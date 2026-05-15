Dva gamy, nic víc. Ruud zničil domácí hvězdu a v Římě si zahraje o titul

ATP ŘÍM - V jednoznačnou záležitost proměnil první semifinálový duel na Masters v Římě Casper Ruud. Domácího tenistu Luciana Darderiho porazil hladce ve dvou setech 6:1, 6:1. Finálový soupeř norského tenisty vzejde z duelu mezi Jannikem Sinnerem a Daniilem Medveděvem.
Casper Ruud během semifinálového zápasu s Lucianem Darderim (@ Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia)

Ruud – Darderi 6:1, 6:1

V parádní formě se v Římě prezentovali jak Ruud, tak k nadšení domácích fanoušků i Darderi. Italský tenista již z cesty odstranil Tommyho Paula, Alexandera Zvereva a naposledy Rafaela Jódara. Dvěma posledně jmenovaným navíc udělil v rozhodujícím setu kanára.

Úvod zápasu s bývalou světovou dvojkou mu ale vůbec nesedl. Ruud, který se probojoval do semifinále římského Masters v minulosti už třikrát a ani jednou neuspěl, byl jednoznačně lepším hráčem. V úvodních dvou gamech zaskočenému Italovi povolil jediný bod a bleskově se ujal vedení 2:0.

Poté sice své podání čistou hrou ztratil, domácího hrdinu však první úspěch nenastartoval, vyrovnat se mu nepodařilo a prohrával 1:3. Za stavu 4:1 měl při podání Darderiho další brejkbol Nor, utkání však přerušil na více než dvě hodiny déšť. I po něm na kurtu jednoznačně dominoval Ruud. Naprosto bez šťávy hrajícího soupeře potřetí v řadě brejknul, set bez problémů dopodával a za 30 minut hry získal úvodní dějství 6:1.

Italský tenista, který v posledních třech zápasech vždy šel do třetího setu, evidentně postrádal energii. Rodák z Osla naprosto dominoval, ani na čtvrtý a pátý pokus nedovolil svému soupeři vyhrát si své podání a když šel do vedení 4:0, bylo o prvním finalistovi prakticky rozhodnuto.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Až na šestý pokus si Darderi dokázal obhájit vlastní servis a připsal si svou první hru ve druhém setu. Zverevův přemožitel ještě zkusil zabojovat, v následné hře si vypracoval brejkbol, Ruud ale pro jeho snahu neměl žádné pochopení a zvýšil už na 5:1. Rezignovaný Ital se už zmohl na odvrácení dvou mečbolů, na třetí ale už nestačil a s turnajem se rozloučil debaklem dvakrát 1:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tenisman1233
15.05.2026 20:23
Sinner vydřel první gem ve 2.setu a teď daniila brejkne.
tenisman1233
15.05.2026 20:31
A skutečně se tak stalo.Sinner nevypadá zdravotně dobře.
Pe3k
15.05.2026 20:45
Co mu je křeče nebo žaludek?
tenisman1233
15.05.2026 20:48
Těžko říct,ale je strašně spocený,věčně udýchaný a působí vyčerpaně.
Krisboy
15.05.2026 20:52
Ta únava už ho musí dohnat, vždyť od začátku roku jede v kuse. Obávám se, že za to zaplatí na French Open.
tenisman1233
15.05.2026 20:59
Tohle bych řekl,že s tím úplně souviset nemusí.Spíš bych to tipoval na horečku.
Krisboy
15.05.2026 21:04
Horečka snad ne. Každopádně jestli to nedorazí ve dvou setech, ve třetím bude mít navrch asi Méďa.
Krisboy
15.05.2026 20:48
Těžko říct, ale v druhým nehraje dobře, chyb jak maku. Ale Meddy hraje skvěle. Ještě to bude zajímavý.
alcaraz.dva
15.05.2026 20:50
uz vcera nedobihal mice na konci zapasu...
Na druhou stranu Madvedev nema co ztratit...
tenisman1233
15.05.2026 19:28
Upřímně čekám podobně výsledek i 2.semifinále.
Krisboy
15.05.2026 19:29
...i ve finále.
tenisman1233
15.05.2026 19:51
Uhraje tolik her jako medvědem s darderim v SF dohromady.
Mantra
15.05.2026 19:01
he, ten dostane
