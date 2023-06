Kyrgiosovo přiznání: Uvažoval jsem o sebevraždě. Z Wimbledonu jel do psychiatrické léčebny

Pro Kyrgiose byl rok 2019 jedním z nejtěžších v životě. Často byl kritizován za své nevhodné chování na kurtu. Ve Wimbledonu se tehdy představil s novou image, na pravé ruce měl elastický bílý rukáv. Nešlo však o žádnou kompenzaci svalového zranění.

"Když se podíváte zblízka, můžete na mé pravé ruce vidět známky sebepoškozování. Měl jsem sebevražedné myšlenky, nechtěl jsem vstát a probudit se, když jsem hrál sám před miliony lidí," přiznal v únoru 2022 na svém instagramovém účtu. Šikovná a silná paže, kterou posílá na kurt dělová podání a která umí i výjimečné stopbaly a voleje, byla pořezaná. Kyrgios chtěl hlavně zakrýt jizvy, aby v utkání, které snímaly desítky kamer, nebylo nic poznat. Později si ruku nechal potetovat.

Procházel těžkým obdobím, které změnil jeden důležitý osobní okamžik. "Pil jsem alkohol, bral jsem drogy, distancoval jsem se od rodiny a blízkých. Pak jsem vypadl ve Wimbledonu s Nadalem. Když jsem se probudil, můj táta seděl na mé posteli a plakal," vypráví australský tenista v nové epizodě seriálu Bod zlomu, který od 21. června vysílá Netflix.

"To byl spouštěč. Řekl jsem si: 'Dobře, takhle to dál nejde'. Skončil jsem na psychiatrickém oddělení v Londýně, abych si vyřešil své problémy. Skutečně jsem přemýšlel o sebevraždě," vyprávěl podle listu The Australian.

