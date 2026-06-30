Legendární Williamsová se do dvouhry vrátila porážkou. Ve Wimbledonu padla po bitvě

VČERA, 23:07
Aktuality 5
WIMBLEDON - Serena Williamsová (44) se po čtyřech letech odhodlala pro návrat do dvouhry a předvedla velmi dobrý výkon. Vítězný comeback však nezaznamenala. Legendární Američanka v prvním kole Wimbledonu padla po obrovské bitvě s mladou Australankou Mayou Jointovou, která zvítězila po téměř dvou a půl hodinách 6:3, 6:7, 6:3 a postoupila do druhého kola.
Profily hráčů
Williams Serena
Joint Maya
Serena Williamsová ve Wimbledonu skončila hned v prvním kole (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

Williamsová – Jointová 3:6, 7:6, 3:6

Williamsová v úvodu zápasu prvního kola ve Wimbledonu dokázala držet s Jointovou krok. Proti mladé favorizované Australance si snadno držela podání a dokonce se jako první dostala k brejkbolů. Dvě šance v páté hře ale nevyužila a po chvíli na to doplatila.

Legendární Američanka za stavu 3:4 ztratila poprvé v zápase servis a bývalá 28. hráčka žebříčku se dostala do vedení. Následně si dokázala poradit i s obrovským tlakem a sadu dopodávala. Sebevědomí ze získané první sady proti 23násobné grandslamové šampionce si Jointová přenesla do úvodu druhé sady. Hned v prvním gamu znovu uspěla na returnu a brejk okamžitě potvrdila. Náskok dvou her jí ale dlouho nevydžel.

Williamsová se do zápasu vrátila v polovině druhého dějství. V šestém gamu si po skvělém vítězném forhendovém prohozu vypracovala brejkbol a dalším vítězným úderem ho proměnila a srovnala na 3:3. Legendární Američanka ale vzápětí opět neudržela své podání.

I z této situace se ale zvládla dostat. Využila agresivních returnů a po vítězném zákroku na síti znovu dokázala srovnat skóre. Za stavu 5:5 se Williamsová dostala do obrovských problémů a musela likvidovat tři brejkboly v řadě. Po čtyřech vyhraných bodech v řadě se dostala na výhodu, ale bekhend poslala do sítě. Hru však získala a zajistila si tie-break, na který po chvíli došlo.

Zkrácená hra byla od úvodu velmi vyrovnaná. Williamsová si pomáhala především servisem a po přímém bodu a esu vedla 5:4. K setbolu se ale první dostala Jointová, pro kterou se jednalo zároveň i o mečbol. Ten Američanka odvrátila vítězným forhendem a po dalším skvělém servisu se dostala k šanci na ukončení set. Tu po dlouhé výměně využila a vynutila si rozhodující set.

Ve třetí sadě se do vedení o brejk dostaal rychle Williamsová, která uspěla na příjmu už ve třetím gamu. Legenda měla dokonce gamebol na 3:1, ale snadný bekhend zkazila a Jointová následně vyrovnala. Australanka poté převzala zbytek zápasu do svých rukou. Získala čtyři hry v řadě a otočila skóre na 5:2. V deváté hře si vypracovala druhý mečbol, pod tlakem však zahrála dvojchybu. Třetí šanci už ale využila a slavila vítězství nad legendární Američankou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Williamsovou tak první Wimbledon po čtyřech letech skončil už v prvním kole, ve kterém zde dohrála i při posledních dvou startech. K singlovému duelu nastoupila poprvé od porážky ve třetím kole US Open 2022.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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tommr
30.06.2026 23:17
Na tenhle zápas je možno se dívat z mnoha úhlů ...
Jeden pohled je ten že Serena odehrála vyrovnanej zápas s hráčkou top-100 ...
Opačnej pohled je ten že Serena nedokázala porazit hráčku která je v obrovské krizi a prohrála 13 ze 14 posledních zápasů ...
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Tomas_Smid_fan
30.06.2026 23:30
je to tak, nadějná hráčka, ale momentálně v lese.
Ale připsat si vítězství nad Serenou, proč ne
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Diabolique
01.07.2026 00:24
Ja bych si dokonce tipl, ze tenhle zapas spadl Maye z nebe a muze ji odstartovat ze spatnych vysledku na nejake normalni. Jeji smula je jen ze ma v dalsim kole Ealu a tam podle mne nema sanci.
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Patik
30.06.2026 23:51
Keď ideš hrať proti hračke ako je Serena tak to že si prehral 13 zápasov zo 14 nehrá žiadnu úlohu..pochopiteľné je to mimoriadna udalosť v tvojej kariére na centr kurte aká sa ti môže stať možno prvý aj poslednýkrát v kariére..dala do toho určite viac než to čo v predošlých zápasoch čo sa Sereny týka má uz svoje roky a neodohrala žiadny single ostrý zápas a rovno si to šupla na trávnatý povrch po niekoľkoročnej prestávke..výsledok nieje prekvapením..uhrala set a na US open to bude lepšie.
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MARECEK7
30.06.2026 23:16
Tak fotka z antuky a psát o Sereně a Wimbledonu ,tak to musel být někdo totálně sjetej
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