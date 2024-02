Lehečka roli favorita v Marseille nezvládl. Ve druhém kole prohrál s domácím Rinderknechem

Jiří Lehečka na začátku sezony v australském Adelaide slavil první triumf na okruhu ATP, z dalších dvou turnajů se ale poroučel ve druhém kole po nečekaných porážkách.

Na Australian Open jen pár dní po životním úspěchu podlehl americkému teengaerovi a 91. hráči světa Alexi Michelsenovi. Nyní v Marseille pár dní po výhře českého daviscupového týmu v kvalifikaci proti Izraeli a postupu na finálový turnaj nestačil na o šest let staršího Francouze a 94. tenistu světového žebříčku Arthura Rinderknecha.

Look at what it means!



World no.94 Arthur Rinderknech defeats Lehecka 7-5 7-6 to reach his 17th ATP Tour Quarter Final!#open13provence pic.twitter.com/txpofh3Es1 — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2024