Sinner má historii ve svých rukách. Dorovnal krále Nadala a je krok od překonání Djokoviče

DNES, 19:10
Jannik Sinner prožívá jedno z nejlepších období své dosavadní kariéry a přepisuje historii na podnicích Masters. Po vítězství nad Daniilem Medveděvem v Římě se stal teprve druhým hráčem, který postoupil do třetího finále v řadě na antukových tisícovkách a napodobil tak Rafaela Nadala. Nyní je krok od překonání jednoho z životních milníků Novaka Djokoviče.
Sinner v Římě vyrovnal Nadala a má na dosah další rekord (@ Photo by TIZIANA FABI / AFP)

Sinner je aktuálně naprosto k nezastavení. O začátku března ovládl už pět akcí Masters v řadě, vyhrál 33 utkání a sbírá jeden rekord za druhým. Po triumfu v Indian Wells, Miami, Monte Carlu a Madridu postoupil do finále i na domácí tisícovce v Římě a vyrovnal jeden z unikátních počinů antukového krále Nadala.

Ital v deštěm přerušované semifinálové bitvě, která byla rozdělena do dvou dnů, nakonec po boji přehrál Medveděva poměrem 6:2, 5:7, 6:4 a i přes viditelně zdravotní komplikace prodloužil svou vítěznou sérii. Obhájil loňské finále a navíc se stal teprve druhým hráčem, který na všech třech antukových turnajích Masters postoupil do finále v jednom roce. Před ním to dokázal pouze legendární Španěl, který je bezkonkurenčně nejlepším hráčem historie na oranžové drti.

V nedělním souboji o titul bude proti Casperu Ruudovi usilovat nejen o premiérový titul před zdejším domácím publikem, ale také o jeden z největších tenisových milníků a pokusí se překonat nejlepšího hráče všech dob Djokoviče. Pokud v Římě získá triumf dokončí tak sbírku všech devíti turnajů Masters jako nejmladší v historii. Srbovi, který to dosud dokázal jako jediný, se to povedlo v 31 letech.

Sinner zapsal jeden z významných rekordů už v Madridu, kdy jako první muž dokázal ovládnout pět tisícovek v řadě. V Římě po čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem překonal Djokovičovi parádní sérii na těchto prestižních turnajích, když si připsal 32. vítězství po sobě. Ziskem tzv. Career Golden Masters v pouhých 24 letech by překonal dosavadní tenisové hranice.

Sinner si v dvoudenní bitvě poradil s Medveděvem

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Saulnier
16.05.2026 20:14
Napínavé tak ako ženské finále to mužské rozhodne nebude
pantera1
16.05.2026 20:16
Holky se nešetří, jestli bude třetí set, bude to pro Elitní hodně těžké. Zítra to bude formalita. Skautík je bez šance.
Saulnier
16.05.2026 20:18
Veru, Gauff už haluzí a 2. set je jej
A zajtrajšok ... Ruud by mohol byť aspoň trochu dôstojnejším súperom, než nedávno Zverev. Ale o výsledku je prakticky rozhodnuté.
pantera1
16.05.2026 20:19
Elinu
Saulnier
16.05.2026 20:19
Elitná Elina
pantera1
16.05.2026 20:21
Ano , to je trefné . Tel to občas pěkně vymyslí .
annah
16.05.2026 20:21
Je to drama, skvělý zápas. Čekala jsem finále Gauf - Rybakina, Eli překvapila. Asi to nakonec ale projede.
pantera1
16.05.2026 20:23
Taky mám obavu, že to nedá. Ale třeba to vyjde, zasloužila by si vyhrát, hrála tady výborně .
Vlk-v-trave
16.05.2026 20:30
Samozrejme je i jina statistika... Cori Gauff jeste nikdy neprohrala ve finale turnaje kat. WTA s hrackou mimo top5
Ale to nas nesmi zastrasit... jednou to souperce preci musi vyjit...;-)
A kdy jindy nez dnes.
Vlk-v-trave
16.05.2026 20:30
melo byt pod annah
Vlk-v-trave
16.05.2026 20:27
Trisetove stats Maminky v teto sezone 8 vitezstvi a pouze 1 prohra s Karolinou Muchovou;-)
Trisetove stats Cori Gauff v teto sezone 11 vitezstvi a 5 proher.

No v stats je Mamina lepsi... ale jasne... v tomhle zapase to Gauffku trapit asi nebude.
Pe3k
16.05.2026 20:10
Goat z Tyrol
Vlk-v-trave
16.05.2026 19:54
Elina ma ted take historii ve svych rukach, muze se stat prvni mamou, ktera zvitezi na turnaji kat, Masters v Rime na antuce...
Jeden set uz ma... ale cesta k poharu bude asi jeste dlouha.
RFanousek
16.05.2026 19:21
Pokud Sinner zítra zvítězí, podaří se mu opravdu unikátní počin. Nejen, že by zkompletoval Masters 1000, ale taky by vyhrál trio antukových Masters v jednom roce, což se i samotnému králi antuky Nadalovi povedlo jen jednou (2010).
