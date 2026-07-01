Wimbledonská čtyřhra v ohrožení? Serena Williamsová si zranila koleno

DNES, 15:30
Téma 7
Serena Williamsová si při návratu do Wimbledonu po čtyřech letech podvrtla v úvodní dvouhře pravé koleno. Čtyřiačtyřicetiletá tenisová legenda, jež v All England Clubu nestačila na Australanku Mayu Jointovou, to oznámila prostřednictvím své agentky. Stále ale věří, že si na londýnské trávě zahraje i čtyřhru se sestrou Venus, do níž dostala stejně jako pro dvouhru od pořadatelů divokou kartu.
Profily hráčů
Williams Serena
Serena Williamsová si během zápasu prvního kola Wimbledonu zranila koleno (@ Keeran Marquis/Fotoarena / Zuma Press / Profimedia)

Vítězka 23 grandslamových trofejí, jež po US Open 2022 ukončila kariéru, bojovala s Jointovou takřka dvě a půl hodiny. Během zápasu nežádala o pauzu na ošetření a zranění nic nenaznačovalo. O 24 let mladší Australanka nakonec zápas vyhrála 6:3, 6:7, 6:3.

Sedminásobná wimbledonská vítězka Williamsová po utkání nepřišla na obvyklou tiskovou konferenci a novinářům poslala prostřednictvím pořadatelů jen oficiální prohlášení. "Bylo to skvělé, vrátit se zase do Wimbledonu. Nečekala jsem, že tu ještě někdy budu. Atmosféra byla úžasná. I odchod byl úžasný. Rozhodně jsem si to vychutnala, chybělo mi to a ten moment jsem si užila víc než cokoliv jiného," napsala.

Agentka její absenci vysvětlila právě zraněním pravého kolena. "Serena si na konci prvního setu podvrtla koleno, a proto byla pořadateli Wimbledonu a lékařským týmem WTA omluvena z mediálních povinností," uvedla Jill Smollerová. "Odešla ale bez pomoci a dělá vše pro to, aby byla později tento týden připravena do čtyřhry," dodala.

Čtyřhru už si Williamsová po červnovém návratu na kurty na rozdíl od dvouhry vyzkoušela. Na turnaji v Queen's Clubu odehrála jeden zápas po boku Kanaďanky Victorie Mbokové, poté se představila i v Berlíně, kde jednou nastoupila s Karolínou Muchovou.

Legendární Williamsová se do dvouhry vrátila porážkou. Ve Wimbledonu padla po bitvě

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

7
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Otmar
01.07.2026 15:56
Málo co je mi tak lhostejné, jako tohle. Včera odehrála docela slušný špíl, nestačilo to. Je mi jedno, jestli bude hrát debl nebo ne. Pokud ano, taky se nic nestane.
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chlebavevaju
01.07.2026 15:50
Stařena a MATKA , žádná ztráta pro turnaj!
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PTP
01.07.2026 15:48
Měla se nechat odnést na nosítkách, aby to bylo každýmu jasný.
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Pe3k_
01.07.2026 15:45
Vemeno si zranila koleno.
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com
01.07.2026 15:37
Superžena je přece nezničitelná
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pantera1
01.07.2026 15:35
Já se většinou divím, ale teď se teda vůbec nedivím. Bude to fiasko .
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PTP
01.07.2026 15:50
Jeden singl nestačí?
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