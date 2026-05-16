Generálka před French Open: Menšíka čeká německý veterán, Kopřiva jde na jedničku
Menšík se na úvod představí proti držiteli divoké karty, ostřílenému německému tenistovi Janu-Lennardu Struffovi. Prostějovský rodák, kterému v současné době patří 28. příčka světového žebříčku, bude chtít přerušit sérii dvou porážek v řadě. Naposledy nestačil v Římě na svého úvodního soupeře Alexeie Popyrina, předtím skončil v osmifinále Masters v Madridu na Zverevovi. Se Struffem se dosud na okruhu nepotkal.
Šestatřicetiletý Struff se letos na okruhu hodně trápí. Z posledních jedenácti zápasů dokázal uspět jen ve dvou případech. Ve svém zatím předposledním duelu na turnaji v Římě podlehl Jiřímu Lehečkovi. V současné době patří bývalému 21. hráči světa 83. příčka.
Velmi těžká výzva čeká na Kopřivu. Rodák z Bílovce, který jednoznačně zažívá svou životní sezonu, vyzve v prvním kole nejvýše nasazeného Félixe Augera-Aliassimeho. Českému tenistovi patří životní 55. příčka, jeho kanadskému soupeři o rovných padesát míst lepší pozice.
Kopřiva se pyšní nejen v posledních týdnech velmi dobrou formou. Z posledních devíti zápasů ovládl šest. V Mnichově skončil ve třetím kole na Flaviu Cobollim, v Madridu v osmifinále na Rafaelu Jódarovi, naposledy nestačil ve druhém kole římského Masters na Ugu Humbertovi.
Auger-Aliassime naopak tu pravou antukovou pohodu hledá. Na svém nejméně oblíbeném povrchu má letos vyrovnanou bilanci 3:3. V Monte Carlu po výhrách nad Marinem Čiličem a Casperem Ruudem dohrál na Janniku Sinnerovi.
V Madridu si na úvod poradil s Litevcem Viliusem Gaubasem, aby skončil na belgické senzaci Alexanderu Blockxovi. V Římě mu poté vystavil stopku hned jeho úvodní vyzyvatel Argentinec Mariano Navone. S Kopřivou se zatím favorizovaný Kanaďan na okruhu nepotkal.
