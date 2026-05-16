Klidná dohrávka. Sinner si v dvoudenní bitvě poradil s Medveděvem a je ve finále
Sinner – Medveděv 6:2, 5:7, 6:4
Šestnáctkrát se na okruhu potkali Sinner s Medveděvem. Vůbec poprvé ale měli možnost poměřit síly na antuce. A pro ruského tenistu to v úvodu nebyl vůbec příjemný zážitek. Během prvních čtyř gamů totiž uhrál na světovou jedničku pouhopouhé dva fiftýny.
Ital vládl ve všech směrech. Byl naprosto dominantní od základní čáry a nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na návrat do prvního setu. Medveděv zkoušel světovou jedničku zaskočit přechody na síť, častou změnou tempa hry, nic z toho však nemělo výraznější efekt.
Svůj první game získal moskevský rodák za stavu 1:4 a první úspěch svěřence Thomase Johanssona přece jen trošku nakopl. Na returnu však nadále neměl ani nejmenší šanci přiblížit se k možnému brejkbolu. V úvodních třech hrách při Sinnerově podání získal jedinou výměnu.
Přesto si Medveděv dokázal podržet i svůj druhý servis a snížil na 2:5. Na více ale v úvodním dějství myslet nemohl. Čtyřnásobný grandslamový šampion sadu naprosto bez problémů dopodával. Na svém servisu ztratil v prvním setu z osmnácti výměn pouhé dvě a za 32 minut set získal hladce 6:2.
Ve druhém setu se ale na centrálním dvorci začal odehrávat úplně jiný příběh. Agresivně hrající Medveděv vlétl na kurt ve velkém stylu, poprvé v zápase prolomil Italovi podání a vedl už 3:0. Sinner dokázal na situaci zareagovat, třemi gamy v řadě srovnal krok.Na Italovi se ale postupem času začaly projevovat fyzické problémy. Ve výměnách se hůře pohyboval, jeho údery ztratily razanci i jistotu. Za stavu 5:6 ze svého pohledu přišel podruhé o podání, set ztratil a o osudu utkání tak musela rozhodnout závěrečná sada.
Do ní vstoupili oba hráči vyhraným servisem, k nadšení domácích příznivců se ale Sinner z krize, se kterou se ve druhém setu zjevně potýkal, dostal. Ve třetí hře prolomil soupeřův servis, brejk potvrdil a vedl už 3:1. Za stavu 3:2 si přesto vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval pravému stehennímu svalu světové jedničky. Po ošetření domácí tenista v zápase bez viditelnějších problémů pokračoval. Za stavu 4:2 bylo utkání při Medveděvově podání kvůli dešti přerušeno a po několika odkladech přesunuto na sobotu.
Ruský tenista vstoupil do pokračování duelu vyhraným gamem a snížil na rozdíl jediné hry. Sinner vzápětí reagoval čistou hrou a šel do vedení 5:3. V následující hře odvrátil Medveděv na svém servisu dva mečboly a ještě udržel naději na otočení zápasu. Sinner ale žádné problémy nepřipustil. Na svém servisu utkání dopodával a po dvou hodinách a 34 minutách mohl slavit postup do finále.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
