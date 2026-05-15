Dva gamy, nic víc. Ruud zničil domácí hvězdu a v Římě si zahraje o titul
Ruud – Darderi 6:1, 6:1
V parádní formě se v Římě prezentovali jak Ruud, tak k nadšení domácích fanoušků i Darderi. Italský tenista již z cesty odstranil Tommyho Paula, Alexandera Zvereva a naposledy Rafaela Jódara. Dvěma posledně jmenovaným navíc udělil v rozhodujícím setu kanára.
Úvod zápasu s bývalou světovou dvojkou mu ale vůbec nesedl. Ruud, který se probojoval do semifinále římského Masters v minulosti už třikrát a ani jednou neuspěl, byl jednoznačně lepším hráčem. V úvodních dvou gamech zaskočenému Italovi povolil jediný bod a bleskově se ujal vedení 2:0.
Poté sice své podání čistou hrou ztratil, domácího hrdinu však první úspěch nenastartoval, vyrovnat se mu nepodařilo a prohrával 1:3. Za stavu 4:1 měl při podání Darderiho další brejkbol Nor, utkání však přerušil na více než dvě hodiny déšť. I po něm na kurtu jednoznačně dominoval Ruud. Naprosto bez šťávy hrajícího soupeře potřetí v řadě brejknul, set bez problémů dopodával a za 30 minut hry získal úvodní dějství 6:1.
Italský tenista, který v posledních třech zápasech vždy šel do třetího setu, evidentně postrádal energii. Rodák z Osla naprosto dominoval, ani na čtvrtý a pátý pokus nedovolil svému soupeři vyhrát si své podání a když šel do vedení 4:0, bylo o prvním finalistovi prakticky rozhodnuto.
Až na šestý pokus si Darderi dokázal obhájit vlastní servis a připsal si svou první hru ve druhém setu. Zverevův přemožitel ještě zkusil zabojovat, v následné hře si vypracoval brejkbol, Ruud ale pro jeho snahu neměl žádné pochopení a zvýšil už na 5:1. Rezignovaný Ital se už zmohl na odvrácení dvou mečbolů, na třetí ale už nestačil a s turnajem se rozloučil debaklem dvakrát 1:6.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
