Krutý konec finalistky French Open. Ve Wimbledonu se při mečbolu zranila a prohrála
Sawangkaewová – Chwaliňská 2:6, 7:5, 6:2
Chwaliňská šokovala před pár týdny celý tenisový svět, když se z kvalifikace probojovala až do finále grandslamového French Open. Hlavně polští fanoušci tak vyhlíželi, jak si povede se svou pestrou, technickou a nepříjemnou hrou na londýnském pažitu ve Wimbledonu.
Polka potvrzovala vynikající formu a proti Sawangkaewové si vypracovala luxusní vedení 6:2, 5:2. Navíc v při tomto skóre disponovala mečbolem na returnu. V ten moment však přišel krutý obrat o 180 stupňů. Chwaliňská podklouzla, zranila se a musela si vyžádat pauzu na ošetření.
Sawangkaewová poté získala pět her v řadě a poslala utkání do rozhodujícího setu. Ten začala Chwaliňská výborně a vedla 2:0. Jenže s omezeným pohybem a zřejmě i kvůli strachu z dalšího podklouznutí ztratila následujících šest gamů a tím i zápas.
Chwaliňskou pochopitelně zranění i ztráta obrovského vedení rozhodily. V koncovce posledního dějství už nedokázala skrývat emoce a neubránila se slzám. Polka prostě měla obrovskou smůlu a vlastně ani nedostala šanci na senzační vystoupení v Paříži navázat.
Před startem nedávného French Open byla Chwaliňská relativně neznámou hráčkou a nikdy nefigurovala v elitní stovce žebříčku. Po šokujícím finále se však vyhoupla až na 21. místo a ve Wimbledonu plnila roli nasazené hráčky.
Sawangkaewová zapsala včetně kvalifikace už čtvrtou výhru v rámci letošního Wimbledonu a i počtvrté se radovala po třísetové bitvě. Hlavní soutěž grandslamu hraje podruhé v kariéře, na letošním Australian Open nestačila na Emmu Raducanuovou.
Momentálně se Sawangkaewová nachází až na 164. místě žebříčku a ve středečním utkání druhého kola vyzve Alyciu Parksovou, nebo domácí Alicii Dudeneyovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře