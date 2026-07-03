Vše pro Serenu. Williamsová dostane ve Wimbledonu maximum času na zotavení
"Samozřejmě chceme, aby (Serena) hrála, pokud tedy vůbec bude moci. Dáváme jí co nejvíce času," řekl Baker a vyloučil, že by odložení zápasu na pozdější dobu mohlo způsobit problémy s termíny v dalším průběhu turnaje. Poznamenal, že základní časová osa je v zásadě orientační. "Někdy se prostě objeví neobvyklé okolnosti, ať je to počasí, start hráčů ve více soutěžích nebo zranění... Neudělali bychom to, kdybychom měli pocit, že by další průběh turnaje mohl být nějakým způsobem ohrožený, nebo že by se měl prodloužit," uvedl Baker.
Dá se také čekat, že utkání bude nasazeno na některý z větších kurtů. "Při výběru hraje velkou roli počet diváků a bezpečnost. Serena a Venus jsou obrovské světové hvězdy a chce je vidět velké množství lidí," dodal Baker.
Čtyřiačtyřicetiletá Serena Williamsová při návratu k tenisu startuje ve Wimbledonu po čtyřech letech, ale ve dvouhře vypadla hned v prvním kole a navíc si v utkání s Australankou Mayou Jointovou podvrtla koleno. Vítězka 23 grandslamových trofejí, jež po US Open 2022 ukončila kariéru, po zápase nepřišla na tiskovou konferenci právě ze zdravotních důvodů a vzkázala, že udělá vše pro to, aby mohla do čtyřhry nastoupit.
Pro oba starty obdržela hvězdná Američanka od londýnských pořadatelů divokou kartu. Se sestrou Venus deblovou soutěž ve Wimbledonu vyhrály dohromady šestkrát. Naposledy v roce 2016, kdy tu Serena získala i sedmý titul ve dvouhře.
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