Zázračný český tenis: úspěchy na všech frontách, nestačí ani velmoci
Začněme u mužů. Už 18. leden přinesl hned dva cenné triumfy. Tomáš Macháč marně pátral po přemožiteli na turnaji v australském Adelaide, kde ve finále po třísetové bitvě zdolal Uga Humberta. Ve stejný den, pro změnu v novozélandském Aucklandu, přehrál Jakub Menšík ve dvou setech Argentince Sebastiana Báeze.
Pomalejší start do sezony měl z velké české trojky Jiří Lehečka. Ten si ale vše vynahradil fantastickým tažením do finále Masters v Miami. Po floridské jízdě se navíc posunul na životní 14. místo a znovu se vrátil na pozici české jedničky.
A ženy? Dominanci českého ženského tenisu potvrzují Karolína Muchová a spol. i letos. A osvědčená jména v podobě Barbory Krejčíkové či Markéty Vondroušové nahrazují nová jména. Doslova šok způsobilo v tenisovém světě tažení Sáry Bejlek, která přes kvalifikaci ovládla prestižní podnik v Abú Zabí. O pár dní později pak po dalších parádních výkonech potvrdila Muchová svůj potenciál triumfem na tisícovce v Dauhá.
Olomoucká rodačka navíc jasně ukázala, že pokud jí vydrží zdraví, musí se s ní počítat do závěrečných kol na každém turnaji. To předvedla i na dalším tisícovkovém podniku v Miami, kde došla až do semifinále. Nic na tomto faktu nezměnila ani jednoznačná porážka od Coco Gauffové.
Více titulů než Česká republika má do této doby na svém kontě jen Itálie, a to pochopitelně především díky Janniku Sinnerovi, který ovládl oba podniky Sunshine Double. Stejně jsou na tom pak s nepoměrně větší hráčskou základnou Spojené státy. Až za Českem se pak drží se třemi tituly Rusko, díky Aryně Sabalenkové Bělorusko a Španělsko.
I pohled na žebříček může českého fanouška nabíjet optimismem. Nic na tom nemění ani žebříčkový propad Menšíka. Kromě elitní trojky zažívá průlomovou sezonu i Vít Kopřiva, kterému patří 70. místo, na dohled má stovku nejlepších i Dalibor Svrčina.
Ještě zajímavější pohled je na ženský ranking. V top 100 je neuvěřitelných devět Češek, v závětří navíc číhá i Darja Viďmanová. Kromě letošních šampionek Bejlek a Muchové se mezi elitu dostala i Nikola Bartůňková, které patří 95. příčka. Více hráček mají ve stovce jen Spojené státy (15), Rusky jsou na tom s devíti zástupkyněmi stejně.
A Kateřina Siniaková? Česká deblová královna jen podtrhla svou auru legendy triumfy na Sunshine Double, když v Indian Wells ani Miami nenašly spolu s parťačkou Taylor Townsendovou přemožitelky.
Ani o budoucnost se český tenis bát nemusí. Mezi elitní desítkou nejlepších hráček do 19 let jsou talentované Laura Samson a Vendula Valdmannová.
Obrovská zkušenost a motivace do další práce, říkal po životním finále Lehečka
20. června - rozlučková exhibice Kerber vs. Ivanovič
na kurtu v Bad Homburg uvidíte dohromady všechny 4 GS tituly a pět dětí
vstupenky již od 20 EUR a doufám, že sejdeme v hojném počtu
https://badhomburg-open.reservix.de/p/reservix/event/2528954
K dokonalosti chybí jen ten GS ...