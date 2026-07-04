Měli ji přivézt na nosítkách! Serena Williamsová se ocitla pod palbou kritiky
Po téměř čtyřech letech bez soutěžního singlu panovalo kolem návratu Williamsové velké očekávání. Američanka se před Wimbledonem představila ve čtyřhře na turnajích v Queen's Clubu a Berlíně, než se znovu objevila ve dvouhře. Po porážce s Jointovou ale novinářům neposkytla své bezprostřední dojmy, což Rusedski označil v podcastu Off Court za chybu.
"Myslím, že se pravidla kvůli zraněním změnila, takže hráči už nedostávají pokuty. Za mých časů jsme takový luxus neměli, pokud nás neodvezli z kurtu na vozíku nebo se nestalo něco opravdu vážného, jako když si Alexander Zverev zranil kotník v zápase s Rafaelem Nadalem na Roland Garros. Serena uvedla, že si koleno poranila po prvním setu. Objevují se pochybnosti, zda nastoupí do čtyřhry po boku své sestry Venus Williamsové. Přesto si myslím, že tisková konference měla proběhnout," uvedl Rusedski.
Bývalý britský tenista zároveň zpochybnil rozhodnutí Williamsové na tiskovou konferenci nepřijít. "Není pochyb o tom, že si zasloužila divokou kartu. Neodmítnete jednu z největších legend tohoto sportu, když chce nastoupit do dvouhry. Je ale škoda, že po porážce nepřišla na tiskovou konferenci. Pokud na tom byla opravdu tak špatně, mohli ji přivézt na nosítkách a přiložit jí na koleno led," prohlásil.
Podle Rusedského je hlavní problém v samotných pravidlech, která hráčům po zranění umožňují tiskovou konferenci vynechat. "Byl bych rád, kdyby přišla, ale pravidla to v případě zranění umožňují. Možná byla natolik zklamaná, že nechtěla nic říkat. Pravdou ale je, že bych si Serenu rád poslechl. Nebyla přece na okruhu každý týden. Do turnaje se vrátila jedna z bývalých šampionek a jedna z největších, ne-li vůbec největší hráčka historie ženského tenisu, a přesto s médii nepromluvila," řekl.
Na závěr Rusedski dodal, že ho celá situace osobně zklamala. "Osobně mě mrzí, že jsme po porážce nemohli Serenu slyšet. Muselo pro ni být těžké takovou prohru přijmout," uvedl. Jaká byla skutečná situace, ale ví pouze Williamsová, která při svém návratu nejen prohrála, ale zároveň utrpěla zranění kolena. Jedinou její reakcí tak zůstalo vydané prohlášení, protože podle všeho nebyla v takovém stavu, aby před média předstoupila.
Vše pro Serenu. Williamsová dostane ve Wimbledonu maximum času na zotavení
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře