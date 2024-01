Lehečka přidává na obrátkách. V Adelaide zametl s Kordou a zahraje si o první titul

Jiří Lehečka se loni i díky postupu do čtvrtfinále Australian Open stal hráčem TOP 30, v závěru roku ale prohrál šest ze sedmi duelů a v černé sérii pokračoval i na úvod sezony 2024. V United Cupu v Perthu prohrál oba singlové zápasy s Číňanem Zhizhen Zhangem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem a neuspěl ani ve smíšené čtyřhře po boku wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové.

Na vítěznou vlnu si naskočil až tento týden na podniku ATP 250 v Adelaide. Nejprve proti domácímu outsiderovi Adamu Waltonovi ukončil šňůru pěti porážek a připsal si první výhru od 23. října, následně proti Dušanu Lajovičovi zaznamenal i první minisérii dvou vítězství od úspěšného zářiového vystoupení v Davis Cupu a v Austrálii, kde loni prožíval velký grandslamový třesk, našel ztracené sebevědomí.

V uplynulých dvou dnech se totiž postaral o vyřazení nasazené dvojky i trojky. Ve čtvrtfinále Lehečka porazil Chilana Nicolase Jarryho, proti němuž si připsal osmý skalp člena TOP 20 a první od loňského Wimbledonu, a v pátečním semifinále po skvělém výkonu přejel i Američana Sebastiana Kordu.

Hecka strong @jirilehecka powers past Sebi Korda 6-2 6-1 to reach his second career ATP final at #AdelaideTennis pic.twitter.com/BwETsC5mZu