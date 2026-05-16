V parádní finálové řežbě uspěla Svitolinová. V Římě získala největší trofej v roli matky

DNES, 21:07
WTA ŘÍM- Elina Svitolinová zakončila parádní jízdu na tisícovce v Římě titulem. Ukrajinka ve finálové bitvě udolala favorizovanou Coco Gauffovou 6:4, 6:7, 6:2 a podnik v italském hlavním městě ovládla už potřetí a připsala si jubilejní 20. titul. Zároveň vyhrála největší turnaj od narození dcery v roce 2022. Proti Američance, která zde v souboji o trofej padla druhým rokem po sobě, uspěla potřetí v řadě a počtvrté v šesti střetnutích.
Elina Svitolinová ovládla tisícovku v Římě (@ Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia)

Gauffová – Svitolinová 4:6, 7:6, 2:6

Souboj o titul na poslední letošní antukové tisícovce v Římě rozehrála lépe favorizovaná Gauffová. Američanka, která zde hrála finále i loni, jako první uspěla na returnu, když hned v úvodní hře využila třetí brejkbol a Svitolinové rychle sebrala servis. Následně brejk potvrdila čistou hrou. Ukrajinka však rychle reagovala a během chvíle dokázala srovnat na 2:2. Světová čtyřka v paté hře předvedla další velmi dobrý game na příjmu a následně se znovu dostala do vedení o dvě hry. Od té chvíle však absolutně odpadla.

Svitolinová od sedmého gamu zápasu navázala na agresivní výkon, který předváděla v předchozím duelu proti Ize Šwiatekové, a Američanku začala jasně přehrávat. Ovládla čtyři hry v řadě, získala první sadu a ocitla se blízko k prestižnímu titulu. Po vyhraném dějství odešla netradičně do útrob stadionu, zatímco trápící se Gauffová na kurtu diskutovala se svým týmem.

Úvod druhé sady vyšel lépe Ukrajince, která si udržela servis a následně se dostala k brejkbolu. Ten ale Američanka odvrátila skvělým náběhem na síť. Pomohla si i výborným zkrácením hry a dostala se na výhodu. V dlouhém gamu Svitolinová trefila i vítězný bekhend a také míček, který přes pásku spadl těsně na pole Gauffové. Ta nakonec dokázala srovnat.

Světová čtyřka odvrátila za stavu 1:2 celkem tři brejkboly a především díky své bojovnosti znovu uhájila podání. Naopak Svitolinová si své servisy dokázala udržet bez větších potíží a po dálším vítězném forhendu zvýšila na 3:2. Stejně začala i šestý game, ve kterém se ze stavu 15:40 dostala na výhodu a ve třetím gamu na returnu v řadě si vypracovala brejkbol. Ani tentokrát ale nebyla úspěšná.

Gauffová se k premiérovému brejkbolu dostala až v deváté hře, kde si pomohla i vítězným forhendem. Šanci ale nevyužila. Svitolinová dokázala spojit agresivní hru s naprosto přesným citem pro míč a ani tentokrát servis neztratila. Napínavý vývoj pokračoval. Američanka při svém servisu ztratila vedení 30:0 a nechala soupeřku srovnat. Ukrajinka se tak ocitla dva body od triumfu. K mečbolu se ale neprobojovala.

Gauffová důležitý moment ustála a koncovku ještě zdramatizovala. V jedenácté hře si vypracovala dva brejkboly v řadě, ten druhý využila vítězným zákrokem na síti a ve druhé sadě jako první slavila úspěch na příjmu. Sadu však dopodávat nedokázala, i kvůli nevynuceným chybám o servis přišla a Ukrajinka si po vítězném prohozu zajistila tie-break.

Zkrácenou hru začala Svitolinová skvělým náběhem na síť. Po fantastické výměně za stavu 1:2 přidala další vítězný volej a následně ukázala další povedený náběh. Ani to ale na téměř bezchybně hrající Američanku nestačilo. Gauffová od stavu 2:3 získala čtyři body v řadě a vypracovala si tři setboly. Ten první hned po forhendové chybě soupeřky využila a poslala finálový duel do rozhodující sady.

Třetí set začala Gauffová odvráceným brejkbolem a sama se k šanci k zisku podání Svitolinové dostala ve čtvté hře. Ukrajinka však reagovala vítězným forhendem a po chvíli vyrovnala na 2:2. V následujícím gamu se Američanka zmohla pouze na parádní smeč, další fiftýn ale neuhrála a světová desítka šla i díky dvěma nevynuceným chybám favoritky do vedení o brejk. Za stavu 4:2 se dostala k dalším dvěma brejkbolům po skvělém vítězném bekhendu. Ty ještě nevyužila, třetí šanci ale proměnila a šla podávat na vítězství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ukrajinka si konec duelu ještě zkomplikovala, když i kvůli chybám nabídla Gauffové celkem tři brejkboly. Ty však dokázala odvrátit a postupně se dostala ke dvěma mečbolům. Oba však zahodila. Úspěšná byla až při třetí šanci. Po vítězném voleji odhodila raketu a po bezmála třech hodinách slavila jeden z největších titulů kariéry.

Svitolinová podnik v italském hlavním městě ovládla už potřetí a připsala si jubilejní 20. titul. Zároveň vyhrála největší turnaj od narození dcery v roce 2022. Proti Američance, která zde v souboji o trofej padla druhým rokem po sobě, uspěla potřetí v řadě a počtvrté v šesti střetnutích.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Patik
16.05.2026 22:14
Povodne som jej nechcel gratulovať ale uvedomil som si že je matkou tak klobúk dole v roli matky je to úplne iný šport
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 22:10
Úžasná bitva, úžasná mamka Elina!

Musel jsem utéct od koncovky 2.setu, a tak mě mrzí, že jsem neviděl rozuzlení.
Každopádně, klobouk dolů před oběma za tenis, co předvedly ve finále. Nebývá úplně pravidlem, aby jeho kvalita odpovídala levelu turnaje (i když hraném na oranici)

Cori (Coco je pro mě jiná hráčka) hrála velmi chytře, skvěle mixovala údery - dlouhé, polovysoké lifty, liftované kopce, polovysoké míče bez spinu, pak rána bh po lajně, výměny cross z obou stran...
Elina neuvěřitelná kondička, hraje nejtvrdší tenis kariéry, solidní servis, zabijácké in side out i in side in FH, tlačila se k síti a párkrát tam i úspěšně zakončila, ale jinak ji Cori držela pěkně na distanc a hrozila prohozy z každé pozice, byť by to mělo být třeba i prase
Tak ještě jednou díky oběma za zážitek , a pokud někdo máte nebo budete mít delší HL, prosím o link
zfloyd
16.05.2026 21:59
Elina zcela zaslouženě , byla mnohem aktivnější , zápas byl fascinující , že nedělaly skoro žádné chyby , ani jedna
com
16.05.2026 21:50
Koukam, ze Kačenka si to rozda ve Strasburku v prvnim kole s Bouzkovou Ale na debla kašle
Mony
16.05.2026 21:56
Tuhle maratonskou bitvu už pamatuji.Už nevím, kde to bylo a ani nevím, která vyhrála.
Tohle přebila jen marotonská bitva v Ostravě Katky s Terezou Martincovou, kde výhra Terky jí vynesla do TOP50
Mony
16.05.2026 21:57
Na antuce ale asi bude favoritka Katka.
Petruco
16.05.2026 21:45
Co jsem se díval na část prvního setu (pak už ne), tak tam se to lámalo za stavu 4:4, kdy moje černá princezna nebyla schopná opakovaně brejknout Elinu. Ta přitom opakovaně nedávala první servis... No, a poté mi už bylo docela jasné, že to Coco mentálně projede... Abych pravdu řekl, fandil jsem Coco, protože se mi prostě líbí (mladší kus), i když někdy trochu hysterčí (mlátí se raketou do hlavy a podobně). Vyhrála ta lepší z nich, což je v pořádku. Tak to má být. Coco má ještě spoustu let před sebou. Hlavně musí vnitřně dozrát a ustát ty tlaky okolo.
Serpens
16.05.2026 21:43
Ukrajinky solidně válcují tenisovou konkurenci.
Otmar
16.05.2026 21:40
Skvělé finále, hrál se báječný tenis skoro tři hodiny a ač obě praktikují hodně podobný tenis, nudit se rozhodně nešlo. Razantní výměny, minimálně chyb. Myslel jsem, že třetí set Elina neutáhne fyzicky, ale neměla žádný problém a Coco ve 3.setu celkem v pohodě přehrála.BRAVO!
Kreuz
16.05.2026 21:30
vitezstvi nejvyssi trida, vymetla tam n°2,3,4...
Nola
16.05.2026 21:30
Elina pekne, mamina takto zvalcovala cele startove pole top hracok, fakt poklona
dnes dokazala, ze hracky minulosti v ktorom prezila svoje najlepsie roky, teda roky, kedy by tenistka mala mat najlepsiu vykonnost, neboli vobec horsimi hrackami, kludne by sa tym dnesnym vyrovnali, ba mozno by ich aj vykonmi prekonali

spominam ako na tomto turnaji porazila Simonu, GS sampionku a dnes vyradila dalsiu, ale ovela ovela mladsiu, len nechapem preco dodnes nema GS, dokonca ani finale

cely zapas som nevidela, ale co som ciastocne videla, bola to precizna obrana s prechodmi do utoku a taky tenis mi celkom reze, nie nezmyselne mlatenie zamerane iba na winnery nech letia kdekolvek
Vlk-v-trave
16.05.2026 21:44
No v jedno rozhovoru rikala, ze po porodu ji ve hre hodne pomaha Gael... pry si pred materstvim tolik na kurtech neverila...a dost se stresovala....mozna to bude i tim, proc ten Major nema... proste si na to asi tolik neverila...

Herme jako matka se me zda lepsi... pred materstvim mi prisla hodne pasivni... (ikdyz Mutademus to videl trochu jinak;-)
Nola
16.05.2026 21:53
s tym, ze hra aktivnejsi tenis dnes suhlasim, je ovela utocnejsia, na druhu stranu si pamatam prave finale so Simonou, kde ju zvalcovala vitaznymi udermi prave v Rime, ten Rim jej velmi sedi
sojka1
16.05.2026 21:57
zapas jsem videla az od tretiho setu a stavu 1:2 na podani Eliny.... za me od ni nejen skvely tenis, vyspela taktika a ty nove ziskane pevne nervy, sebevedomi, ale vyzdvihla bych i tu novou uzasnou fyzickou pripravenost, vykonnost a odolnost v te zime..... kvapem tam padala dolu teplota a pro ni zadna sranda, je jak za gros kudla, byvala oplacanejsi, dneska by se na ni dala vyucovat nejen pohybova soustava, ale i obehova....... ;-)
Vlk-v-trave
16.05.2026 22:13
No je to uplne jina zena, nez pred materstvim... a vyucovat by se dalo nejen to...;-)

A jak si rad poslechnu nektere vypovedi hracek, dokonce i tech co nemusim... (a jak Baruska se pripravu na sve souperky tak ja se pilne pripravuji na souperky nejen Muchove..;-) tak v jednom rozhovoru rekla, ze se citi celkem divne az trapne, ze je mimo svou zemi... behem valky, ze nepomaha... a pinka do micudy... a tak se snazi co muze, s nadeji, ze nebude delat ostudu... no... k tomu dcera... pomoc Gaela, jak se to vsechno posklada...
com
16.05.2026 21:27
je to matka
Vlk-v-trave
16.05.2026 21:26
Kim Clijsters, Evonne Goolagong Cawley, Margaret Court...
Tri velke hracky historie, ktere dokazaly jako matky vyhrat GS.
Kim 3x hard
Evonne 2x trava
Mag 2x trava 1x antuka
S Masters to neni tak jednoduche pocitat... ale
Viktorie Azarenka 1 x Cinci - hard
Elina Svitolina jako prvni matka dobyla Rim!!! :-)
com
16.05.2026 21:27
Kvitovic - 0
tenisman1233
16.05.2026 21:20
Poprvé v historii ovládli obě 1000 tisícovky ukrajinky.
Mony
16.05.2026 21:23
Ale na pětiletku u nich doma to nevypadá
chlebavevaju
16.05.2026 21:19
Hmmm, Ukrajinky se rozjely, každopádně Elina je narozdíl od Marty aspoň sympatická.
hanz
16.05.2026 21:17
Klasika, některá místa prostě tenistkám svědčí... Pušolině Řím, Kvitojc Madrid, Pšonce RG....
PTP
16.05.2026 21:15
Elina - Neskutečná kondice, lepší než Coco a to už je co říct
sojka1
16.05.2026 21:11
Elinka se te holky nebala a porazila ji, velika gratulace! :-))
sojka1
16.05.2026 21:11
Elinka se te holky nebala a porazila ji, velika gratulace! :-))
sojka1
16.05.2026 21:12
no ps, pardon..... ;-)
Vlk-v-trave
16.05.2026 21:13
Tohle muze byt i 5x napsano... ;-)
