Láme mi to srdce! Serena Williamsová odstoupila z wimbledonské čtyřhry
Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová se v All England Clubu vrátila k tenisu po čtyřech letech. Vítězka 23 grandslamů v prvním kole prohrála 3:6, 7:6, 3:6 s Australankou Mayou Jointovou a navíc si podvrtla koleno.
"Láme mi to srdce, ale musím ze čtyřhry odstoupit. Návrat byl pro mě dar a možnost zase si zahrát po boku Venus pro mě znamenala strašně moc," napsala majitelka sedmi wimbledonských titulů v singlu Williamsová.
"Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách, ale moje koleno bohužel ještě není připravené na soutěžní zápasy," uvedla Williamsová, která se starší sestrou Venus získala na londýnské trávě šest titulů.
Williamsová ke zprávě připojila fotografii čtyř injekčních stříkaček. "Tady vidíte, kolik tekutiny mi odsáli z kolena po zápase ve dvouhře. Dobrá zpráva je, že už by mi nemělo dál otékat a nemělo by se v něm hromadit tolik vody," dodala.
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