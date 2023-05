Lehečka vydřel první výhru na French Open! Struffa udolal v pěti setech

FRENCH OPEN - Jiří Lehečka dal zapomenout na špatné výkony z posledních týdnů a na druhý pokus si připsal vítězný vstup do French Open. Do letošního ročníku antukového grandslamu vstoupil český mladík cenným skalpem ve formě hrajícího Němce Jana-Lennarda Struffa, kterého zdolal po velmi dobrém výkonu a pětisetové bitvě 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1. Ve druhém kole narazí na Američana Marcose Girona.

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

A letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů. V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále a dnes zaznamenal premiérové vítězství také na Roland Garros.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi přitom během antukového jara ztratil formu a prohrával s papírovými outsidery. Do Paříže dorazil se šňůrou čtyř porážek včetně jedné skreče, na grandslamový turnaj však dokázal formu i pod dohledem Tomáše Berdycha znovu vyladit.

V úvodním kole úspěšně vyzval nasazeného Němce Jana-Lennarda Struffa, který se naopak během posledních dvou měsíců dostal do skvělé herní pohody. Porazil Caspera Ruuda, Stefanose Tsitsipase a ve finále turnaje Masters v Madridu trápil i Carlose Alcaraze.

Rozdílná forma tenistů ale nebyla od úvodních výměn znát a oba zaplněnému a často mohutně povzbuzujícímu publiku na kurtu číslo 13 nabízeli velmi kvalitní tenis. Lehečka vedl 2:1 na sety a 3:1 ve čtvrté sadě, ale Struffovi pak vyšla sázka na riziko a ziskem pěti her v řadě si vynutil pátý set.

Ovšem český tenista neztrácel bojovného ducha a před svým teprve třetím pětisetovým vyvrcholením dál věřil ve své schopnosti i úspěch. Také proto v rozhodujícím dějství velmi rychle odskočil do vedení 5:0 a náskok už nepustil.

Přestože při prvním mečbolu udělal čtvrtou dvojchybu a soupeři ještě nabídl brejkbol, více komplikací si neudělal a po 3 hodinách a 12 minutách boje vyhrál 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1. Pětisetové vítězství zaznamenal podruhé v kariéře, poprvé uspěl letos v Melbourne proti Cameronu Norriemu.

O postup do 3. kola se poslední český zástupce ve dvouhře mužů utká s Marcosem Gironem (h2h 1:0), kterého už v Paříži jednou porazil - loni v kvalifikaci halového Masters 1000.