Sinner má historii ve svých rukách. Dorovnal krále Nadala a je krok od překonání Djokoviče
Sinner je aktuálně naprosto k nezastavení. O začátku března ovládl už pět akcí Masters v řadě, vyhrál 33 utkání a sbírá jeden rekord za druhým. Po triumfu v Indian Wells, Miami, Monte Carlu a Madridu postoupil do finále i na domácí tisícovce v Římě a vyrovnal jeden z unikátních počinů antukového krále Nadala.
Ital v deštěm přerušované semifinálové bitvě, která byla rozdělena do dvou dnů, nakonec po boji přehrál Medveděva poměrem 6:2, 5:7, 6:4 a i přes viditelně zdravotní komplikace prodloužil svou vítěznou sérii. Obhájil loňské finále a navíc se stal teprve druhým hráčem, který na všech třech antukových turnajích Masters postoupil do finále v jednom roce. Před ním to dokázal pouze legendární Španěl, který je bezkonkurenčně nejlepším hráčem historie na oranžové drti.
V nedělním souboji o titul bude proti Casperu Ruudovi usilovat nejen o premiérový titul před zdejším domácím publikem, ale také o jeden z největších tenisových milníků a pokusí se překonat nejlepšího hráče všech dob Djokoviče. Pokud v Římě získá triumf dokončí tak sbírku všech devíti turnajů Masters jako nejmladší v historii. Srbovi, který to dosud dokázal jako jediný, se to povedlo v 31 letech.
Sinner zapsal jeden z významných rekordů už v Madridu, kdy jako první muž dokázal ovládnout pět tisícovek v řadě. V Římě po čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem překonal Djokovičovi parádní sérii na těchto prestižních turnajích, když si připsal 32. vítězství po sobě. Ziskem tzv. Career Golden Masters v pouhých 24 letech by překonal dosavadní tenisové hranice.
Sinner si v dvoudenní bitvě poradil s Medveděvem
A zajtrajšok ... Ruud by mohol byť aspoň trochu dôstojnejším súperom, než nedávno Zverev. Ale o výsledku je prakticky rozhodnuté.
Ale to nas nesmi zastrasit... jednou to souperce preci musi vyjit...;-)
A kdy jindy nez dnes.
Trisetove stats Cori Gauff v teto sezone 11 vitezstvi a 5 proher.
No v stats je Mamina lepsi... ale jasne... v tomhle zapase to Gauffku trapit asi nebude.
Jeden set uz ma... ale cesta k poharu bude asi jeste dlouha.