Klidná dohrávka. Sinner si v dvoudenní bitvě poradil s Medveděvem a je ve finále

DNES, 16:34
Aktuality 31
ATP ŘÍM - Další skalp pro Jannika Sinnera. Italský tenista si v semifinálovém duelu Masters v Římě poradil s Daniilem Medveděvem po setech 6:2, 5:7 a 6:4. Utkání, které začalo v pátek, bylo kvůli nepříznivému počasí dohráváno až v sobotu. Světová jednička se ve finále utká s Casperem Ruudem.
Profily hráčů
Medvedev Daniil
Sinner Jannik
Jannik Sinner si v Římě zahraje o titul (@ Domenico Cippitelli/IPA/I / Sipa Press / Profimedia)

Sinner – Medveděv 6:2, 5:7, 6:4

Šestnáctkrát se na okruhu potkali Sinner s Medveděvem. Vůbec poprvé ale měli možnost poměřit síly na antuce. A pro ruského tenistu to v úvodu nebyl vůbec příjemný zážitek. Během prvních čtyř gamů totiž uhrál na světovou jedničku pouhopouhé dva fiftýny.

Ital vládl ve všech směrech. Byl naprosto dominantní od základní čáry a nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na návrat do prvního setu. Medveděv zkoušel světovou jedničku zaskočit přechody na síť, častou změnou tempa hry, nic z toho však nemělo výraznější efekt.

Svůj první game získal moskevský rodák za stavu 1:4 a první úspěch svěřence Thomase Johanssona přece jen trošku nakopl. Na returnu však nadále neměl ani nejmenší šanci přiblížit se k možnému brejkbolu. V úvodních třech hrách při Sinnerově podání získal jedinou výměnu.

Přesto si Medveděv dokázal podržet i svůj druhý servis a snížil na 2:5. Na více ale v úvodním dějství myslet nemohl. Čtyřnásobný grandslamový šampion sadu naprosto bez problémů dopodával. Na svém servisu ztratil v prvním setu z osmnácti výměn pouhé dvě a za 32 minut set získal hladce 6:2.

Ve druhém setu se ale na centrálním dvorci začal odehrávat úplně jiný příběh. Agresivně hrající Medveděv vlétl na kurt ve velkém stylu, poprvé v zápase prolomil Italovi podání a vedl už 3:0. Sinner dokázal na situaci zareagovat, třemi gamy v řadě srovnal krok.Na Italovi se ale postupem času začaly projevovat fyzické problémy. Ve výměnách se hůře pohyboval, jeho údery ztratily razanci i jistotu. Za stavu 5:6 ze svého pohledu přišel podruhé o podání, set ztratil a o osudu utkání tak musela rozhodnout závěrečná sada.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do ní vstoupili oba hráči vyhraným servisem, k nadšení domácích příznivců se ale Sinner z krize, se kterou se ve druhém setu zjevně potýkal, dostal. Ve třetí hře prolomil soupeřův servis, brejk potvrdil a vedl už 3:1. Za stavu 3:2 si přesto vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval pravému stehennímu svalu světové jedničky. Po ošetření domácí tenista v zápase bez viditelnějších problémů pokračoval. Za stavu 4:2 bylo utkání při Medveděvově podání kvůli dešti přerušeno a po několika odkladech přesunuto na sobotu.

Ruský tenista vstoupil do pokračování duelu vyhraným gamem a snížil na rozdíl jediné hry. Sinner vzápětí reagoval čistou hrou a šel do vedení 5:3. V následující hře odvrátil Medveděv na svém servisu dva mečboly a ještě udržel naději na otočení zápasu. Sinner ale žádné problémy nepřipustil. Na svém servisu utkání dopodával a po dvou hodinách a 34 minutách mohl slavit postup do finále.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

31
Přidat komentář
annah
16.05.2026 16:53
Paráda! Mám radost. Gratulace Jankovi!
Reagovat
Alien
16.05.2026 16:48
Tak bohužel. Fandil jsem Danielovi!
Reagovat
AI_dragon_B
16.05.2026 13:08
Vzhledem k tomu, že Daniil Medveděv mluví plynně francouzsky, dlouhodobě žije ve Francii (nebo Monaku) a trénuje v Cannes, kde žije jeho sestra, dalo by se namítnout, že už není skutečný Rus.
Reagovat
Saulnier
16.05.2026 11:59
Vie niekto o koľkej začne dohrávka?
Reagovat
tenisman1233
16.05.2026 12:03
15:00
Reagovat
Saulnier
16.05.2026 12:05

Vďaka
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 12:06
live výsledky nic? Jo aha další čobol co prostě musí na český web, jiná možnost není...
Já po 26 letech na internetu jsem byl přesně na 0 slovenských stránkách
Reagovat
Saulnier
16.05.2026 12:07
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 12:13
tento emotikon patří někomu kdo neumí kliknout na live výsledky...Jsi tady první den? Každopádně za tu řadu let jsem se už ptal hodně čobolů proč sem pořád lezou a NIKDO není schopen odpovědět...
Reagovat
Saulnier
16.05.2026 12:24
Myslíš si, že hovoríš na mňa, alebo niečo, čo je adresované mne, ale všetko sa to odohráva len v tvojej zakomplexovanej hlavičke
Reagovat
pantera1
16.05.2026 12:25
Tohle je myslím úplně zbytečný, ta nevraživost. Žán Pól je fajn uživatel na rozdíl od jiných. Slušně se zeptal, tak zaslouží slušnou odpověď .
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 12:31
Jo já proti němu osobně nic nemám, ale podle mě je o dost rychlejší jednou kliknout na live výsledky než se ptát a pak čekat na odpověď něčeho co si každý může ihned a sám zjistit...Každopádně jeho odpověď proč sem n český web leze stejná jako u ostatních bud prostě neodpoví, nebo začnou urážet. Na druhou stranu to chápu, jedinec co není schopen kliknout na live výsledky ani není schopen odpovědět proč sem chodí.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 12:44
Protože Internet je (zatím ještě) svobodné medium a každý si, může chodit, kam se mu zamane.
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 12:45
A ty chodíš na slovenské weby? Jmenuj na které a proč.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 12:54
Může neznamená, že musí. Naznačuju, že jde o tu možnost, která nemusí být naplněna.
Na slovenských webech jsem párkrát byl, ale názvy po mně nechtěj. Vím jen, že to byly zpravodajské a bulvární weby.
Saulnier a další Slováci sem chodí pravděpodobně proto, že takovéto weby na jejich Internetu chybí a také proto, že čeština je pro ně plně srozumitelný jazyk.
Takto to vidím já.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 12:59
To je zase sobota, o můj bože. Hlavně chodí pokecat o tenisu, fandí našemu tenisu, dobře podiskutujeme, zasmějeme se, ta slovenština to tady pěkně osvěží, já tomuhle prostě nerozumím.
Reagovat
3ryba16
16.05.2026 13:21
a potlesk!!! Jsme přece všichni bratři - tak pravil Zarathustra! A já nám všem držím palce - VŠEM!
Reagovat
annah
16.05.2026 14:38
Reagovat
pantera1
16.05.2026 13:05
Jsem od včerejška rozhozená, nebudeš tomu věřit, ale chlapi se nám porvali v cukrárně . Kvůli předbíhání ve frontě.
Byla jsem teda na ně vostrá, bez servítků.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:55
byla aspoň dortová bitva?
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 13:13
A nepřipadá ti divné, že ty si schopen odpovědět za ně, ale oni nejsou schopni odpovědět sami za sebe? Přitom by stačilo napsat víš Pe3k z Nás 5 a půl milionů lidí NIKDO není schopen udělat web o tenisu a tak chodíme sosat k Vám. smile is the best
Reagovat
alcaraz.dva
16.05.2026 13:20
Vážně si myslíš, že má povinnost ti hlasit.. kam "leze" a proč?
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 13:31
Kde jsem psal něco o pivinnosti?
Reagovat
alcaraz.dva
16.05.2026 13:41
Několikrát... pry nechává tvou otázku bez odpovedi
Reagovat
3ryba16
16.05.2026 13:25
Každý je jiný - ale to neznamená, že je špatný, hloupý nebo... dosaďte si sám. Rozhodně ne tím, že se JENOM ptá.
Reagovat
Nola
16.05.2026 13:26
ti preskocilo? chodim sem uz iba obcas, a ano toto je naj web o tenise, tak asi preto sem chodia Slovaci, asi ti chyba Forehand, a ryby neberu, tak si daj pohov a na ukludnenie si nalej panaka, alebo si nasad antidepresiva
Reagovat
Pe3k
16.05.2026 13:36
Ano, nej web o tenise, i když já měl raději ten starý.
Trolldand z Petžalky mi opravdu nechybí a ani nemůže, protože tu pořád leze pod nickem "chybal som vam" ale to bys věděla, kdybys pořád nezapíjela ty antidepresiva tvrdým alkoholem
Reagovat
kecam
16.05.2026 14:48
Reagovat
pantera1
16.05.2026 11:30
Tyrolák se zregeneruje a vyhraje. Méďo, ale zkus se hecnout a sestřel ho a naruš ten okoukanej model. Máme zajímavý finále u holek, tak by to chtělo i u vás. Méďa versus Skautík .
Reagovat
annah
16.05.2026 14:43
Jen to ne! Doufám, že Janek toho nesympatickeho hekajícího Rusáka vyprovodí... a ve finále se Skautíkem už mi bude jedno, kdo vyhraje.
Reagovat
subaru
16.05.2026 08:57
Opět mu bylo proti pravidlům povoleno ošetření.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist