní vstup do letošního Wimbledonu předvedla Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka v úvodním kole skvěle zvládala klíčové momenty, přehrála 6:1, 6:4 talentovanou domácí teenagerku Hannah Klugmanovou a prošla do další fáze nejslavnějšího tenisového turnaje.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Klugman Hannah
Barbora Krejčíková vyhrála první kolo ve Wimbledonu (© Mike Egerton / PA Images / Profimedia)

Krejčíková – Klugmanová 6:1, 6:4

Předloňská šampionka Krejčíková má za sebou velmi hořkosladkou přípravu na Wimbledon. V Hertogenboschi se dostala bez ztráty jediného setu až do finále, jenže kvůli nemoci k němu nenastoupila a pak prohrála hned úvodní zápas v Eastbourne.

Vstup do nejslavnějšího tenisového turnaje ale dle očekávání zvládla a tentokrát neměla s rolí favoritky žádné výraznější potíže. Sice musela v úvodních dvou gamech na servisu likvidovat dohromady tři brejkboly, ale i tak v úvodním dějství dominovala a Klugmanová se dokázala na výsledkovou tabuli dostat až na poslední chvíli při skóre 0:5. Krejčíková pak přežila další čtyři brejkboly a první set získala.

Ve druhé sadě už Klugmanová vzdorovala víc a hlavně se zlepšila na vlastním podání. Krejčíková si ovšem nadále držela solidní standard a po skončení třetího gamu šla do vedení o set a brejk.

Jedinou komplikaci v tomto setu musela řešit při skóre 4:3, kdy Klugmanovou pustila k dalším brejkbolům. Na celkově devátou hrozbu v zápase už odpověď nenašla a poprvé si prohrála podání.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře však okamžitě zareagovala, čistou hrou získala další brejk a zápas doservírovala, i když musela opět čelit brejkbolům.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Krejčíkovou se jedná o první vítězství na grandslamu od loňského US Open, kde prošla až do čtvrtfinále. Na letošním Australian Open a French Open naopak ztroskotala i vinou častých zdravotních problémů hned na úvod po porážkách s Dianou Šnajderovou a Hailey Baptisteovou.

V hlavní soutěži Wimbledonu startuje pošesté v kariéře a i tentokrát dokázala přejít přes první kolo. O zopakování loňské účasti mezi nejlepší dvaatřicítkou bude bývalá světová dvojka a nyní 38. hráčka světa usilovat proti Magdě Linetteové, nebo čerstvé šampionce French Open a nasazené pětce Miře Andrejevové.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:10
Nikola ceka na Katku - dalsi cz derby na spadnuti...
Baruska ceka na smrade...
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The_Punisher
29.06.2026 20:07
Tak 2/4 hotovo :) Karoline verim na 100% a i Katka, pokud si udrzi hlavu, by mela vitezstvi mit v kapse
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:10
Uz Muska brejkla... snazivku :-)
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Mac
29.06.2026 20:06
mate stesti, ze jsem sel nahodou kolem kdyz bart prohravala 2/4 ve tretim!
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Diabolique
29.06.2026 20:03
Nikola EASY!
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:05
:-)) s citem pro dramo :-))
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:06
Karolina to bude mit narocnejsi... ta Zacharka je strasna snazivka...
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Diabolique
29.06.2026 19:58
Bara EASY!
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:57
Barus vklidu... ted jeste chybi Nikola, Katka a hlavne Kaja...
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aape
29.06.2026 20:07
Nikola už to taky dotáhla
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