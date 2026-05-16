V parádní finálové řežbě uspěla Svitolinová. V Římě získala největší trofej v roli matky
Gauffová – Svitolinová 4:6, 7:6, 2:6
Souboj o titul na poslední letošní antukové tisícovce v Římě rozehrála lépe favorizovaná Gauffová. Američanka, která zde hrála finále i loni, jako první uspěla na returnu, když hned v úvodní hře využila třetí brejkbol a Svitolinové rychle sebrala servis. Následně brejk potvrdila čistou hrou. Ukrajinka však rychle reagovala a během chvíle dokázala srovnat na 2:2. Světová čtyřka v paté hře předvedla další velmi dobrý game na příjmu a následně se znovu dostala do vedení o dvě hry. Od té chvíle však absolutně odpadla.
Svitolinová od sedmého gamu zápasu navázala na agresivní výkon, který předváděla v předchozím duelu proti Ize Šwiatekové, a Američanku začala jasně přehrávat. Ovládla čtyři hry v řadě, získala první sadu a ocitla se blízko k prestižnímu titulu. Po vyhraném dějství odešla netradičně do útrob stadionu, zatímco trápící se Gauffová na kurtu diskutovala se svým týmem.
Úvod druhé sady vyšel lépe Ukrajince, která si udržela servis a následně se dostala k brejkbolu. Ten ale Američanka odvrátila skvělým náběhem na síť. Pomohla si i výborným zkrácením hry a dostala se na výhodu. V dlouhém gamu Svitolinová trefila i vítězný bekhend a také míček, který přes pásku spadl těsně na pole Gauffové. Ta nakonec dokázala srovnat.
Světová čtyřka odvrátila za stavu 1:2 celkem tři brejkboly a především díky své bojovnosti znovu uhájila podání. Naopak Svitolinová si své servisy dokázala udržet bez větších potíží a po dálším vítězném forhendu zvýšila na 3:2. Stejně začala i šestý game, ve kterém se ze stavu 15:40 dostala na výhodu a ve třetím gamu na returnu v řadě si vypracovala brejkbol. Ani tentokrát ale nebyla úspěšná.
Gauffová se k premiérovému brejkbolu dostala až v deváté hře, kde si pomohla i vítězným forhendem. Šanci ale nevyužila. Svitolinová dokázala spojit agresivní hru s naprosto přesným citem pro míč a ani tentokrát servis neztratila. Napínavý vývoj pokračoval. Američanka při svém servisu ztratila vedení 30:0 a nechala soupeřku srovnat. Ukrajinka se tak ocitla dva body od triumfu. K mečbolu se ale neprobojovala.
Gauffová důležitý moment ustála a koncovku ještě zdramatizovala. V jedenácté hře si vypracovala dva brejkboly v řadě, ten druhý využila vítězným zákrokem na síti a ve druhé sadě jako první slavila úspěch na příjmu. Sadu však dopodávat nedokázala, i kvůli nevynuceným chybám o servis přišla a Ukrajinka si po vítězném prohozu zajistila tie-break.
Zkrácenou hru začala Svitolinová skvělým náběhem na síť. Po fantastické výměně za stavu 1:2 přidala další vítězný volej a následně ukázala další povedený náběh. Ani to ale na téměř bezchybně hrající Američanku nestačilo. Gauffová od stavu 2:3 získala čtyři body v řadě a vypracovala si tři setboly. Ten první hned po forhendové chybě soupeřky využila a poslala finálový duel do rozhodující sady.
Třetí set začala Gauffová odvráceným brejkbolem a sama se k šanci k zisku podání Svitolinové dostala ve čtvté hře. Ukrajinka však reagovala vítězným forhendem a po chvíli vyrovnala na 2:2. V následujícím gamu se Američanka zmohla pouze na parádní smeč, další fiftýn ale neuhrála a světová desítka šla i díky dvěma nevynuceným chybám favoritky do vedení o brejk. Za stavu 4:2 se dostala k dalším dvěma brejkbolům po skvělém vítězném bekhendu. Ty ještě nevyužila, třetí šanci ale proměnila a šla podávat na vítězství.
Ukrajinka si konec duelu ještě zkomplikovala, když i kvůli chybám nabídla Gauffové celkem tři brejkboly. Ty však dokázala odvrátit a postupně se dostala ke dvěma mečbolům. Oba však zahodila. Úspěšná byla až při třetí šanci. Po vítězném voleji odhodila raketu a po bezmála třech hodinách slavila jeden z největších titulů kariéry.
Svitolinová podnik v italském hlavním městě ovládla už potřetí a připsala si jubilejní 20. titul. Zároveň vyhrála největší turnaj od narození dcery v roce 2022. Proti Američance, která zde v souboji o trofej padla druhým rokem po sobě, uspěla potřetí v řadě a počtvrté v šesti střetnutích.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Musel jsem utéct od koncovky 2.setu, a tak mě mrzí, že jsem neviděl rozuzlení.
Každopádně, klobouk dolů před oběma za tenis, co předvedly ve finále. Nebývá úplně pravidlem, aby jeho kvalita odpovídala levelu turnaje (i když hraném na oranici)
Cori (Coco je pro mě jiná hráčka) hrála velmi chytře, skvěle mixovala údery - dlouhé, polovysoké lifty, liftované kopce, polovysoké míče bez spinu, pak rána bh po lajně, výměny cross z obou stran...
Elina neuvěřitelná kondička, hraje nejtvrdší tenis kariéry, solidní servis, zabijácké in side out i in side in FH, tlačila se k síti a párkrát tam i úspěšně zakončila, ale jinak ji Cori držela pěkně na distanc a hrozila prohozy z každé pozice, byť by to mělo být třeba i prase
Tak ještě jednou díky oběma za zážitek , a pokud někdo máte nebo budete mít delší HL, prosím o link
Tohle přebila jen marotonská bitva v Ostravě Katky s Terezou Martincovou, kde výhra Terky jí vynesla do TOP50
dnes dokazala, ze hracky minulosti v ktorom prezila svoje najlepsie roky, teda roky, kedy by tenistka mala mat najlepsiu vykonnost, neboli vobec horsimi hrackami, kludne by sa tym dnesnym vyrovnali, ba mozno by ich aj vykonmi prekonali
spominam ako na tomto turnaji porazila Simonu, GS sampionku a dnes vyradila dalsiu, ale ovela ovela mladsiu, len nechapem preco dodnes nema GS, dokonca ani finale
cely zapas som nevidela, ale co som ciastocne videla, bola to precizna obrana s prechodmi do utoku a taky tenis mi celkom reze, nie nezmyselne mlatenie zamerane iba na winnery nech letia kdekolvek
Herme jako matka se me zda lepsi... pred materstvim mi prisla hodne pasivni... (ikdyz Mutademus to videl trochu jinak;-)
A jak si rad poslechnu nektere vypovedi hracek, dokonce i tech co nemusim... (a jak Baruska se pripravu na sve souperky tak ja se pilne pripravuji na souperky nejen Muchove..;-) tak v jednom rozhovoru rekla, ze se citi celkem divne az trapne, ze je mimo svou zemi... behem valky, ze nepomaha... a pinka do micudy... a tak se snazi co muze, s nadeji, ze nebude delat ostudu... no... k tomu dcera... pomoc Gaela, jak se to vsechno posklada...
Tri velke hracky historie, ktere dokazaly jako matky vyhrat GS.
Kim 3x hard
Evonne 2x trava
Mag 2x trava 1x antuka
S Masters to neni tak jednoduche pocitat... ale
Viktorie Azarenka 1 x Cinci - hard
Elina Svitolina jako prvni matka dobyla Rim!!! :-)