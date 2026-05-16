Generálka před French Open: Menšíka čeká německý veterán, Kopřiva jde na jedničku

DNES, 13:20
Již v neděli startuje poslední generálka před druhým grandslamovým turnajem roku French Open. Turnaje v Hamburku se zúčastní dva čeští tenisté, Vít Kopřiva a Jakub Menšík. Chybět naopak bude kvůli zdravotním problémům hlavní hvězda, hamburský rodák a světová trojka Alexander Zverev.
Jakub Menšík vyzve v prvním kole Jana-Lennarda Struffa (© Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia)

Menšík se na úvod představí proti držiteli divoké karty, ostřílenému německému tenistovi Janu-Lennardu Struffovi. Prostějovský rodák, kterému v současné době patří 28. příčka světového žebříčku, bude chtít přerušit sérii dvou porážek v řadě. Naposledy nestačil v Římě na svého úvodního soupeře Alexeie Popyrina, předtím skončil v osmifinále Masters v Madridu na Zverevovi. Se Struffem se dosud na okruhu nepotkal.

Šestatřicetiletý Struff se letos na okruhu hodně trápí. Z posledních jedenácti zápasů dokázal uspět jen ve dvou případech. Ve svém zatím předposledním duelu na turnaji v Římě podlehl Jiřímu Lehečkovi. V současné době patří bývalému 21. hráči světa 83. příčka.

Velmi těžká výzva čeká na Kopřivu. Rodák z Bílovce, který jednoznačně zažívá svou životní sezonu, vyzve v prvním kole nejvýše nasazeného Félixe Augera-Aliassimeho. Českému tenistovi patří životní 55. příčka, jeho kanadskému soupeři o rovných padesát míst lepší pozice.

Kopřiva se pyšní nejen v posledních týdnech velmi dobrou formou. Z posledních devíti zápasů ovládl šest. V Mnichově skončil ve třetím kole na Flaviu Cobollim, v Madridu v osmifinále na Rafaelu Jódarovi, naposledy nestačil ve druhém kole římského Masters na Ugu Humbertovi.

Auger-Aliassime naopak tu pravou antukovou pohodu hledá. Na svém nejméně oblíbeném povrchu má letos vyrovnanou bilanci 3:3. V Monte Carlu po výhrách nad Marinem Čiličem a Casperem Ruudem dohrál na Janniku Sinnerovi.

V Madridu si na úvod poradil s Litevcem Viliusem Gaubasem, aby skončil na belgické senzaci Alexanderu Blockxovi. V Římě mu poté vystavil stopku hned jeho úvodní vyzyvatel Argentinec Mariano Navone. S Kopřivou se zatím favorizovaný Kanaďan na okruhu nepotkal.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Diabolique
16.05.2026 14:18
Skoda, Vitek asi ne ... ale zitra taky zacina French Open losovanim vsech kvalifikaci, takze od pondelka tam bude spooousta ceskych holek kterym bych pral postup do prvniho kola.
tenisman1233
16.05.2026 14:49
Vítek má šanci překvapit.Auger není úplně ve formě a na antuce není tak dobrý.Jakub by měl uspět v 1.kole .
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

