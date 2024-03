Lehečka dohrál v Miami hned po prvním zápase, Macháč zabojuje proti Murraymu o osmifinále

13:15

Siniaková i Bouzková odstoupily ze čtyřhry

Zranění nepustí Kateřinu Siniakovou na turnaji v Miami ani do čtyřhry. Poté, co skrečovala singlový zápas druhého kola, odhlásily se s australskou parťačkou Storm Hunterovou podle asociace WTA kvůli problémům s pravou kyčlí české tenistky. Na předchozím velkém turnaji v Indian Wells hrály Siniaková s Hunterovou finále. Do deblové soutěže nakonec nezasáhnou ani Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou.