Legendární Williamsová se do dvouhry vrátila porážkou. Ve Wimbledonu padla po bitvě
Williamsová – Jointová 3:6, 7:6, 3:6
Williamsová v úvodu zápasu prvního kola ve Wimbledonu dokázala držet s Jointovou krok. Proti mladé favorizované Australance si snadno držela podání a dokonce se jako první dostala k brejkbolů. Dvě šance v páté hře ale nevyužila a po chvíli na to doplatila.
Legendární Američanka za stavu 3:4 ztratila poprvé v zápase servis a bývalá 28. hráčka žebříčku se dostala do vedení. Následně si dokázala poradit i s obrovským tlakem a sadu dopodávala. Sebevědomí ze získané první sady proti 23násobné grandslamové šampionce si Jointová přenesla do úvodu druhé sady. Hned v prvním gamu znovu uspěla na returnu a brejk okamžitě potvrdila. Náskok dvou her jí ale dlouho nevydžel.
Williamsová se do zápasu vrátila v polovině druhého dějství. V šestém gamu si po skvělém vítězném forhendovém prohozu vypracovala brejkbol a dalším vítězným úderem ho proměnila a srovnala na 3:3. Legendární Američanka ale vzápětí opět neudržela své podání.
I z této situace se ale zvládla dostat. Využila agresivních returnů a po vítězném zákroku na síti znovu dokázala srovnat skóre. Za stavu 5:5 se Williamsová dostala do obrovských problémů a musela likvidovat tři brejkboly v řadě. Po čtyřech vyhraných bodech v řadě se dostala na výhodu, ale bekhend poslala do sítě. Hru však získala a zajistila si tie-break, na který po chvíli došlo.
Zkrácená hra byla od úvodu velmi vyrovnaná. Williamsová si pomáhala především servisem a po přímém bodu a esu vedla 5:4. K setbolu se ale první dostala Jointová, pro kterou se jednalo zároveň i o mečbol. Ten Američanka odvrátila vítězným forhendem a po dalším skvělém servisu se dostala k šanci na ukončení set. Tu po dlouhé výměně využila a vynutila si rozhodující set.
Ve třetí sadě se do vedení o brejk dostaal rychle Williamsová, která uspěla na příjmu už ve třetím gamu. Legenda měla dokonce gamebol na 3:1, ale snadný bekhend zkazila a Jointová následně vyrovnala. Australanka poté převzala zbytek zápasu do svých rukou. Získala čtyři hry v řadě a otočila skóre na 5:2. V deváté hře si vypracovala druhý mečbol, pod tlakem však zahrála dvojchybu. Třetí šanci už ale využila a slavila vítězství nad legendární Američankou.
Pro Williamsovou tak první Wimbledon po čtyřech letech skončil už v prvním kole, ve kterém zde dohrála i při posledních dvou startech. K singlovému duelu nastoupila poprvé od porážky ve třetím kole US Open 2022.
Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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