Lehečka vyřídil i Molčana, v All England Clubu stále neztratil ani set
Lehečka - Molčan 6:3, 6:2, 6:4
Na první brejkbolovou šanci v duelu Lehečky s Molčanem čekali diváci do šesté hry, kdy měl dvě možnosti český tenista, ani jednu ale nedokázal proměnit. Litovat toho ale nemusel. Na svou chvíli si počkal do stavu 4:3, kdy úspěšně proměnil třetí brejkbol v zápase. První sadu poté bez problémů dopodával, získal ji poměrem 6:3 a po 41 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Druhá sada měla od úvodních gamů hodně divoký průběh. Ani jeden z tenistů se nemohl spolehnout na servis. Molčan ztratil všechny tři své úvodní gamy na podání, Lehečka přišel o jeden, v dalším pak odvracel hned šest brejkbolových možností soupeře. Dokázal si ale poradit a po pěti gamech vedl už 4:1. Svěřenec Michala Navrátila si už dobře rozjetou sadu utéct nenechal, dovedl ji do vítězného konce 6:2 a za necelou hodinu a půl vedl už 2:0.
Lehečka měl nadále utkání pevně v rukou. Prešovský rodák marně hledal na svého soka zbraň. Ve třetí hře přišel znovu o podání, český tenista následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:1. Molčan sice ještě stihl vyrovnat na 3:3, více už mu ale favorit nedovolil. Lehečka dovedl zápas za dvě hodiny a deset minut k bezproblémovému vítězství po setech 6:3, 6:2, 6:4 a mohl se radovat z postupu do třetího kola.
Lehečka tak po hladké výhře nad Alexeiem Popyrinem připsal další přesvědčivé vítězství v All England Clubu stále neztratil ani set. Se svým dalším soupeřem Munarem se na okruhu potkal třikrát, dvakrát se radoval z vítězství. Poslední duel však vyhrál v loňském roce v rámci Davisova poháru Španěl.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Jirka se na Alexovi rozesoval-24 es,jinak 79% bodů po 1.podání
Stats:
W-UE
Jirka 43 W - 33 UE
Alex 11 W - 25 UE
Jirka potvrdil znovu roli favorita a ve 3.kole vyzve neoblíbeného soupeře Španěla munara.