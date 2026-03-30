Lehečkova jízda za životním úspěchem v číslech: neskutečný servis, klid na brejkbolech
Do Masters v Miami nevstupoval Lehečka s nijak přesvědčivou statistikou. Bilance pěti výher a pěti porážek nevěstila žádný výrazný průlom. Do čtvrtfinále se mladoboleslavský rodák probil jen v Dauhá a Dubaji, hned na prvním soupeři naopak končil na Australian Open a v Indian Wells.
Druhou polovinu populárního Sunshine Double však zvládl stylem člena nejužší světové špičky. Postupně odstavil z cesty Francouze Moïseho Kouamého, domácí tenisty Ethana Quinna s Taylorem Fritzem, mladého Španěla Martína Landaluceho a naposledy Francouze Arthura Filse. Až ve finále nestačil na superstar Jannika Sinnera.
"Na tom, jak jsem si dokázal udržet své hlavní zbraně během všech těchto zápasů, jsem pracoval v posledních dvou týdnech, dokonce i měsících," hodnotil své představení na Floridě Lehečka. Mezi ně jednoznačně patřilo podání.
Lehečka na turnaji absolvoval 66 servírovacích gamů, přišel o něj jen dvakrát, v obou případech ve finále se Sinnerem. To dělá neskutečnou úspěšnost téměř 97 % vyhraných gamů na podání. Za šest zápasů si navíc připsal 42 es a především pouhopouhé dvě dvojchyby, obě v zápase s Landalucem, dalších pět duelů, včetně finálového, zvládl bez jediného zaváhání tohoto druhu.
"Důslednost je něco, na co jsem tento týden velmi hrdý," pochválila se česká jednička po finálovém boji se Sinnerem. A byl pro to i další důvod. Během turnaje čelil jen dvaceti brejkbolovým možnostem soupeřů, uspět dokázal jen ve dvou případech zmiňovaný Ital. Lehečka se tak mohl spolehnout na fantastickou 90% úspěšnost.
Masters v Miami tak skončil s bilancí deseti vyhraných setů a jen tří ztracených. Vyjmeme-li finále, přišel Lehečka o set jen v zápase třetího kola s Fritzem, navíc až v tie-breaku. V novém vydání žebříčku se navíc posunul na životní 14. místo. A tím to končit nemusí. Antuková část roku mu v minulé sezoně totiž vůbec nevyšla. Za bilanci pěti výher a stejného počtu porážek získal pouze 320 bodů, a má tedy letos reálnou šanci v rankingu své postavení ještě vylepšit.
"Přechod na antuku nikdy není snadný, ale máme týden volna. Není lepší místo pro zahájení antukové sezony než v Monte Carlu. Mám to tam rád, užívám si to. Podmínky jsou tam skvělé, lepší než na jakémkoli jiném místě v Evropě," dodal Lehečka, který na desáté místo, které drží Daniil Medveděv, ztrácí 1120 bodů.
Zázračný český tenis: úspěchy na všech frontách, nestačí ani velmoci
