Lehečka má první výhru v sezoně, v Adelaide porazil domácího kvalifikanta Waltona

ATP ADELAIDE - Jiří Lehečka (22) si připsal první letošní výhru. Po dvou nezdarech v United Cupu se dočkal na turnaji ATP 250 v australském Adelaide, na úvod generálky na Australian Open bez potíží potvrdil roli favorita proti domácímu kvalifikantovi Adamu Waltonovi (24). O postup do čtvrtfinále se sedmý nasazený Čech utká se Srbem Dušanem Lajovičem (33).

Lehečka – Walton 6:1, 6:3

Jiří Lehečka si v uplynulé sezoně odbyl premiéru na všech grandslamech, na Australian Open se dokonce dostal mezi osmičku nejlepších a stal se hráčem TOP 30. V jejím závěru ale prohrál šest ze sedmi duelů a v černé sérii pokračovali na úvod sezony 2024.

V United Cupu v Perthu prohrál dva singlové zápasy s Číňanem Zhizhen Zhangem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem a úspěchu se nedočkal ani ve smíšené čtyřhře po boku wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové.

Statistiky zápasu Jiří Lehečka – Adam Walton (@ Livesport)

Na první výhru od 23. října si musel počkat až na první letošní individuální turnaj v Adelaide. Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi porazil díky odvrácení všech čtyř brejkbolů 6:1, 6:3 domácího z kvalifikace rozehraného Adama Waltona, který loni získal první challengerový titul a prodral se do TOP 200 světového žebříčku.

Po úvodní ztracené hře český tenista získal sedm gamů v řadě. Jediné komplikace řešil za stavu 6:1 a 4:1, když čelil čtyřem brejkbolům. Servis ale udržel a po 70 minutách zápas ukončil svým 9. esem.

In fine form @jirilehecka produces a clean performance to beat Walton 6-1 6-3#AdelaideTennis pic.twitter.com/IyFhsmJv1F — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2024

32. hráč světa Lehečka tak v Jižní Austrálii přerušil sérii pěti singlových porážek. O postup do čtvrtfinále a první sérii dvou výher od US Open si zahraje v prvním vzájemném duelu s o jedenáct let starším Srbem Dušanem Lajovičem.

Nejvýše nasazenými turnaje v Adelaide jsou Američané Tommy Paul a Sebastian Korda, Chilan Nicolas Jarry a Ital Lorenzo Musetti.

